Mikaela Shiffrin ujela Ingemarja Stenmarka!

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin se je z veleslalomsko zmago v švedskem Äreju na vrhu lestvice zmag v svetovnem pokalu izenačila z rekorderjem Ingemarjem Stenmarkom (86). Shiffrinova si je zagotovila še drugi veleslalomski globus kariere, že pred tem je osvojila veliki in slalomski globus te sezone. Do točk je prišla ena Slovenka, Ana Bucik je bila 17.

Äre, veleslalom, finale 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:54.64

2. Federica Brignone (Ita)+0.64

3. Sara Hector (Šve) +0.92

...

17. Ana Bucik (Slo) +2.72

Smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je vknjižila 86. zmago svetovnega pokala in tako na vrhu večne lestvice zmag ujela švedskega asa Ingemarja Stenmarka.

Če ji to v Špindleruvem Mlynu ni uspelo, ji je v Äreju, kjer je vodila že po prvi vožnji, prednost pa zadržala tudi v finalu in se razveselila že 20. veleslalomske zmage. S tem je izenačila še veleslalomski rekord Švicarke Vreni Schneider in še drugič v karieri osvojila mali veleslalomski globus. Že pred tem si je zagotovila slalomski globus in veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala 2022/23.

Zmage v svetovnem pokalu, moški in ženske: 1. Ingemar Stenmark (Šve) 86 zmag

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 86 *

3. Lindsey Vonn (ZDA) 82

4. Marcel Hirscher (Avt) 67

5. Annemarie Moser-Pröll (Avt) 62

6. Vreni Schneider (Švi) 55

7. Hermann Maier (Avt) 54

8. Alberto Tomba (Ita) 50

9. Renate Götschl (Avt) 46

. Marc Girardelli (Luk) 46

...

28. Tina Maze (Slo) 26

...

* = še vedno aktivni

Brignonejeva in Hecrojeva napredovali na zmagovalni oder

Na drugo mesto je s četrtega po prvi vožnji napredovala Italijanka Federica Brignone (+0,64), tretje pa je osvojila domačinka Sara Hector (0,92), ki je v finalu pridobila tri mesta.

Druga po polovici tekme, Kanadčanka Valerie Grenier, je v finalu nazadovala na 24. mesto, tretja iz prve vožnje Franziska Gritsch pa je odstopila.

Ana Bucik je končala na 17. mestu. Foto: Guliverimage

Ana Bucik v finalu izgubila tri mesta

Nastopili sta dve Slovenki, vstopnico za finale si je priborila le Ana Bucik, ki je v finalu s 14. mesta nazadovala na 17. mesto.

Druga slovenska predstavnica Neja Dvornik je bila s 35. mestom in zaostankom treh sekund in 33 stotink prepočasna za finale.

Äre, veleslalom, 1. vožnja 1. Mikaela Shifrin (ZDA) 55.16

2. Valerie Grenier (Kan) +0.58

3. Franziska Gritsch (Aut) +0.93

4. Federica Brignone (Ita) +1.04

5. Maryna Daniel-Gasienica (Pol) +1.08

6. Sara Hector (Šve) +1.13

7. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1.16

...

14. Ana Bucik (Slo) +1.88

...

35. Neja Dvornik (Slo) +3.33

V soboto še zadnja preizkušnja pred finalom sezone

V soboto bo v Äreju še slalomska tekma, to pa sta še zadnji preizkušnji pred finalom sezone, ki ga bo od 15. do 19. marca gostil Soldeu v Andori.

