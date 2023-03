Trije boljši, a Kranjcu manjka še nekaj: "Pri opremi imamo velike izzive"

Žan Kranjec in njegov trener Klemen Bergant sta bila z izplenom pokala Vitranc zadovoljna (peto in četrto mesto). "Pri opremi imamo kar velike izzive," je poudaril Bergant. Z odstopom pa je sezono v svetovnem pokalu že končal Štefan Hadalin. "Bo treba razmisliti, kako naprej. Tekmovalno smučanje je zelo zahtevno."

Žan Kranjec Foto: STA V prvi vožnji nedeljskega veleslaloma Žan Kranjec na strmini ni našel pravega ravnovesja med dobro linijo in popolnim napadom. V finalu je bil boljši in je s petega napredoval na četrto mesto. Njegov najboljši vitranški rezultat. "Se mi zdi, da sem dal svoj maksimum. Sicer malo nehvaležno mesto, ampak če povem po pravici, so bili trije, ki so bili na stopničkah boljši, jaz pa si nimam česa očitati s svojimi vožnjami. Tako da če potegnem črto, je zagotovo za mano en en soliden konec tedna." Ob Marcu Odermattu in Henriku Kristoffersenu, ki sta bila vrhunska vso zimo, je bil zdaj prvič to zimo še Alexis Pinturault. "To je še en dokaz, da ne smeš zaspati, da moraš več čas delati," poudarja 33-letni smučar iz Bukovice pri Vodicah.

"Doma tekmovati ni najlažja stvar. Žan je naredil maksimum, ki ga je lahko naredil, prvi trije so bili boljši. Žan je bil pa od teh, ki so bili za njimi, najboljši. Jaz sem vesel za njega, še posebej za drugi tek, ko je dostikrat šel malo nazaj, danes pa je šel preko sebe," pa je Žanov nedeljski nastop ocenil trener Klemen Bergant. In poudaril še eno stvar, kjer so Slovenci v nekoliko podrejenem položaju. "Zelo veliko je tudi pri nastavitvah, opremi. Poglejmo samo Pinturaulta, ki so svetovnega prvenstva ni mogel skoraj nič, zdaj pa je našel prave nastavitve in se spet smuča tako, kot se zna. Ko pa mu oprema ni delala, pa se ni mogel. Pri opremi imamo kar velike izzive. Vsak dan, na vsaki tekmi skušamo zadeti najbolje. To je kar težka naloga, pa čim manjkrat se moramo zmotiti."

Mirno na zadnjo tekmo sezone

V boj za končni bron. Foto: STA V boju za bronastko kolajno v skupni razvrstitvi veleslaloma ima zdaj več kot 50 točk prednosti pred Marcom Schwarzom, Loicom Meillardom in Pinturaultom. Sledi samo še finalni veleslalom sezone, v soboto v Andori. "Zagotovo je velika želja, da bi bil med tremi najboljšimi v skupni razvrstitvi. Mislim, da je to lep uspeh. Prednost je solidna. Imam še eno tekmo, na tej želim dobro nastopiti. Marsikaj se lahko zgodi. Ni dobro, da bi razmišljal, da je že vse odločeno." V Andoro, kjer bo edini Slovenec na veleslalomu, odpotuje v torek. "Veselim se že zadnje tekme. Po teh dveh rezulatih grem lahko mirno, samozavestno na zadnjo tekmo."

Hadalin: Bo treba razmisliti, kako naprej

Štefan Hadalin Foto: STA V soboto 17. Štefan Hadalin je odstopil že v prvi vožnji nedeljskega drugega veleslaloma za pokal Vitranc. Že na prvi pogled se je zdelo, da ima na bolj trdem snegu kar nekoliko tresoče smuči. "Drži. Sem napadel, a sem se tudi počutil precej nemirno, nestabilno. In potem je težko sproščeno tekmovati. Tukaj me čaka veliko dela v prihodnosti. In tako sem imel letos praktično na vsaki tekmi, ko so bile malo bolj zimske razmere, s tem velike težave."

Vrhničan, ki se je po sobotni tekmi res vrgel v ledeno mrzlo Pišnico, je tako končal s svojimi nastopi v svetovnem pokalu za sezono 2022/2023. Točke je osvojil na dveh slalomih (14. in 27.) in dveh veleslalomih (9. in 17.). Prejšnjo sezono je iz osebnih razlogov predčasno končal, nekaj tekem je izpustil tudi v tej zimi, med njimi slalom na svetovnem prvenstvu. "Turbulentna sezona. Veliko vzponov in padcev. Bo treba razmisliti, kako naprej. Tekmovalno smučanje je zelo zahtevno. Bomo videli."

Trener Bergant je te besede težko komentiral: "Ima najbrž tisoč in eno vprašanje pri sebi in je dobro, da si malo spočije, da si vzame čas in razmisli tako, da mu nikoli ne bo žal."

Nima še mesta na slalomu za naslednjo sezono

Zagotovo ga še želimo videti na tekmah najvišje ravni, vendarle je najboljši slovenski slalomist zadnjih nekaj let. "Trenutno še nimam zagotovljene štartne pozicije za slalom, da bi sploh lahko v naslednji sezoni tekmoval na svetovnem pokalu. Zdaj me čakajo še trije tedni precej stresnega tekmovanja na nižji ravni, kjer bom lovil FIS točke, da si zagotovim to mesto. Potem si bom pa vzel premor za premislek, kako naprej."