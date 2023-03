Na stopničkah Britanec, Grk ... Slovenija pa ostaja brez slalomista?

Moški slalom je najbolj izenačena disciplina alpskega smučanja zadnjih nekaj sezon. Pred zadnjo tekmo svetovnega pokala mali kristalni globus še ni odločen. "V slalomu je največ konkurence, ker je trening najlažje dosegljiv. Tudi manjši narodi se lahko grejo bolj zares," razlaga slovenski trener Klemen Bergant. In zato je še toliko težje razumeti, da se morata Štefan Hadalin in Tijan Marovt za mesto v svetovnem pokalu v naslednji sezoni boriti na tekmah nižjega ranga

Lucas Braathen Foto: Reuters Od srede do nedelje bodo najboljši smučarji sveta v Andori tekmovali še zadnjič v sezoni. V moški konkurenci je neodločen samo še mali kristalni globus v slalomu. Teoretično ga lahko osvoji še četverica: Norvežan Lucas Braathen vodi s 466 točkami, sledijo pa mu rojak, svetovni prvak Henrik Kristoffersen (434), Švicar Daniel Yule (401) in Ramon Zenhausern (367). Slednji ob zaostanku 99 točk nima prav velikih možnosti, a se bo moral pošteno potruditi tudi za bron. Manj kot 50 točk za njim denimo zaostajata Avstrijec Manuel Feller (329) in Švicar Loic Meillard (317).

AJ Ginnis Foto: Reuters Slalom je že nekaj sezon najbolj nepredvidljiva disciplina. Na devetih slalomih te zime smo videli šest različnih zmagovalcev, nazadnje je uspelo zmagati Norvežanu Alexandru Steenu Olsenu, ki je v skupnem seštevku deveti (239). Na stopničkah sta bila tudi Britanec Dave Ryding (14. v seštevku, 181 točk) in ameriški Grk AJ Ginnis (23., 91), ki je osvojil srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu. Na najpomembnejšem slalomu zime je bil na stopničkah tudi Italijan Alex Vinatzer, ki je v svetovnem pokalu samo 20. (111).

Prvih 10 pred zadnjim slalomom sezone:



1. Lucas Braathen 466 točk

2. Henrik Kristoffersen 434

3. Daniel Yule 401

4. Ramon Zenhausern 367

5. Manuel Feller 329

6. Loic Meillard 317

7. Linus Strasser 306

8. Clement Noel 292

9. Alexander Steen Olsen 239

10. Atle Lie McGrath 215

Bergant: V slalomu največ konkurence, ker je trening najlažje dosegljiv

"V slalomu je največ konkurence, ker je trening najlažje dosegljiv. Potrebuješ najkrajše proge? Lahko treniraš tudi v dvorani. Tudi manjši narodi se lahko grejo bolj zares, ker potrebujejo manj ljudi za organizacijo. V slalomu se res ne ve, kaj bo konec dneva," o neverjetni izenačenosti in širokem krogu tekmovalcev, ki se lahko uvrstijo na stopničke in v prvo deseterico, razlaga glavni trener slovenske ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant. "Je pa brutalno, ker prihajajo mladi, sploh Norvežani, letnik 2000, 2001. A starejši se tudi še ne dajo. Vsako leto je več teh, ki konkurirajo za najvišja mesta."

Hadalin še brez mesta na slalomu v naslednji sezoni

Štefan Hadalin Foto: Guliver Image Slovenija na finalnem slalomu sezone ne bo imela svojega smučarja, saj na tem tekmuje le 25 najboljših. Štefan Hadalin pa je točke osvojil samo na dveh tekmah (osem nastopov) in je z 22 le 43. slalomist svetovnega pokala. Vrhničan tako nima dovolj FIS-točk, da bi sploh imel mesto na slalomskih tekmah v naslednji sezoni. Zato bo v naslednjih tednih nastopal na državnih prvenstvih: "Šel bom, kamor bo treba, v Lihtenštajn, na Sljeme, v Italijo, Avstrijo. Pač, to je kruta realnost smučarjev, ki so izven trideseterice. Udobje za peščico, preživetje za preostale." Nato pa si bo vzel čas za razmislek, kako naprej. Pred letom 2022 je bil v treh sezonah član najboljše petindvajseterice. Žan Kranjec je v tej zimi nastopil le na dveh slalomih in na obeh odstopil. Mladi Tijan Marovt je bil na štartu sedmih slalomov, a svoje prve točke v svetovnem pokalu še ni osvojil. Je bil pa 18. na svetovnem prvenstvu.

Jure Košir Foto: Reuters Slovenija ima 20 slalomskih zmag

Slovenija ima 20 slalomskih zmag

Prihodnost slovenskega slaloma je tako zelo negotova. In to v disciplini, v kateri so Slovenci osvojili 20 od 27 moških zmag v konkurenci svetovnega pokala. Bojan Križaj je zmagal na osmih slalomih, Rok Petrovič na petih, Jure Košir na treh, med zmagovalci slalomskih tekem v svetovnem pokalu pa so še Grega Benedik, Andrej Miklavc, Matjaž Vrhovnik in Mitja Kunc. Ob tem pa so Slovenci pred in po osamosvojitvi vpisali še skupno 45 uvrstitev na druga (20) in tretja mesta (25) na slalomskih tekmah svetovnega pokala alpskih smučarjev.

Vogrinec: Treba je razširiti reprezentance

Tijan Marovt Foto: Reuters Zgolj trije smučarji v A-ekipi (Kranjec, Hadalin, Marovt), pa še to ne na vsakem treningu v polni postavi (Kranjec trenira predvsem veleslalom, Marovt slalom, Hadalin pa jih je nekaj izpustil zaradi slabega psihofizičnega stanja), ne pomaga. Za dober trening bi potrebovali bolj številno ekipo, je v Kranjski Gori za STA povedal nekdanji prvi mož slovenskega smučanja Tone Vogrinec. "Tista močna reprezentanca, ki je bila včasih, je samo še lep spomin. To vidimo tudi tukaj. Poleg Žana Kranjca niti kvote ne moremo izpolniti. Čeprav imamo na domači tekmi pravico štartati s šestimi tekmovalci, štartamo samo s štirimi."

Tone Vogrinec Foto: Nebojša Tejić/STA "Treba je razširiti reprezentance, omogočiti že najmlajšim kategorijam boljše treninge. Če kdo morda misli, da reprezentanca nima dobrih pogojev, ne drži. A-reprezentanca ima absolutno povsem identične pogoje, kot jih imajo najboljše reprezentance na svetu," je Vogrinec podal svoje mnenje, ki sicer nasprotuje stališčem vodstva slovenske smučarske zveze in stroke, češ da imajo smučarji iz večjih zvez in bogatejših držav neprimerno boljše pogoje, kot jih imajo slovenski smučarji. "Ne bojim se tega, da ne bi imeli tudi v prihodnje dobrih posameznikov, ker je smučanje vseeno tako prisotno v Sloveniji, da se bodo tu in tam pojavili kakšni posamezniki. Če pa hočemo, da bo reprezentanca močnejša, pa potrebujemo konkurenco že na treningih."