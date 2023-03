Upor smukačev, tekma odpovedana, Sejersted brez prve zmage

Na smuku v Aspnu je bil pred prvo zmago Adrian Smiseth Sejersted, ki je s številko 1 izkoristil takrat še dobre pogoje na progi. Nato se je pooblačilo in začelo snežiti in tudi Aleksander Aamodt Kilde in Marco Odermatt sta bila nemočna. Po 23 nastopih so se smučarji uprli in tekmo so odpovedali. Še pred nastopom prvega Slovenca.

To je bil deveti smuk sezone, potem ko so tri že prej odpovedali (dva v Zermattu na začetku zime in zadnjega v Garmisch-Partenkirchenu). Norvežan Adrian Smiseth Sejersted je izkoristil štartno številko 1, ko je bila proga še obsijana s soncem. Pozneje se je najprej pooblačilo, začelo pihati v zgornjem delu, nato pa še vse močneje snežiti. Osemindvajsetletnik ni še nikoli prej zmagal oziroma je imel v svetovnem pokalu le dve uvrstitvi na stopničke (obakrat v superveleslalomu).

Foto: Guliver Image V vse težjih pogojih se tudi najboljši smukači na svetu nismo najbolje znašli. Še najbolj se mu je približal Avstrijec Vincent Kriechmayr (+0,26). Vodilni smukač zime Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (pet zmag) je zaostal sekundo in 61 stotink in se uvrstil šesto mesto, najboljši smučar v svetovnem pokalu Švicar Marco Odermatt pa kar dve sekundi in 26 stotink. Bil je zgolj 14. A pozneje ga ni več nihče prehitel, saj so bile razmere iz minute v minuto slabše. Po nastopu 23 tekmovalcev so se tisti, ki so še čakali na štart uprli in vodstvo tekmovanja je tekmo prekinili in odpovedalo.

Aspen, smuk (M), po nastopu 23 tekmovalcev*:



1. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1:31,24

2. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,26

3. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) +0,60

4. Niels Hintermann (Švi) +1,32

5. Otmar Striedinger (Avt) +1,41

6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +1,63

7. Josef Ferstl (Nem) +1,93

8. Florian Schieder (Ita) +1,95

9. Johan Clarey (Fra) +2,03

10. Daniel Hemetsberger (Avt) +2,26

10. James Crawford (Kan) +2,26

...

14. Marco Odermatt (Švi) +2,64



*Po 23 nastopih so tekmo zaradi slabe vidljivosti in sneženja odpovedali.

Na štartu so tako ostali tudi vsi trije slovenski smučarji. Miha Hrobat je imel številko 28., Martin Čater 36 in Nejc Naraločnik 53. Med njimi je v skupnem seštevku najboljši Hrobat, ki ima na 28. mestu 67 točk. Hrobat, ki je na svetovnem prvenstvu osvojil osmo mesto, je na edinem treningu smuka v Aspnu dosegel celo drugi čas.

V soboto naj bi bil v Aspnu še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.