Veseli, da se je Štef spravil k sebi. Skočil bo v ledeno Pišnico. #video

Kranjec: Danes sem bil sposoben toliko, upam, da bom jutri več

Žan Kranjec Foto: STA "Zdi se mi, da sem se proge dobro lotil, a mi je zmanjkalo nekaj hitrosti, da bi lahko zaključil med najboljšimi tremi," je po petem mestu nekoliko poklapano razlagal Žan Kranjec. Ne skriva, da si zelo želi prvih stopničk v Podkorenu. To je bil njegov 14. veleslalomski nastop na pokalu Vitranc. V finalu je bil pred pred zahtevno nalogo, saj je pri visokih temperaturah zraka in na zmehčani progi štartal kot 29. "Eni lažje smučajo v takih pogojih, eni drugje. Najboljšim trem je to uspelo, meni je v drugem teku nekaj zmanjkalo. Letos se mi je že nekajkrat v drugih tekih zgodilo, ko so bile malo težje razmere, da sem slabše smučal oziroma bil počasnejši." Niso pa te tolikokrat omenjane stopničke dodatno breme. "Ne, mi ne morijo. Zagotovo pa so velika želja. Enostavno sem glede na dan realen: danes sem bil sposoben toliko, upam, da bom jutri več."

Lepa navijaška kulisa. Foto: STA Tako kot lani, ko je bil Kranjec na obeh veleslalomih 10., sta tudi letos namreč na pokalu Vitranc na sporedu dva veleslaloma (naslednje leto bo spet po starem: veleslalom in slalom). Pod podkorensko strmino je imel več tisoč navijačev, ki so pripravili izvrstno kuliso in vzdušje. "Čutil sem jih. Bila je dobra energija v cilju. To je lepo videti." Navijači so bili zadovoljni s tekmo in Žanovim nastopom. Verjamejo, da bo na nedeljski tekmi še boljši. Kar poglejte v naslednjem videu.

Žan Kranjec Foto: STA Če bo noč jasna in še kakšno stopinjo hladnejša kot minula, bi bili lahko pogoji na nedeljskem veleslalomu Žanu bolj pisani na kožo. "Mogoče bo malo boljše. Je dokaj jasno. Naj bi bil minus. Verjamem, da bo prvi tek dober, lepo za smučati." Ne gre pa le za domače stopničke, šlo bo tudi za končno tretje mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Zdaj je 34 točk pred Loicom Meillardom in 37 pred Marcom Schwarzom. "Super, da sem v boju za prva tri mesta. Do konca sta še dve tekmi. Treba bo dobro smučati, dosegati dobre rezultate." Po tekmi in obveznosti do medijev in navijačev je za Kranjca sledil kratek kondicijski trening, analiza sobotne vožnje s trenerjem in nato hitro v posteljo, saj bo treba zgodaj ustati.

Hadalin: Z bistrimi mislimi in odločnostjo na progo

Štefan Hadalin Foto: STA Štefan Hadalin je bil po svojem najboljšem vitranškem veleslalomskem dosežku (17. mesto) najbolj zadovoljen s svojim odnosom do tekme. "Zahtevno se je bilo zbrati za drugo progo. A sem šel z bistrimi mislimi in odločnostjo na progo. Skušal sem se sprostiti, uživati v vožnji, izkoristiti znanje, ki ga imam. Vesel sem, da mi je to uspelo." Po še eni težki sezoni zanj, ko je zaradi slabega psihofizičnega stanja predčasno zapustil februarsko svetovno prvenstvo, ga je bilo lepo videti tako veselega v ciljnem izteku. "Užival sem pred domačimi navijači. Upam, da jih bo v nedeljo še več." Proslavljal je s skupaj z njimi. "To je tista največja nagrada, ki jo lahko dobiš kot tekmovalec, da dobiš v cilju zeleno luč. In se potem lahko iskreno poveseliš z navijači. In meni je to res v užitek." Pridobil je kar 12 mest in dolgo sedel na rdečem stolu vodilnega. "Super. Bi se lahko navadil."

Še njegov pogled na nedeljski veleslalom: "Popotnica je dobra, a jutri je nov dan, nov izziv, nova preizkušnja. Treba se bo ponovno resetirati." Po tekmi je nekaj minut namenil še navijačem, nato pa: "Nekaj bo regeneracijskega treninga, fizioterapija, počitek, druženje z mojo partnerko in skok v Pišnico." V ledeno mrzlo reko? Pogumno! Spat bo šel ob devetih zvečer, saj se zjutraj njegov program začne že ob pol petih.

Bergant: Za Štefa sem zelo vesel

Hadalin je v Kranjski Gori dosegel svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev. Foto: STA Glavni trener Klemen Bergant je v prvi izjavi najprej izpostavil prav Hadalina: "Za Štefa sem zelo vesel. Da se je spravil k sebi, da je naredil tako drugo vožnjo. Najboljši čas! Zdržal je skoraj celotno progo, razen zadnjo strmino. Žan je pa imel in v prvem in v drugem teku veliko rezerv. Upam, da do nedelje teh nekaj metrov, teh nekaj stotink." Bergant ni presenečen, da lahko Hadalin tako dobro smuča. "Štefan je izredno dober smučar. To je že pokazal. Ima že medaljo s svetovnega prvenstva, stopničke v svetovnem pokalu. Je pa tako, da ... Zelo težko povem, kaj več. A če ima tak dan, kot ga je imel danes ali pa na prvi tekmi v Soldnu, je sposoben tudi takih predstav."