Smukaški debi mladega slovenskega upa na najvišji ravni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Reuters S šestimi zmagami je mali kristalni globus predčasno osvojil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (720 točk). Avstrijec Vincent Kriechmayer (514) in dobitnik velikega kristalnega globusa Marco Odermatt (446) se bosta "udarila" za končno srebro oziroma bron v seštevku te discipline. Kriechmayr je dobil tri smuke, Odermatt pa pravzaprav nobenega za točke svetovnega pokala, je pa bil prvi na smuku na svetovnem prvenstvu. Za najboljšega smučarja zime pa je finale v Andori še dodaten izziv, saj bo na svojih zadnjih treh tekmah zime poskušal preseči rekord Hermanna Maierja (dva tisoč točk v eni sezoni). Manjka mu jih še 174.

Kilde ima štartno številko šest, Kriechmayr devet in Odermtt 12.

Kot zadnji, 25., pa bo na zadnjem smuku zime nastopil 20-letni slovenski up Rok Ažnoh. Februarja je v St. Antonu postal mladinski svetovni prvak v smuku in s tem si je tudi zagotovil mesto na zadnji tekmi svetovnega pokala. Zanj bo to šele tretja tekma v svetovnem pokalu, prva v smuku. Pretekli konec tedna je nastopil na enem veleslalomu v Kranjski Gori, pred dvema letoma pa na paralelni tekmi v Lechu.