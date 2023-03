Tako dober, da mu ni treba na vsaki tekmi pritisniti plina do konca

Švicarski smučarski as Marco Odermatt, zmagovalec obeh letošnjih veleslalomov v Kranjski Gori, ima ta teden še tri priložnosti, da vsaj izenači ali celo preseže rekordnih 13 zmag v eni sezoni svetovnega pokala, kar je pred leti uspelo Hermanu Maierju in Marcelu Hirscherju. Spogleduje se tudi z rekordnimi 2.000 točkami. "Taki se rodijo, tega ne moreš doseči s treningom," je o njem povedal Klemen Bergant, ki celo pravi, da mu na večini tekem sploh ni treba pritisniti plina do konca.

Kar je bil v moškem smučanju med letoma 2012 in 2019 Avstrijec Marcel Hirscher (32 zmag, osem velikih globusov in 12 malih), je danes Švicar Marco Odermatt. Sezono 2020/2021 je sklenil kot drugi v skupnem seštevku ter drugi v veleslalomski in superveleslalomski razvrstitvi, v zadnjih dveh sezonah pa je osvojil dva velika kristalna globusa in tri male. V štirih sezonah je zbral 22 zmag v svetovnem pokalu, od tega sedem v prejšnji in 11 v aktualni sezoni. V tej zimi je torej le nekoliko manj uspešen kot Mikaela Shiffrin, o kateri pišemo iz tedna v teden. Ta je zmagala 13-krat. Oba bosta ta teden na finalu svetovnega pokala v Pirenejih zagotovo dodala še kakšno zmago.

Samo trije smučarji pred Marcom Odermattom so v eni zimi zmagali na več kot desetih tekmah: Marcel Hirscher, Hermann Maier in Stephan Eberharter. Moški rekord sezone je 13 tekem (Hirscher v sezoni 2017/2018 in Maier v 2000/2001).

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Odermatt: Trenutno je zame res vse popolno

Petindvajsetletni Odermatt je pred dvema letoma v Kranjski Gori že zmagal, pred štirimi pa prav na podkorenski strmini prvič stal na zmagovalnem odru. Lani je bil drugi in tretji, pretekli konec tedna pa premagal tudi lanskega kralja pokala Vitranc Henrika Kristoffersena. Dobil je oba veleslaloma pred okoli 5.000 večinoma slovenskimi ljubitelji alpskega smučanja. "Letos je bilo drugače. Lani sem bil bolj živčen. Zdaj sem bil mirnejši, saj je bil globus že moj in sem imel kar lepo prednost. Bil sem bolj sproščen. Trenutno je zame res vse popolno. Za sabo imam odlično ekipo z dobrimi trenerji, serviserjem in vsemi drugimi, ki mi pomagajo. Brez njih to ne bi bilo mogoče," je novinarjem, zbranim v Podkorenu, razlagal Odermatt.

"Ko je vedel, da mora pritisniti na plin, je po dolgem času pritisnil"

Marco Odermatt Foto: Reuters Kako izjemen smučar je Odermatt, najbolje prikažejo naslednje besede trenerja slovenske ekipe za tehnične discipline Klemna Berganta. "On je zunajserijski. V drugi vožnji je naredil veliko napako, a ko je vedel, da mora pritisniti na plin, je po dolgem času pritisnil. V soboto ni, tudi v prvi vožnji ne. Zdaj je moral dodati plin in ga je. Taki se rodijo, tega ne moreš doseči s treningom." Da je najboljši smučar, mu priznava tudi njegov tekmec v veleslalomu Žan Kranjec: "Preseneča samo to, da ne popušča niti za milimeter. Zmaguje iz dneva v dan." Najboljši je prav v Žanovi disciplini. Od 22 zmag jih je 13 osvojil v veleslalomu (v tej zimi je dobil šest od osmih veleslalomov, na katerih je nastopil). Triintridesetletni Kranjec si ogleda Odermattove vožnje, a pravi: "Zelo različna smučarja sva. Vem, zakaj je hiter, je pa težko posnemati kakšne stvari."

