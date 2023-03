Hrobat izjemen v Aspnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodeč po edinem treningu pred smukaškima preizkušnjama alpskih smučarjev za svetovni pokal v Aspnu je Miha Hrobat, osmi smukač na minulem svetovnem prvenstvu, ostal dobro razpoložen. Na preizkusu proge, edinem pred petkovo in sobotno tekmo, je dosegel drugi čas. Za 19 stotink sekunde ga je prehitel Nemec Andreas Sander.

Tudi tretje mesto je zasedel Nemec, in sicer Simon Jocher, ki je zaostal 24 stotink.

Glede na rezultate in težave s pripravo proge, zaradi katerih je odpadel sredin trening, se da domnevati, da so imeli tekmovalci z višjimi startnimi številkami nekoliko boljše pogoje. Te je izkoristil tudi Nejc Naraločnik, ki se je uvrstil na 27. mesto (+1,16), Martin Čater je bil 36. (+1,37). Razlike so bile nasploh zelo majhne.

Vodilni v smukaški preizkušnji Aleksander Aamodt Kilde je zabeležil 23. čas (+ 1,06), njegov najbližji zasledovalec Avstrijec Vincent Kriechmayr je bil šele 40. (+1,70), svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Švicar Marco Odermatt pa je vknjižil 12. čas (+0,47).

Petkov smuk se bo začel ob 18.45.

