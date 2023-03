Norvežan v Aspnu do smukaškega globusa, veliko razočaranje Slovencev

Prireditelji smuka za svetovni pokal v Aspnu so morali v petek zaradi slabih razmer in na zahtevo tekmovalcev, ki so čakali na startu, po številki 24 prekiniti tekmovanje in rezultate razveljaviti. Danes so bile razmere v Aspnu veliko boljše, s progo pa je najbolje opravil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Norvežan je do zmage prišel s številko sedem. V precej bolj enakovrednih razmerah kot v petek se je najbolje znašel na spremenljivi podlagi. V primerjavi s tekmeci je največ pridobil v zgornjem delu proge Ruthie's Run in tekmece v cilju ugnal za več kot pol sekunde.

Aleksander Aamodt Kilde si je že priboril smukaški globus. Foto: Guliverimage

Zabeležil je 21. zmago v svetovnem pokalu, od tega 12. v smukih. Skupaj so bile to njegove 40. stopničke in 11. v tej sezoni. Smukaško razvrstitev je dobil že v prejšnji sezoni, v tej pa je konkurenco pokoril s 720 točkami in kar šestimi zmagami. Drugo mesto zaseda zmagovalec preostalih treh smukov v tej sezoni Vincent Kriechmayr s 514 točkami

Najbolj se je Kildeju uspel približali Kanadčan James Crawford (+0,61), sicer svetovni prvak v superveleslalomu v Courchevelu, ki je iz druge pozicije ob prihodu v cilj za dve stotinki izrinil Švicarja Marca Odermatta, ki je na koncu osvojil tretje mesto.

V petek se je do odpovedi smuka najbolj smejalo Norvežanu Adrianu Smisethu Sejerstedu, ki je bil na pragu svoje prve zmage v karieri. Norveški smučar je bil tudi danes s številko 17 odlično na poti, a je v zadnjem delu proge storil napako in zgrešil vrata ter tako ostal brez uvrstitve.

Nejc Naraločnik je bil z 32. mestom blizu prvim točkam svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Slovenci brez točk

Slovenski smučarji se na progi v Aspnu nikakor niso znašli. Še najboljši je bil Nejc Naraločnik, ki je z zaostankom 1,82 končal na 32. mestu in za las ostal brez prvih točk svetovnega pokala. Martin Čater, ki je moral na start dvakrat, saj je pred njim padel Švicar Alexis Monney, je za Kildejem zaostal 1,95 in je bil 38. Še počasnejši je bil Miha Hrobat, ki je z zaostankom 2,02 osvojil 43 mesto. Ker se na zadnji smuk uvrsti najboljših 25 tekmovalcev, je Hrobat kot 29. za las ostal brez nastopa v andorskem Soldeuu.

V nedeljo bodo v Aspnu skušali izpeljati še superveleslalom (18.00). V skupnem seštevku ima sedem tekem pred koncem Odermatt 1526 točk, Kilde je pri 1180. Po nedeljski preizkušnji bi si lahko naslednji konec tedna švicarski zvezdnik že zagotovil veliki kristalni globus, saj bosta v Kranjski Gori na sporedu dva veleslaloma.