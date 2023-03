Marco Odermatt Foto: Reuters Na prvem od dveh veleslalomov za pokal Vitranc je zmagal Švicar Marco Odermatt, ki je slovenskega asa Žana Kranjca prehitel za 1,04 sekunde ter je bil na čelu že pred finalom. Drugi je bil Francoz Alexis Pinturault s 23 stotinkami zaostanka, tretji pa Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,37). Štefan Hadalin je na drugi progi nastopil kot drugi in dobro izkoristil štartno izhodišče. Z 29. mesta je z najboljšim časom finala napredoval na končno 17. mesto (+3,02).

"Ni bilo slabo, ampak nekaj malega je zmanjkalo"

Žan Kranjec Foto: Guliverimage Žan Kranjec je bil po prvi vožnji na drugem mestu in imel zelo lepo izhodišče za napad na prve stopničke na podkorenski progi. Našemu smučarskemu asu žal tudi tokrat ni uspelo, saj je njegov čas na koncu zadostoval za 5. mesto. Kranjec je izenačil svojo najboljšo uvrstitev v Kranjski Gori, peti je bil tudi leta 2018, ni pa mu uspelo, da bi se prvič povzpel na zmagovalni oder.

"Občutek sem imel, da vožnja ni bila tako slaba kot v Ameriki. Tudi na svetovnem prvenstvu sem imel v drugem teku slabše občutke. Ni bilo slabo, ampak nekaj malega je zmanjkalo," je po novi zapravljeni priložnosti za domače stopničke povedal Kranjec, ki je izenačil svoj najboljši vitranški rezultat. A v nedeljo bo še ena priložnost. "Zagotovo si jih močno želim. Doma bi bilo še lepše kot drugje. Jutri je nov dan. Upam, da je jutri ta dan, da mi to uspe."

Kranjska Gora, veleslalom (M):



1. Marco Odermatt (Švi) 2:16,65

2. Alexis Pinturault (Fra) +0,23

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,37

4. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,72

5. Žan Kranjec (Slo) +1,04

6. Gino Caviezel (Švi) +1,11

7. Loic Meillard (Švi) +1,48

8. Lucas Braathen (Nor) +1,68

9. Marco Schwarz (Avt) +1,79

10. Luca de Aliprandini (Ita) +2,14

...

17. Stefan Hadalin (Slo) +3,02

49. Anže Gartner (Slo)

50. Rok Ažnoh (Slo)

Hadalin gre lahko pozitivno naprej

Štefan Hadalin Foto: STA Po prihodu skozi cilj se je Štefan Hadalin čustveno veselil z navijači. Za njim je še ena težka sezona, ko je zaradi psihofizičnih težav izpustil svoj slalomski nastop na svetovnem prvenstvo. "Dobro sem se počutil. Užival sem v večini zavojev. Lepo je bilo priti v cilj in to deliti z navijači. To sem poskušal vzeti kot svojo današnjo nagrado," nam je povedal v ciljnem izteku. "Še so bile rezerve v izvedbi kot vedno. Ne bom skromen, rekel bom, da sem svoje delo opravil dobro oziroma kar vrhunsko. Lahko grem pozitivno naprej." Rok Ažnoh, ki je zasedel 49. mesto, in Anže Gartner, ki pa je bil 50., sta tekmo končala po prvi vožnji.

Kranjec in druščina imajo v nedeljo novo priložnost, ko bo v Kranjski Gori spet na sporedu tekma svetovnega pokala v veleslalomu. Ažnoh v nedeljo ne bo nastopil na drugem veleslalomu za pokal Vitranc. Odpravil se bo na prizorišče finalnih tekem svetovnega pokala v Andori. Kot mladinski svetovni prvak v smuku si je priboril nastop na finalu sezone.

Izjemno delo organizatorjev

Zelo dobro delo so opravili slovenski organizatorji, potem ko jim je kljub visokim dnevnim temperaturam uspelo pripraviti progo. "Štart bo z vrha," je zjutraj potrdil Aleš Vidic. Čeprav ni več vodja Ob 8.00 v Podkorenu Foto: Matej Podgoršek tekmovanja, pa tudi letos ne manjka na podkorenski strmini. "Progo smo v petek solili od štarta do cilja. Dobrodošlo je bilo, da je bila ob desetih zvečer majhna ploha. To je bilo dobro za podlago. Ponoči se je malo zjasnilo. Ni bilo sicer pod ničlo, ampak okoli ničle, a je sevanje naredilo svoje. Nad zadnjo strmino je pas meglice. Mislim, da bodo imeli vsi tekmovalci dobre razmere." Zadnji dnevi in noči so bili v Kranjski Gori sicer precej topli. A glede na sobotne dnevne temperature okoli 12 stopinj in sonce je vprašanje, kako bo s progo za nedeljski veleslalom.

Vrstni red v svetovnem pokalu (33/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1726 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1240

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 934

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 853

5. Loic Meillard (Švi) 807

6. Lucas Braathen (Nor) 779

7. Alexis Pinturault (Fra) 697

8. Marco Schwarz (Avt) 663

9. Manuel Feller (Avt) 494

10. James Crawford (Kan) 442

...

12. Žan Kranjec (Slo) 390

73. Miha Hrobat (Slo) 73

76. Martin Čater (Slo) 70

80. Štefan Hadalin (Slo) 65



Veleslalomski seštevek:



1. Marco Odermatt (Švi) 640

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 500

3. Žan Kranjec (Slo) 390

4. Loic Meillard (Švi) 356

5. Marco Schwarz (Avt) 353

6. Alexis Pinturault (Fra) 317

7. Lucas Braathen (Nor) 277

8. Gino Caviezel (Švi) 237

9. Stefan Brennsteiner (Avt) 210

10. Alexander Schmid (Nem) 178

...

31. Štefan Hadalin (Slo) 43