Presrečni Roglič o dirki življenja, njegova žena o težki zimi in zadovoljstvu

Primož Roglič se je velikega uspeha veselil z družino in številnimi slovenskimi navijači. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

"Lahko rečem, da je bila to dirka mojega življenja. Zagotovo sem užival. Ko sem se danes zbudil, sem premišljeval, da je popolnoma vseeno, ali zmagam ali izgubim. Pomembno je, da dam vse od sebe, da pokažem borbo in zaupanje. Vse sem dal na cesto in bilo je dovolj," je po veliki zmagi na posamičnem kronometru iz Trbiža na Svete Višarje, ki mu je dan pred koncem Gira prinesla rožnato majico in končno zmago, zadovoljno dejal Primož Roglič, ta se lahko po novem pohvali z novim skalpom na Grand Tourih, prvič italijanskim pred množico slovenskih navijačev.

"To čakanje ... Bil sem namreč pripravljen za štart. Nič, rešil sem kakšen duolingo na aplikaciji in je čas minil. Čim prej bi štartal, takoj zjutraj," se je Primož Roglič navezal na dolgo čakanje na svoj nastop na posamičnem kronometru. Ko so se kazalci ustavili pri 17.11, je dobil znak za štart. Pred njim je bila 18,6 kilometra dolga preizkušnja od Trbiža do Svetih Višarij.

Slovenska navijaška ekstaza v Trbižu

Veliko je bilo na tnalu. Moral je premagati 26 sekund zaostanka za Geraintom Thomasom, če je želel krstno osvojiti Dirko po Italiji. Ko je prišel na štart, mu je bilo nemudoma jasno, da ga bo čakala bučna podpora slovenskih navijačev. Ti so naredili pravi navijaški spektakel. V Trbižu se je slišala skoraj le slovenska beseda.

"Vse sem dal na cesto in bilo je dovolj"

"Pravzaprav sem šel na energijo ljudi. Sploh ne vem, kako težko je bilo, preprosto letel sem," je bil vesel član Jumbo-Visme.

Osredotočen je bil že na ogrevanju, osredotočen na trasi. A je imel spet veliko smole, ko je imel pri vzponu na Svete Višarje težave z verižnikom. Moral je zamenjati kolo in izgubil je dragoceni čas. Številni so se spraševali, zakaj se to dogaja ravno njemu, potem ko je imel v preteklosti že ničkolikokrat smolo. A je vztrajal in se boril ter lomil Thomasov čas: "Veriga mi je padla. Takšne stvari se dogajajo, vendar sem se vrnil nazaj in se odpeljal."

Roglič na poti do slave Foto: Guliverimage

Ko je imel pri zadnjem merjenju časa že 29 sekund naskoka, je sledila eksplozija navdušenja med navijači. Tudi ob koncu je letel in na koncu za 40 sekund premagal britanskega tekmeca: "Lahko rečem, da je bila to dirka mojega življenja. Zagotovo sem užival. Ko sem se danes zbudil, sem premišljeval, da je popolnoma vseeno, ali zmagam ali izgubim. Pomembno je, da dam vse od sebe, da pokažem borbo in zaupanje. Vse sem dal na cesto in bilo je dovolj."

"Imel sem noge na pravi dan, da o podpori vseh niti ne govorim"

"Noge sem imel dobre do polovice vzpona. Ne bi rad iskal izgovorov, vendar je nastavitev za kolo za kronometer drugačna. Nisem imel občutka, da bi lahko pritisnil. Primož me je res premagal. Pošteno povedano, zasluži si zmago. Mehanične težave je imel in še vedno me je prehitel za 40 sekund. Čestitke," so hvale vredne besede 37-letnega Thomasa.

Foto: Guliverimage

"Seveda upaš, ampak tudi danes ni pokazal, da bi kaj pojenjal. Danes pa sem bil ob pravem času malce boljši. Zdaj se lahko skupaj z vsemi tu veselimo. Zagotovo je bila to odločilna etapa. Imel sem noge na pravi dan, da o podpori vseh niti ne govorim. Resnično sem užival v vsakem metru, ki sem ga prevozil. Kaj naj rečem, res neverjetno," je tudi Roglič pohvalil britanskega tekmeca in se na trditev, da je premagal tudi smolo, le nasmehnil.

V skupnem seštevku je zaostanek 26 sekund spremenil v prednost 14 sekund, kar je četrta najmanjša razlika med prvim in drugim na Dirki po Italiji.

Zima ni bila idealna, zato pa konec Gira

Da je bila pot trnova do velikega zmagoslavja, zelo dobro ve njegova žena Lora. Primož se je lani po koncu sezone odločil za operacijo rame, po kateri ga je čakala naporna rehabilitacija, zato priprave na Giro niso bile idealne: "Bila je težka zima. Za športnika, ki želi biti vsak dan boljši, si je težko vzeti čas in začeti z ničle," je poudarila Primoževa žena in dodala, da tudi na Giru ni šlo vse gladko. Zlasti, ko je padel v etapi, v kateri se je pot končala za Taoa Geoghegana Harta. "Veliko stvari se je zgodilo, a je ostal miren. Razmišljal je pozitivno. Vesela sem, da je zadevo obrnil sebi v prid," je bila razumljiva vesela Lora, ki dobro ve, kaj je Primož v vseh teh letih prestal.

Veselje zakoncev ob zgodovinskem uspehu. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

Zdaj se lahko vsa družina veseli novega mejnika. Po treh zmagah na Vuelti je vknjižil še skupno zmago na Giru. Od velike trojice mu manjka torej le še Tour de France. A lepo po vrsti. V nedeljo naj uživa v paradi šampionov s ciljem v Rimu.

Rezultati po 20. etapi Dirke po Italiji

