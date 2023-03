Marco Odermatt Foto: Reuters Švicar Marco Odermatt je še enkrat več pokazal, da je razred zase, potem ko je še drugič v dveh dnevih zmagal veleslalom v Kranjski Gori. Norvežan Henrik Kristoffersen je na nedeljski tekmi za njim zaostal 32 stotink, medtem ko je Francoz Aexis Pinturault na tretjem mestu zaostal že 70 stotink.

Petindvajsetletni Švicar je v tej sezoni slavil že enajstkrat, skupaj pa je dvajsetič stal na odru za zmagovalce. V karieri je bila to njegova 22. zmaga, od tega 13. v veleslalomu. Odermatt je s to zmago velikemu kristalnem globusu za skupno zmago v svetovnem pokalu dodal še drugi mali globus. Pred veleslalomskim je dobil že razvrstitev v superveleslalomu. V veleslalomu je to njegov drugi kristalni globus (2021/22). "Nikoli ni lahko. Vedno je prava bitka. Moraš biti v dirkalnem ritmu. To je bila že 40. tekma to zimo. Težko je biti vedno na taki ravni. K sreči mi je uspelo," je po tekmi povedal Odermatt. Ki bo brez težav našel izziv in motiv tudi v naslednji sezoni, ko ne bo olimpijskih iger in svetovnega prvenstva. "Zmagovati tekme!"

Kranjska Gora, veleslalom (M):



1. Marco Odermatt (Švi) 2:20,91

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,32

3. Alexis Pinturault (Fra) +0,70

4. Žan Kranjec (Slo) +1,62

5. Lucas Braathen (Nor) +1,63

6. Filippo Della Vite (Ita) +1,83

7. Marco Schwarz (Avt) +1,89 1:13,82

8. Luca de Aliprandini (Ita) +2,23

9. Filip Zubčić (Hrv) +2,38 1:14,20

10. Rasmus Windingstad (Nor) +3,04

Odstop v prvi vožnji: Stefan Hadalin (Slo), Anže Gartner (Slo)

Kranjec: Nimam si kaj očitati, da sem kje pustil stopničke

Žan Kranjec je ostal tik pod stopničkami. Foto: Guliverimage

Žanu Kranjcu, našemu najboljšemu smučarju, je spet nekaj zmanjkalo za stopničke. Kranjec, ki je bil po prvem teku peti, je osvojil peto mesto. Na koncu je za zmagovalcem zaostal sekundo in 62 stotink. Tridesetletni Kranjec s 440 točkami še vedno ostaja v igri za tretjo mesto v skupnem seštevku veleslaloma.

Kranjec je v finalu bolje napadel tudi na zadnji strmini in ob prihodu v cilj povedel. Občinstvo je ponorelo. "Z drugo vožnjo sem bil zadovoljen. Dal sem svoj maksimum. Bila je zelo dirkaška proga. Ampak vseeno so bili trije boljši. Nimam si kaj očitati, da sem kje pustil te stopničke. Mi je do njih kar nekaj zmanjkalo," je srebrni olimpijec povedal v prvi izjavi. Nato je pridobil eno mesto, ko je Lucas Braathen za njim zaostal za stotinko. "Vsako mesto, ki ga pridobim, sem vesel. A sem vedel, da bo za stopničke težko. Prvi trije so imeli že po prvi vožnji lepo prednost, pa še dobro se smučajo. Vedel sem, da bo za stopničke zelo težko, če ne bo kdo odstopil." In ni, tako je Kranjec na koncu za tretjim mestom zaostal 98 stotink. "Vedno se lahko najde nekaj desetink, ampak mi je zmanjkalo malo več. Nima se smisla obremenjevati in tolči po glavi, kje sem kaj pustil."

Žan Kranjec Foto: Guliver Image V prvi vožnji je največ izgubil v zgornjem in spodnjem delu in to zelo zanimivo opisal: "Iz štarta je treba napasti, a moraš vseeno ohranjati dobro linijo. To je bila tudi moja težava. Želel sem napasti, a nekajkrat linija ni bila najboljša, bil sem malo pod kolom. To kombinacijo je treba najti: napad in dobra linija. To pa je težje narediti na strmih odsekih." Podlaga je bila trša in nekoliko bolj ledena kot v soboto, a: "Pozna se, da je bilo na progi kar nekaj soli. Kristal je že velik in sneg postaja malo mrtev. In je zato proga res manj odzivna."

Hadalin je že pred tekmo vedel, da bo zanj zelo težko

Štehan Hadalin Foto: STA Štefan Hadalin, ki je na sobotnem veleslalomu po najboljšem času finalne vožnje na mehkem spomladanskem snegu osvojil 17. mesto, je odstopil že v prvi vožnji. Še pred prvim vmesnim časom je zdrsnil s proge. Na trdem snegu se ne znajde najbolje. "Vedel sem, da bo glede na snežne razmere povsem druga tekma in jaz na takem snegu nimam optimalnih nastavitev. Vedel sem že pred tekmo, da bo zame zelo težko. Razočaran sem predvsem, ker do zdaj nisem uspel najti nastavitev, ki bi mi na bolj trdem, agresivnem snegu bolj ustrezale. Jaz sem se na tekmo pripravil, kolikor se je dalo, da bi, kolikor se da, dobro oddelal. Žal mi ni uspelo." Odstopil je tudi Anže Gartner, ki je šel na progo kot predzadnji.

Vrstni red v svetovnem pokalu (34/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.826 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1.240

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1.014

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 853

5. Loic Meillard (Švi) 831

6. Lucas Braathen (Nor) 824

7. Alexis Pinturault (Fra) 757

8. Marco Schwarz (Avt) 699

9. Manuel Feller (Avt) 506

10. James Crawford (Kan) 442

11. Žan Kranjec (Slo) 440

...

76. Miha Hrobat (Slo) 73

79. Martin Čater (Slo) 70

84. Štefan Hadalin (Slo) 65



Veleslalomski seštevek (9/10):



1. Marco Odermatt (Švi) 740

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 580

3. Žan Kranjec (Slo) 440

4. Marco Schwarz (Avt) 389

5. Loic Meillard (Švi) 380

6. Alexis Pinturault (Fra) 377

7. Lucas Braathen (Nor) 322

8. Gino Caviezel (Švi) 259

9. Stefan Brennsteiner (Avt) 210

10. Filip Zubčić (Hrv) 201

...

33. Štefan Hadalin (Slo) 43