"Ko sem videl, da je mu je že na ravnini odščipnil dve sekundi, sem si rekel, to je to!"

"Tu na Višarjah je prava veselica, to so res nepozabni trenutki," nam je včeraj presrečen po imenitni zmagi Primoža Rogliča v 20. etapi Dirke po Italiji poročal Zasavčev nekdanji trener Boštjan Mervar. Odločilni kronometer letošnjega Gora so si v živo ogledali domala vsi zdajšnji in nekdanji funkcionarji novomeškega kluba Adria Mobil, ki je močno zaznamoval Rogličevo kariero. In obratno, Roglič je zaznamoval Adrio Mobil, zato ni čudno, da so ob uspehu slovenskega kolesarskega junaka tekle solze sreče.

"Skupaj z Urošem Murnom (selektorjem slovenske članske kolesarske reprezentance, op. p.) sva zadnji dve etapi spremljala v živo v Italiji in je res fenomenalno. Tu na Višarjah je prava veselica, to so res nepozabni trenutki," je bil navdušen nekdanji kolesar Boštjan Mervar, ko je njegov nekdanji varovanec pred osupljivo množico slovenskih navijačev na Višarjah slavil zmago, s katero si je zagotovil tudi končno zmagoslavje na letošnji rožnati pentlji. Nekdanji smučarski skakalec je tako spisal še eno veličastno poglavje zgodovine slovenskega kolesarstva, postal je prvi Slovenec z zmago na znamenitem Giru.

V torek ni bil zaskrbljen

Boštjan Mervar: Je bilo pa res napeto, že od jutra sem bil hudo nervozen (smeh, op. p.) Foto: Vid Ponikvar A še pred nekaj dnevi nas je kar malce zaskrbelo, ko je v torkovi uvodni etapi zadnjega tedna 106. Gira Primož Roglič izgubil obračun z največjima tekmecema Joaom Almeido in Geraintom Thomasom.

Na zaključnem vzponu 16. etape na Monte Bondone je Roglič proti Thomasu izgubil 25 sekund, zaostal je tudi za Portugalcem, ki je slavil etapno zmago. Je zaskrbelo tudi Mervarja? "Mene v bistvu ni, ker se mi tisto niti ni zdel njegov slab dan," odgovarja odločno.

"Bolj sem razmišljal o tem, zakaj se je to zgodilo. Zagotovo ste že slišali razmišljanja o tem, kako različno kolesarji reagirajo po prostem dnevu. Eni imajo malo več krize, drugi manj. To je ena mogoča razlaga, druga pa ta, da ko se je zgodil tisti odločilni napad Almeide, se mi je zdelo, da Primož samo gleda tiste svoje watte, ki jih ima določene, da zdrži tako dolg napor in ne zapade v krizo. Pa se je nazadnje tudi potrdilo. Zaostanek 40 sekund je do cilja zmanjšal le na dobrih 20. Za mene to ni bila tragedija. Po njegovih izjavah in izjavah iz Jumbo-Visme se je sicer zdelo, da je imel krizo, ampak tega nisem kupil. Menim, da so vse tempirali na današnjo etapo."

Ogromno je bilo blefiranja, zavajanja, skrivanja

Prav raznorazne izjave kolesarjev in športnih direktorjev, še posebej iz Jumbo-Visme, so v zadnjih tednih med kolesarji na Giru postale kar nekakšna šala. Tudi Geraint Thomas je poudaril, da jim ne gre prav nič verjeti. Ogromno je bilo blefiranja, zavajanja, skrivanja. Taktičnega, seveda. "Jaz mislim, da so res veliko blefirali med seboj, ampak sem vedel, za kaj gre. Ko Roglič ni reagiral na tisti napad Almeide, je preprosto šel na svoje watte. Za tem je znanost, pri Jumbo-Vismi so natančno vedeli, da prav veliko tam ne more izgubiti. Če pa bi se zagnal za njim, pa bi verjetno lahko to plačal tudi na današnjem kronometru," se je Mervarju smejalo po sobotni peklenski etapi.

Je pa tudi res, da sta Portugalec Almeida in predvsem britanski veteran Thomas v zadnjem tednu pokazala odlično formo. Prerojeni 37-letni Thomas, zmagovalec Toura leta 2018, je povzročil nekaj dvomov med Rogličevimi navijači. "Thomas je pokazal svojo izkušenost. Dirkal je zelo pametno. Imel je močne pomočnike, ki so mu narekovali tempo, ampak tokrat jih pač ni imel ob sebi. Niso ga morali priganjati in ga varovati. Jumbo pa je resnično vse stavil na današnji dan, v zadnjem kilometru in pol je prišlo do res velikih razlik," o tem pravi Mervar.

