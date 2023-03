Proga v ZDA še ni pripravljena, prvi trening odpovedan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi trening pred smukoma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Aspnu, ki je bil na sporedu v sredo, so odpovedali pred predvidenim začetkom. Tekmovalna žirija in domači organizatorji so se odločili, da je treba progo še dodelati, da bo pripravljena za tekmo.