"Če ne bom zdaj govoril o popolni sezoni, kdaj bom?" je dejal Švicar, ki je to zimo osvojil tudi dve zlati kolajni na svetovnem prvenstvu (veleslalom in smuk). Svoj lanski točkovni izkupiček v svetovnem pokalu je presegel že za več kot 200 točk. Nastopil je na 24 tekmah in bil kar 20-krat na stopničkah. Tudi sam je omenil napako v drugi vožnji nedeljske tekme. "Po napaki sem za kratek čas nehal verjeti v zmago. Zgoraj nisem bil najboljši, zato sem vedel, da bom moral tvegati vse. To sem storil in obrestovalo se je. Ne oziram se na druge, moja taktika je, da vedno napadam na vso moč."

Pinturault: Marcova sezona je senzacionalna

Marco Odermatt Foto: Reuters S svojo premočjo v veleslalomu največ sivih las povzroča prav našemu Kranjcu, pa tudi Alexisu Pinturaultu. Dva specialista za veleslalom sta morala namreč pred njim premoč priznati že Hirscherju. "Marcova sezona je senzacionalna, takšne so bile prej že Marcelova. Zmaguje v več disciplinah in je zelo močan tudi na velikih tekmah, kot so svetovnega prvenstva," je poudaril Pinturault, zmagovalec svetovnega pokala in veleslalomskega seštevka v sezoni 2020/2021. Francoz je bil tokrat v Kranjski Gori tretji in drugi. Iz let 2015 in 2016 ima s pokala Vitranc tudi že dve veleslalomski zmagi (skupaj pa 34 v svetovnem pokalu).

Težje se s porazi proti Odermattu sprijazni Kristoffersen, ki to zimo še ni zmagal na veleslalomu (samo na dveh slalomih). Dobitnik štirih malih kristalnih globusov (treh v slalomu in enega v veleslalomu leta 2020) tako pravi: "Trenutno je samo malo boljši, je pa vse bolj in bolj izenačeno. Trudimo se, da bi ga premagali." Norvežan je s tem mislil tudi na pomoč Marcela Hirscherja, s katerim razvijajo smuči Van Deer.

Marco Odermatt je to sezono zmagal že enajstkrat, skupaj pa ima v svetovnem pokalu 22 zmag. Foto: Reuters

Na finalu sezone bo napadel rekord Hermanna Maierja

Hermann Maier Foto: Getty Images Avstrijec Hermann Maier, ki je bil številka 1 svetovnega smučanja med letoma 1998 in 2001 ter nato po motoristični poškodbi še v letih 2004 in 2005, je v svetovnem pokalu zbral 54 zmag. Najbolj navdušujoča je bila sezona 1999/2000, v kateri je osvojil veliki kristalni globus in tri male. Skupaj je zbral takrat rekordnih 2.000 točk. Trinajst let pozneje je to presegla Tina Maze (2.414). V moški konkurenci je teh 2.000 točk še danes rekordnih, a na finalu sezone v Andori lahko Odermatt nekoč priljubljenega Herminatorja preseže. Ima namreč 1.826 točk, ta teden pa bo v igri za zmago tako na veleslalomu, superveleslalomu kot tudi smuku. V zadnjem je tretji v seštevku.

"Če bom presegel 2.000 točk, bo zame to nekaj res posebnega. Ta rekord bo nato najbrž kar dolgo veljal," pravi Odermatt, a dodaja, da te znamke ta teden vendarle ne bo tako lahko doseči. V Kranjski Gori je nekdanji avstrijski smučar in zdaj strokovni komentator na avstrijski televiziji Thomas Sykora napovedal: "Mislim, da bo Marco sezono končal z 2.050 točkami. Če si ne bi v Kitzbühelu poškodoval meniskusa, bi Maierjev rekord že presegel." Smuk Odermatta in tekmece čaka v sredo, v četrtek superveleslalom, v soboto pa še veleslalom.