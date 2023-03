Američanki ne zmanjka razlogov za slavje

"Ko sem sam presegel rekord, vem, da sem bil vesel. A zatem o tem nisem več razmišljal. Tudi Mikaela mislim, da ne bo pretirano razmišljala o tem, zdaj bo pač morala najti neko novo dodatno motivacijo. Ko dosežeš vrh in dosežeš toliko zmag, si moraš ves čas postavljati nove cilje in iskati dodatno motivacijo. In to je čedalje težje, ko si že dolgo v svetovnem pokalu in ko si tolikokrat zmagal. Mikaela si ta dosežek zasluži bolj kot kdorkoli drug," je po zgodovinskem dosežku Shiffrinove dejal Stenmark, ki je rekord postavil leta 1981, ko je presegel 62 zmag Annemarie Moser-Pröll.

Dvanajst let in pot do rekorda

V soboto je minilo ravno dvanajst let od debija Shiffrinove v svetovnem pokalu, potem ko je 11. marca 2011 tik pred dopolnjenim 16. letom debitirala v Špindlerjevem Mlynu na Češkem. Dvanajst let kasneje pa je Američanka stopila na smučarski prestol. V tem času je na 245 tekmah dosegla 87 zmag, kar pomeni, da je dobila 35,3 odstotka vseh tekem, na katerih je nastopila. Na kar 55,3 odstotka tekem pa je stala vsaj na stopničkah. Od tega je kar 53-krat slavila v slalomu. Tudi tu je s prestola izrinila Stenmarka, a to ji je uspelo že leta 2019, saj je Stenmark na slalomih pred tem slavil 40-krat.

Ob imenu Shiffrinove bi tako lahko neštetokrat dopisali besedo rekorderka in prva v zgodovini, ki ji je uspelo kaj takšnega. Že decembra 2018 pa je Američanka pri zgolj 23 letih postala zmagovalka v vseh panogah alpskega smučanja. Do danes je tako zbrala 53 smukaških zmag, 20-krat je bila v svetovnem pokalu najboljša v veleslalomu, petkrat v superveleslalomu, dobila je tri smuke, eno alpsko kombinacijo in pet paralelnih tekem.

Dosežki Mikaele Shiffrin v svetovnem pokalu: 13 sezon (2011–2023): 87 zmag (53 slalomov, 20 veleslalomov, 5 superveleslalomov, 3 smuki, 1 alpska kombinacija, 5 paralelnih tekem)

136 uvrstitev na oder za zmagovalke (75 slalomov, 37 veleslalomov, 10 superveleslalomov, 6 smukov, 1 alpska kombinacija, 7 paralelnih tekem)

5 velikih kristalnih globusov (2017, 2018, 2019, 2022, 2023)

(2017, 2018, 2019, 2022, 2023) 10 malih kristalnih globusov

Rekordna sezona 2018/19

Do zdaj najbolj zmagoslavna sezone izjemne Američanke je bila sezona 2018/19, ko je Shiffrinova na 29 tekmah v sezoni zmagala kar 19-krat, skupno pa je kar 24-krat stala na odru za zmagovalke, kar pomeni, da je ob njenem nastopu veljala kar 66-odstotna možnost, da bo 28-letnica zmagala, oziroma 83-odstotna možnost, da bo stala na stopničkah. Samo na tekmah svetovnega pokala je v tisti sezoni slavila 17-krat, s čimer je prehitela rekordni dosežek Vreni Schneider iz sezone 1989, ko je ta zmagala 14-krat. Tudi v letošnji sezoni Shiffrinova naravnost blesti, na 25 tekmah je do zdaj slavila trinajstkrat. Dobila je kar šest izmed desetih slalomov in šest od devetih veleslalomov.

V soboto je z novo slalomsko zmago tako le še postavila piko na i svojim rekordnim dosežkom. "To je bil res neverjeten dan. Takšni trenutki so še toliko bolj posebni, ker imam ob sebi ljudi, ki mi pomenijo veliko. Danes sem v cilju videla svojo mamo in brata in ravno to je tisto, kar vse skupaj naredi nepozabno. Tako sem ponosna na svoje smučanje in na celotno ekipo v tej sezoni. Vsak korak smo naredili odločno, vedno imamo pravi fokus in pozitiven odnos s pravimi cilji, ki mi pomagajo. Res je neverjetno," je po 87. zmagi v karieri s solzami v očeh dejala Shiffrinova, ki sta jo na Švedskem presenetila tudi brat in njegova žena.

Dosegla tisto, kar si je želela Lindsey Vonn

Ob njenem rekordnem dosežku so se iz vseh strani usule čestitke. Med drugim so Američanki ob velikem dosežku čestitali Roger Federer, Iga Swiatek, Simone Biles, pa tudi hollywoodske zvezde, kot sta Kate Winslet in Patrick Dempsey. Oglasila se je tudi Lindsey Vonn, ki je bila v svoji karieri blizu rekordne znamke, a se je njena zbirka zmag zaradi težav s poškodbami ustavila leta 2019 pri številki 82. Na nekdanjo smučarsko kolegico se je ob posebnem dosežku spomnila tudi Shiffrinova. "Dejstvo, da je bila Lindsey tako blizu rekorda in da je tako odprto govorila o tem, da je to njen cilj, je seveda vplivalo tudi na mojo kariero. To je imelo hkrati tudi velik vpliv na žensko smučanje in na ženske v športu nasploh," je prepričana Američanka.

"Tudi to mi je omogočilo, da sem danes tukaj. Mislim, da je bil ta rekord zame mogoč tudi zaradi tega, kako daleč je prišla Lindsey in kaj vse je dosegla. Zato se tudi reče, da ena generacija utira pot naslednji," je prepričana Shiffrinova.

A Američanka se ob trenutnem rekordu ne želi ustaviti. Kot je povedala po zadnji zmagi, je njeno delo v smučanju še daleč od dokončanega. "Vse skupaj je res težko opisati in vsega skupaj sploh še ni konec, kar je še bolj neverjetno. Na začetku te zadnje vožnje sem imela enak občutek, kot ga imam vedno pred tekmo. Ne bi smela čutiti pritiska, a nekaj posebnega čutim v svojem srčnem utripu. To je pričakovanje, ki ga želimo čutiti vsi alpski smučarji in je zdaj še močnejše kot kadarkoli prej. Vse skupaj se šele začenja. Vse, kar si želim početi, je smučati. Vsak dan, ko se zbudim, si želim le smučati spet in spet. Ta želja ni ugasnila, danes je še večja kot kadarkoli prej," je še odločno napovedala Američanka, ki bo imela na finalu svetovnega pokala v Andori možnost le še izboljšati vse svoje rekordne dosežke, saj je v svoj žep letos že pospravila veliki kristalni globus, pa tudi slalomskega in veleslalomskega.

