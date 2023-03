Kranjec samozavesten, organizatorji zaskrbljeni

Oblačni in topli dnevi ogrožajo izvedbo pokala Vitranc. V soboto je mogoč začetek veleslaloma s spodnjega štarta. Odločitev bo padla ob osmih zjutraj. Žan Kranjec, ki bo poskušal prvič stopiti na stopničke v Kranjski Gori, se s tem ne obremenjuje. "Če peljem tako, kot znam, sem lahko dober od vrha in z rezervnega štarta." Štart prve vožnje ob 9.30, Kranjec ima številko dve.

Vreme pokalu Vitranc vse bolj nagaja. Že pred tednom dni je bila proga precej zmehčana, nato je le sledilo nekaj hladnih noči. Zadnji dnevi pa so bili vse prej kot idealni: v četrtek čez dan 16 stopinj, ta petek osem. V noči na soboto naj bi se ohladilo na največ stopinjo, dve pod ničlo. Tako so progo posuli s soljo in polili z vodo. Upajo, da bo po več oblačnih nočeh ta jasna. Šele ob sedmih, osmih zjutraj bo jasno, ali bo sobotni veleslalom sploh mogoče normalno izpeljati.

Na progi v Podkorenu, ki je po zagotovilih organizatorjev, kljub odjugi in spomladanskemu vremenu, v dobrem stanju, bo drugič zaporedoma z dvema veleslalomoma na sporedu neklasičen vitranški spored tradicionalnega tekmovanja za svetovni pokal alpskih smučarjev. Naslednjo zimo pa bosta znova veleslalom in slalom.

Foto: Anže Malovrh/STA Pred domačimi navijači bodo na dveh veleslalomih nastopili štirje Slovenci. Največje breme pričakovanj nosi Žan Kranjec, ki si želi sezono končati s stopničkami na vitranški strmini in kolajno v končnem seštevku discipline. Na uvodnem veleslalomu v Söldnu je bil drugi, decembra je navdušil s tretjima mestoma v Val d'Iseru in Alta Badii.

Pred Pokalom Vitranc so ta teden trenirali v Zoncolanu, kjer so imeli spomladanske razmere na soljeni progi. "Je bilo kar dobrodošlo in uspešno, da pridobiš samozavest in sproščenost in da nato na štartu tekme ne razmišljaš o preveč stvareh, ampak samo o smučanju in izvedbi," je v slovenski bazi na obrobju Gozda-Martuljka dejal Kranjec. Gre sicer za razmere, ki jim bodo priča tudi v Kranjski Gori in ki so pisane na kožo Henriku Kristoffersenu, ta je lani dobil oba veleslaloma za pokal Vitranc.

Žan Kranjec Foto: Grega Valančič/Sportida Dobrih voženj si želi tudi Štefan Hadalin, ki je zaradi slabšega psihofizičnega stanja predčasno zapustil svetovno prvenstvo. Vrhničan pravi, da so težave, ki so ga pestile po dobrem začetku sezone, že preteklost in da je stoodstotno pripravljen za dvojni veleslalomski vitranški tekmovalni spored. Priložnost sta dobila tudi Rok Ažnoh in Anže Gartner. Oba bosta prvič nastopila na tekmovanjih za svetovni pokal v Kranjski Gori.

Poseben izziv bodo razmere. "V celoti simulirati razmere na treningih, kot bodo nato na tekmi, skoraj ne moreš, morda, če bi danes trenirali na terenu, za kar pa vemo, da ne smemo," je v petek popoldne dejal glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant. Kranjca ne skrbijo napovedi, da bi lahko sobotni veleslalom zaradi razmer začeli z nižjega starta. "Če peljem res dobro, kot znam, sem lahko dober od vrha in z rezervnega štarta. Trenirali smo z obeh."