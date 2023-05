Slovenija z zgodovinskim mejnikom, kralja pravljice pa Roglič in Pogačar

Slovenija se skupaj s Primožem Rogličem veseli novega zgodovinskega uspeha. Nekdanji skakalec je po Vuelti v velikem slogu osvojil še Giro. In po zmagoslavju pred številnimi slovenskimi navijači na trasi kronometra od Trbiža do Svetih Višarij je postalo jasno, da sta skupaj s Tadejem Pogačarjem osvojila vse tri prestižne Grand Toure.

Kar Primožu Rogliču ni uspelo leta 2019, mu je uspelo letos. Junaško je prišel do rožnate majice, s katero je že v preteklosti želel prikolesariti na cilj. In kaj lepšega je bilo, kot to, da je do nje prišel pred ogromnim številom slovenskih navijačev. Na trasi posamične vožnje od Trbiža do Svetih Višarij je bilo vse v znamenju slovenskih trobojnic. Praktično na vsakem metru je imel član Jumbo-Visme slovenskega podpornika in vsak glas mu je vlil še dodatne moči, da je zaostanek 26 sekund v primerjavi z Geraintom Thomasom pretopil v prednost in veliko zmago na Giru.

Tadej Pogačar je leta 2020 in 2021 osvojil Dirko po Franiji, Primož Roglič trikrat Vuelto (2019, 2020 in 2021) in letos še Giro. Foto: Guliverimage

Zanj je to zmaga na drugem Grand Touru. Pred tem je že trikrat zapored osvojil Vuelto (2019, 2020 in 2021). Blizu je bil tudi prestižni rumeni majici na Dirki po Franciji leta 2020, ko je prav tako v odločilnem kronometru Tadej Pogačar naredil takšen korak, kot Rogla v soboto na Svetih Višarjah.

A je bila tisto leto kljub vsemu slovenska zmaga, kar pomeni, da se je Slovenija danes zapisala v zgodovino. Skupne zmage ima po novem na vseh treh Grand Tourih, kralja te pravljice pa sta Roglič in Pogačar. Mlajši je torej dvakrat kraljeval na Dirki po Franciji, starejši pa trikrat na španskih tleh in zdaj še na italijanskih.