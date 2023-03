Senzacionalna trojna zmaga Avstrijk, na katere ni nihče resneje računal

V Kvitfjellu na Norveškem je potekal zadnji ženski superveleslalom pred finalom sezone v Soldeuu. Dolgo časa je potekal v slabih vremenskih pogojih, tekmovalke je oviralo sneženje, nato pa so se razmere izboljšale, kar so tekmovalke z višjimi štartnimi številkami smelo izkoristile v svoj prid. Avstrijke Nina Ortlieb, Stephanie Venier in Franziska Gritsch so se tako senzacionalno razveselile trojne zmage. Ilka Štuhec je osvojila 16. mesto in v skupnem seštevku svetovnega pokala prebila mejo 500 točk.

Končni vrstni red, superveleslalom (ž): 1. Nina Ortlieb (Avt) 1:29.25

2. Stephanie Venier (Avt) 1:29.37

3. Franziska Gritsch (Avt) 1:29.63

4. Sofia Goggia (Ita) 1:29.94

5. Emma Aicher (Nem) 1:30.00

6. Jasmine Flury (Švi) 1:30.13

7. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:30.23

8. Wendy Holdener (Švi) 1:30.31

9. Kira Weidle (Nem) 1:30.32

10. Stephanie Jenal (Švi) 1:30.33

11. Nadine Fest (Avt) 1:30.37

12. Elena Curtoni (Ita) 1:30.39

12. Corinne Suter (Švi) 1:30.39

14. Cornelia Hütter (Avt) 1:30.42

15. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:30.45

16. Ilka Štuhec (Slo) 1:30.52

17. Christina Ager (Avt) 1:30.61

18. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:30.62

19. Breezy Johnson (ZDA) 1:30.74

20. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:30.75

... Brez uvrstitve: Alice Robinson (NZl), Mirjam Puchner (Avt), Valerie Grenier (Kan), Laura Pirovano (Ita)

26-letna Avstrijka Nina Ortlieb je na tekmi na Norveškem, ki je postregla z nenavadnim razpletom, dočakala drugo zmago za svetovni pokal. Prvič je zmagala pred tremi leti na superveleslalomu v La Thuileju, tokrat pa je bila najboljša v Kvitfjellu, kjer je nastopila s štartno številko 31. Foto: Guliverimage

Superveleslalomska nedeljska preizkušnja na Norveškem je ponudila veliko presenečenj, saj so na končni vrstni red izredno vplivale vremenske razmere. V začetku tekme je močno snežilo, tudi vidljivost ni bila najboljša. Še preden so se razmere poslabšale, je to dobro izkoristila Švicarka Jasmine Flury s startno številko 1, ki je imela kljub večji napaki v spodnjem delu toliko boljše razmere kot tekmovalke za njo, da je dolgo ostala v vodstvu. Po odstopu Alice Robinson s številko 3 in daljšem premoru, so se pogoji na progi namreč le še poslabšali.

Razmere so se nato po prvi petnajsterici le malenkost umirile in Italijanka Sofia Goggia je z zelo napadalno in agresivno vožnjo prevzela vodstvo. Ko je že kazalo, da bo Goggia dobila današnjo preizkušnjo in se razveselila 23. zmage za svetovni pokal, se je spet vmešalo vreme. Po 25 tekmovalkah je namreč skoraj v celoti prenehalo snežiti, izboljšala se je tudi vidljivost.

To je najprej izkoristila Franziska Gritsch, ki je v cilj pripeljala kot vodilna. Tri številke za njo se je na progo podala njena rojakinja Stephanie Venier, ki je njen čas z dobrim spodnjim delom izboljšala še za 26 stotink sekunde. Toda avstrijske prevlade še ni bilo konec.

Še hitrejša je bila Nina Ortlieb, ki je za 12 stotink sekunde ugnala Venierjevo. Čeprav so se naslednje tekmovalke uvrščale zelo visoko, nobena ni posegla po najvišjih mestih in Ortliebova je ostala na vrhu vse do konca tekme. To je njena druga zmaga v svetovnem pokalu. Goggia je na koncu končala tik pod odrom za zmagovalke z zaostankom 69 stotink sekunde.

Ilka Štuhec tik za najboljših 15

Edina Slovenka na startu današnjega superveleslaloma Ilka Štuhec (+1,27) se je na progo podala s številko 22. Dolgo je bila dobro na poti, a je v spodnjem delu nekaj časa izgubila in na koncu končala z 58 stotinkami sekunde zaostanka za takrat vodilno Goggio. Slovenko je nato v boljših razmerah prehitelo še nekaj tekmovalk in tekmo je končala na 16. mestu.

Veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala je bil izvrstni Američanki Mikaeli Shiffrin, ki si je zagotovila tudi že mali kristalni globus v slalomskem seštevku, oddan že v soboto. Italijanka Sofia Goggia je že potrjena smukaška kraljica sezone, v superveleslalomskem seštevku pa najbolje kaže Eleni Curtoni, ki je na predzadnji preizkušnji povečala prednost pred najbližjo zasledovalko, Švicarko Laro Gut Behrami. Bitka za skupno superveleslalomsko zmago bo tako napeta vse do konca sezone.

Vrstni red v svetovnem pokalu (32/38):

Skupno, ženske:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1828 točk

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1007

3. Petra Vlhova (Slk) 975

4. Federica Brignone (Ita) 859

5. Sofia Goggia (Ita) 800

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 772

7. Wendy Holdener (Švi) 693

8. Marta Bassino (Ita) 653

9. Elena Curtoni (Ita) 640

10. Sara Hector (Šve) 506

...

11. Ilka Štuhec (Slo) 502

22. Ana Bucik (Slo) 362

59. Neja Dvornik (Slo) 86

121. Tina Robnik (Slo) 2

... Posebni seštevek discipline, superveleslalom (7/8):

Ženske:

1. Elena Curtoni (Ita) 332 točk

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 313

3. Cornelia Hütter (Avt) 307

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 306

5. Federica Brignone (Ita) 288

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 222

7. Corinne Suter (Švi) 209

8. Mirjam Puchner (Avt) 189

9. Marta Bassino (Ita) 168

10. Stephanie Venier (Avt) 163

...

30. Ilka Štuhec (Slo) 51

...

