Peter Prevc se je moral usesti in vprašati, ali je to sploh res

Po izjemni vožnji Primoža Rogliča na kronometru od Trbiža do Svetih Višarij je sledila navijaška eksplozija. Ob trasi je bilo ogromno slovenskih navijačev, ki so stiskali pesti za Roglo. Za njegovo veliko zmago je trepetal tudi slovenski skakalec Peter Prevc, ki si je šampionsko vožnjo nekdanjega skakalca ogledal v Trbižu z družino. Tokrat je bil on navijač in tokrat je on podoživljal navijaška čustva, o katerih je spregovoril v intervjuju za Sportal.

Peter Prevc je bil v Trbižu med številnimi slovenskimi navijači

Peter, lahko bi rekli, da smo na kronometru videli pravo dramo. Primož Roglič je odpeljal odlično posamično vožnjo, vmes mu je ponagajala veriga, sledil pa je šampionski zaključek na Svetih Višarjah. Do zgodovinskega trenutka za Primoža in slovensko kolesarstvo se je torej dogajalo veliko. Kako ste doživljali vse skupaj v družbi slovenskih navijačev ob trasi v Trbižu?

Verjel sem, da mu lahko uspe, ampak glede na zaostanek, ki ga je imel pred kronometrom, sem se zavedal, da bo zelo težko. Med samo vožnjo smo bili že zelo zadovoljni, ker je zmanjševal zaostanek. Sledila je težava z verigo. Na trnih smo bili. Kasneje sem bil pozitivno šokiran, da mu je na koncu uspelo zmagati s takšno prednostjo. Vse čestitke Primožu za takšno predstavo.

Ko se je Primožu snela veriga, smo lahko videli navijače, ki so ob velikem zaslonu spremljali njegov zaključni vzpon, kako se držijo za glavo. Spraševali so se, zakaj se spet to dogaja njemu. Ali ste tudi vi razmišljali podobno?

Primož je doživel že toliko neprijetnih trenutkov s padci, da te kaj takega ne preseneti več, ampak si le rečeš: "Pa ne že spet on." A podpora je ostala, navijali smo do konca.

Kakšno zadovoljstvo doživite sami ob takšnih uspehih drugih slovenskih športnikov? Sami ste kot vrhunski športnik že ogromno dosegli. Ali so prisotna čustva?

Kolesarstvo spremljam ravno zaradi Primoža. To zmago sem doživel z otrokom v naročju na vrhu igral, da sem sploh lahko videl ekran ob množici slovenskih navijačev. Malce sem se moral usesti, zadihati in se vprašati, ali je to sploh res.

Peter Prevc je bil navdušen nad uspehom Primoža Rogliča. Njegovo vožnjo je skupaj z družino pospremil v Trbižu, kjer je bil pravi slovenski navijaški spektakel. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sami dobro veste, kako je zmagovati in osvajati lovorike. Kako ste doživljali lastne uspehe, ko so vas vsi nosili po rokah?

Ko to doživiš, je zelo drugače. Nimaš časa tega doživljati tako kot navijači. Prideš na cilj in vlečejo te na sto strani. Pozneje se vprašaš, zakaj si takrat nisi vzel pet minut zase in vseh poslal stran, da bi lahko doživel in zaužil vse skupaj. Če bom še kdaj kaj dosegel, upam, da bom lahko temu primerno užival. Šele potem, ko se usedeš v avto in se voziš domov, si rečeš: "Danes je bilo pa dobro."

Ali sta s Primožem kolega?

S Primožem sva se nekako ravno zamenjala. On je šel iz mladinskih vrst, ko sem jaz ravno prišel. Ko sem sam začel dobro skakati, je on nehal. Nekajkrat sva se videla v dijaškem domu. Z našim zdajšnjim selektorjem (Robert Hrgota, op. a.) sta bila sošolca in smo se malce družili. Oni so bili v četrtem letniku, jaz v prvem. Vzeli so me pod okrilje, naučili pravil igre. Drugače pa se ne slišiva ali kaj podobnega.