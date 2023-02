"Kot alpska smučarka pogrešam poligon, kakršnega imajo nordijci v Planici," je ob robu športno-marketinške konference Sporto v Planici, kjer je sodelovala na razpravi o športnikih kot blagovnih znamkah svoje države, dejala nekdanja smučarka Tina Maze. V pogovoru z novinarji je spregovorila tudi o spontanosti, na katero stavi pri svojem delu na športni televiziji, in o tem, zakaj sama sebe ne dojema kot spletne vplivnice. Razkrila je, kdaj v karieri se je najbolj zabavala in kaj bi po njenem mnenju veliko tekmovanje, kot je svetovno prvenstvo v nordijskih športih v Planici, naredilo uspešno.

Tina Maze je s 26 zmagami, rekordnimi 2.414 točkami, 13 odličji z velikih tekmovanj in velikim kristalnim globusom z naskokom najuspešnejša slovenska smučarska vseh časov. Korošica, ki bo maja praznovala 40. rojstni dan, danes živi manj stresno življenje kot v času športne kariere, ki jo je sklenila pred šestimi leti. Kot mama in partnerka si dovoli biti bolj čustvena in ranljiva kot nekoč.

"Zdaj sem v drugi fazi življenja"

"Zdaj sem v drugi fazi življenja. Če ga primerjam z olimpijskim ciklom, zdaj tečem peti krog kot mama (hči Anouk je februarja dopolnila pet let, op. a.). Veseli me, da še vedno lahko sodelujem z določenimi partnerji, tudi Slovensko turistično organizacijo. To je še vedno plod mojega dela," je povedala na športno-marketinški konferenci Sporto v Planici, kjer je sodelovala na razpravi o športnikih kot blagovnih znamkah svoje države.

Foto: Grega Valančič/Sportida

39-letna Korošica, ki z družino že nekaj let živi v italijanski Gorici, obveznosti, kot je vloga ambasadorke Slovenije, danes dojema drugače kot v času športne kariere. Nanje se lahko bolje pripravi, predstavljajo ji manj stresa in distrakcije kot med kariero.

Dobro se zaveda, da so predpogoj za takšne priložnosti in poslanstva predvsem rezultati, na podlagi katerih športnik lahko pozneje žanje plodove svojega dela.

"Rezultati so tisto, kar športnika ovekoveči v zgodovini, in so tisto, na čemer lahko gradiš. To je to, kar si, saj si to počel vse življenje. Šport lahko vidiš na neki način kot umetnost. V tem obdobju imam bistveno več časa, da lahko tisto, kar sem počela, tudi povem. Prej je bilo govorjenja bistveno manj. K sreči sem imela včasih intervju v cilju in sem lahko povedala tisto, kar mislim. To so bili zame izjemno pomembni trenutki, saj te samo, če poveš, kaj si misliš, nekdo drug lahko razume. Zame so bili pogovori z mediji hkrati tudi pogovori v ekipi, saj sem vedno prebrala, kaj je povedal Andrea, on pa je prebral tisto, kar sem izjavila jaz. Tako smo vsi vedeli, pri čem smo."

"Hvala bogu, da sem fit in lahko smučam, in se drugi lahko zabavajo z mano."

Kljub temu, da mineva že šest let, odkar je Tina Maze tekmovalne smuči postavila v kot, je še vedno zelo povezana z alpskim smučanjem. Svoj stik z njim ohranja tudi preko dela strokovne sodelavke Eurosporta, še naprej sodeluje s švicarskim proizvajalcem smuči Stöckli, in testira njihovo opremo. "Še vedno sem zelo vpeta v alpsko smučanje. Hvala bogu, da sem fit in lahko smučam, in se drugi lahko zabavajo z mano."

Mazejeva na SP prvenstvu v alpskem smučanju v Meribelu v družbi predsednika FIS Johana Eliascha. Foto: Sportida

Pravi, da se v vlogi strokovne sodelavke najbolj znane športne televizije zelo dobro počuti. "Smučarji imajo spoštovanje do mene in jaz ga imam do njih. Drugače je, če smučar govori z nekom, ki je vse to že preživel in ki ve kako in kaj. Če so dekleta spočita in če intervjuja ne opravimo ravno dan pred tekmo, lahko izpade res dobro. V pogovoru se lahko podaš v dimenzije, v katere se jaz kot tekmovalka, z nekom, ki te izkušnje nima, ne bi podala."

Pravi, da jo pri sogovorniku zanima vse, od čustev do tehnične plati smučanja. "Tekmovalec je kompleksna stvar, z njim se lahko pogovarjaš o čustvih, o materialu, o ekipi in motivaciji. Ogromno zanimivih dejavnikov je, ki se jih lahko dotakneš. Včasih se sicer nekoliko izgubim in pozabim, kaj sem želela vprašati in malo poslalomiram. Mislim, da tisti, ki me dobro poznajo, to takoj opazijo. Pomembno mi je, da poskušam predvsem biti spontana."