Rogličevo zmago je pospremila nepregledna množica slovenskih navijačev. Foto: Guliverimage

"Vse mi je dol padlo, ko se mu je snela veriga"

Roglič je v začetku sobotnega kronometra na ravnini proti Thomasu pridobil le dve sekundi. Da bi prevzel vodstvo na dirki je moral izničiti 26 sekund zaostanka. Ta zaostanek pa je začel bolj odločno topiti, ko se je začel klanec. "Jaz sem pričakoval, da bo Geraint na ravnini še močnejši, da bo tam odpeljal hitreje. Ko pa sem videl, da je mu je Rogla že na ravnini odščipnil dve sekundi, sem si rekel, to je to! Z Murnom sva pred etapo razmišljala, da bo Geraintu dal Rogla na ravnini kakšnih deset sekund, potem pa bo pridobival v klanec. Pa se je izšlo še bolje. Je pa res, da mi je vse dol padlo, ko se mu je snela veriga. To je bil popoln šok. Ampak stal sem dva kilometra pred ciljem, veriga, pa mislim, da se mu je snela kakšnega pol kilometra prej. In ko se je pripeljal mimo mene, je imel še vedno 13 sekund prednosti pred Geraintom in to kljub težavam. Pa izraz na obrazu je imel veliko odločnejši kot Geraint, ta je bil že precej na koncu z močmi. Na hlačah se mu je poznala sol, občutek je bil tak, da smo vedeli, da lahko do cilja nadoknadi ves zaostanek. Je bilo pa res napeto, že od jutra sem bil hudo nervozen (smeh, op. p.)."

Brez drame pri Rogliču očitno res ne gre. "Ja, je pa vse skupaj zato še toliko več vredno. Če ne bi imel težav s kolesom, bi bil naskok pred Geraintom že več kot pol minute. Zagotovo je izgubil 15, 20 sekund zaradi težav s kolesom," si je po tudi za Rogličeve navijače nadvse naporni in napeti etapi oddahnil Zasavčev nekdanji trener.

Primož Roglič je trem zmagam na Vuelti dodal še slavje na Giru. Foto: Guliverimage

Je mogoč celo prestižni trojček?

Roglič še naprej piše zgodovino slovenskega kolesarstva, po tem, ko je leta 2019 kot prvi Slovenec osvojil grand tour (Vuelto), je zdaj kot prvi Slovenec pokoril še znameniti Giro. Pa je mogoče, da mu uspe v prihodnosti z zmago na največjem med tremi, francoskem Touru, zaokrožiti prestižni trojček? "Jaz bi rekel, da ja," nekoliko zadržano odgovarja Mervar in pojasni: "Če se Pogačar v bližnji prihodnosti odloči dirkati na Giru, v isti sezoni pa Roglič napade Tour, menim, da je to mogoče. Če pa sta oba na isti dirki? Ne vem. Videli smo, da je tudi Pogi ranljiv, res pa je tudi, da se je lani na Touru veliko naučil. Tisto je bila lekcija, naredil je dve napaki, ki sta ga stali zmage, čeprav je bil po mojem mnenju najmočnejši kolesar na dirki. Ne vem. Je pa res, da imamo letos lepe možnosti, da Slovenija osvoji trojček. Upam, da to uspe. Rogla bo startal Vuelto neobremenjen z rezultatom, mislim, da se mu je zdaj odvalil velik kamen od srca po vseh težavah, ki jih je imel. Pregnal je tistega demona s Planche des Belles Filles in danes je to res veliko zadoščenje. Zmaga pred tako množico in še tistih težavah v zadnjih dveh kilometrih … Res vsa čast! Sanjsko!"

Bi bilo z Remco kaj drugače?

Pa bi bilo kaj drugače, če bi na dirki ostal Remco Evenepoel? "Ne, ne. Jaz mislim, da se Remco ne bi mogel vmešati niti med prve tri, če sem iskren. Jaz ga spremljam in cenim, se mi pa zdi, da ga ljudje vseeno preveč poveličujejo v nekega šampiona. Morda je tudi malce preveč samozavesten v izjavah, s tem si nenazadnje sam nalaga ogromno breme. Zdaj mu še nese, ko je mlad, v naslednjih letih pa se bo to breme le nalagalo. Dokazati bo moral, da je pravi. Že zdaj mu očitajo, da se je ustrašil. Menim pa tudi, da je imel lani srečo na Vuelti, ko je padel Roglič. Drugače bi bilo vprašanje, če bi uspel zmagati," še pravi novomeški kolesarski strokovnjak, ki je, mimogrede, s sedmimi etapnimi zmagami še vedno rekorder dirke Po Sloveniji.

Ta bo letos potekala od 14. do 18. junija in slovenskim ljubiteljem kolesarstva ponudila možnost, da spet izživijo svoje navijaške strasti, tako kot so jih v soboto na Svetih Višarjah. Žal Roglič slovenske pentlje letos nima v svojem tekmovalnem programu, morda pa bo na startni listi tudi kakšen njegov naslednik.

Preberite še: