Šok na treningu: Lindsey Vonn padla, nato zaklicala Tini Maze

Lindsey Vonn je doživela neprijetno nesrečo med smukaškim treningom v Cortini d'Ampezzo, kjer bodo prihodnje leto olimpijske igre. Američanka je tik pred ciljno črto izgubila ravnotežje in padla. Kljub temu ji je uspelo sami prismučati do cilja, kjer so jo takoj oskrbeli zdravniki. Ilka Štuhec je imela na treningu 14. rezultat.