"Ljudje imajo radi spontanost, radi imajo, da si kar si, da se upaš vreči v vodo, tudi če kaj zgrešiš." Foto: Vid Ponikvar

"Ljudje cenijo spontanost"

Prepričana je, da ljudje spontanost najbolj cenijo. "Če sem spontana se najbolje počutim, tudi če ni vse perfektno. Za delo na Eurosportu se nisem posebej izobraževala. Ljudje imajo radi spontanost, radi imajo, da si kar si, da se upaš vreči v vodo, tudi če kaj zgrešiš. Danes je to še bolje, ljudje take stvari radi delijo in se smejijo. Ni več nekega okvirja. Z mano so tako začeli, pa niso prišli daleč," je namignila v pogovoru z novinarji.

Sama sebe ne dojema kot vplivnico Mazejeva ima na Instagramu, ki je od vseh družbenih omrežij njen najljubši medij, več kot 180 tisoč sledilcev, ter več kot pol milijona na Facebooku, a pravi, da sama sebe ne vidi kot vplivnico. "Influencerji so tisti, ki so iz nič začeli nekaj prodajati. Jaz po drugi strani nisem začela ustvarjati iz nič, ampak sem to naredila konkretno fizično, z rezultati." Objavljanje fotografij s svojimi razmišljanji na Instagramu vidi kot moderno verzijo albuma, ki je bil od nekdaj njen sopotnik. "Doma imam neskončno albumov in ogromno fotografij, in to s podpisi. Danes so se albumi prestavili na mobilni telefon. Fotografije na telefonu dejansko vidim kot album. Postala sem znana in ga delim z vsemi." To je precej drugače kot med kariero. "Dokler sem tekmovala, je bilo objavljanje na družbenih omrežjih utrujajoče in distrakcija. Zdi se mi pomembno, da to povemo naglas. Zaradi otrok, ki danes telefone vsepovsod jemljejo s sabo, fotografirajo med smučanjem. To ni zdravo," je opozorila Mazejeva.

Lahko bi napisala deset knjig, a bolj si želi, da bo napisal Massi

Dejala je, da ima zgodb in izkušenj toliko, da bi lahko napisala še eno knjigo, če ne celo deset njih, da pa si bolj kot to želi, da bi knjigo napisal njen partner in dolgoletni trener Andrea Massi. "Sigurno bo pisal tudi o meni, verjetno bi bila omenjena kot najbolj nemogoča tekmovalka v zgodovini," se je nasmejala ob svoji ugotovitvi.

Izpostavila je, da ima Massi povedati ogromno stvari, ki bi bile zanimive tudi za naslednje generacije. "K pisanju ga je nagovarjal že pokojni Vito Divac. Toliko znanja kot ima Andrea ima redkokdo, po drugi strani pa ima tudi tisto, česar ne moreš napisati v knjigo, in to je občutek, zna videti tisto nekaj, česar se ne da naučiti."

"Na prvenstvu so pomembne tudi vse obrobne stvari, ki se dogajajo, ampak ko zmaga domačin, je najlepše. Tudi zato našim tekmovalcem želim, da jim v Planici uspe." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj je tisto, kar bo prvenstvo v Planici naredilo uspešno

Glede na to, da se je ob robu konference Sporto že začelo odvijati svetovno prvenstvo v nordijskih športih – poseben objekt, kjer je potekala športno-marketinška konferenca je umeščen med poligon za smučarski tek in letalnico - nas je zanimalo, kaj je po njenem mnenju tisto, kar prvenstvo naredi uspešno. So to na primer tudi detajli, kot na primer otroški zbor, ki je leta 2015 na svetovnem prvenstvu v Beaver Creeku v ZDA zmagovalcem zapel himno v njihovem jeziku? 36-članski zborček je takrat Zdravljico odpel dvakrat. Obakrat v čast Mazejevi.

"Da, otroci vse naredijo lepše. Če jih lahko vključiš v dogajanje, je to res lepo. Da, spomnim se, takrat so peli tudi slovensko himno. Seveda pa je najlepše to, da zmaga domač tekmovalec. Ko je v Meribelu zmagal domačin Alexis Pinturault je bilo to nekaj neverjetnega. Da zdržiš tak pritisk. Ob tem se sproščajo neverjetne emocije. Seveda so pomembne tudi vse obrobne stvari, ki se dogajajo na prvenstvu, ampak ko zmaga domačin, je najlepše. Tudi zato našim tekmovalcem želim, da jim v Planici uspe."

Pogreša poligon za alpske smučarje

Mazejeva je v pogovoru z novinarji ob robu konference Sporto izpostavila razvoj Slovenije in infrastrukture. "Državi in vladam je šport pomemben, na nek način je ogledalo države," je dejala.

"Kot alpska smučarka pa pogrešam poligon, kakršnega imajo nordijci v Planici. Niti eno smučišče v Sloveniji ni namenjeno samo alpskim smučarjem, ampak je namenjeno tudi rekreativcem, kar se seveda v skokih ne dogaja. Poligon v Planici je samo zanje in v tem smislu vidim, da je smučanje ostalo nekoliko zadaj, če lahko dodam eno kritiko, da ne bom samo hvalila, pa čeprav sem super pozitivno nastrojena do vsega, kar se na področju športa dogaja v Sloveniji, ne samo na SP v nordijskih športih, imeli smo tudi evropsko rokometno prvenstvo za ženske. Šele zdaj, ko nisem več tekmovalka vidim, koliko organizacije je v ozadju takih dogodkov in koliko ljudi je vpletenih vanjo."