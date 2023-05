Zgodovinski dan za Primoža Rogliča, gladiatorsko do večne slave

Podrobnejši potek 21. etape Dirke po Italiji

Cilj - Konec je. Dirka po Italiji se je končala in Primož Roglič je tudi uradno postal kralj Gira! Zadnji dan je bil namenjen paradi lastniku rožnate majice in preostalim šampionom, dnevna slava pa je pripadla tudi kralj šprintov Mark Cavendish, ki bil najhitrejši v šprintu. Po koncu letošnjega leta bo zaključil bogato športno pot. V zaključku je prišlo tudi do padca Pascala Ackermanna, a jih k sreči nihče ni huje skupil.

Mark Cavendish je v velikem slogu prikolesaril do etapne zmage v Rimu. Foto: Reuters

1,7 km do cilja - Geraint Thomas je prišel v ospredje in pripravlja teren za šprinterje.

4,8 km do cilja - Derek Gee, večno drugi na letošnjem Giru, je skočil, a bil kmalu ujet.

13 km do cilja - Zadnji krog po Rimu, ubežniki so ujeti.

16,7 km do cilja - Trije ubežniki se še držijo, vendar jih ima glavnina vseskozi na radarju. Prednost je vsega 19 sekund. Kdo od šprinterjev bo danes slavil zmago?

28 km do cilja - Michael Matthews, znan šprinter, je imel težave s kolesom in ga je moral zamenjati.

38 km do cilja - Ubežniki imajo še 30 sekund prednosti.

While waiting for the grand finale, let's fill our eyes with beauty.



In attesa del gran finale ci riempiamo gli occhi di bellezza.#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/CXlbM6rfBx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2023

48 km do cilja - Glavnina navija tempo, prednost je le še 22 sekund.

51 km do cilja - Trije ubežniki imajo prednost 40 sekund.

69 km do cilja - Prvi napad. Odpeljala se je trojica. Maxime Bouet (Arkea-Samsic), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) in Tom Skujins (Trek-Segafredo).

88D. Sevilla(EOK)

95M. Marcellusi(GBF)

76 km do cilja - Mirna vožnja kolesarjev, tempo pa narekuje ekipa Jumbo-Visme. Rožnati Primož Roglič je lepo skrit za svojimi moštvenimi kolegi.

111 km do cilja - Kolesarji Jumbo-Visme na čelu s Primožem Rogličem proslavljajo na trasi.

Ekipa Jumbo-Visme na čelu z rožnatim Primožem Rogličem. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

120 km do cilja - V središču pozornosti je kajpak Primož Roglič in njegova ekipa Jumbo-Visme.

126 km do cilja - Štart zadnje etape Gira.

Gospoda z veliko začetnico, Geraint Thomas in Primož Roglič. Foto: Massimo Paolone/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

The last stage of the 2023 Giro d’Italia is underway 🥹

.

È partita l’ultima tappa del Giro d’Italia 2023 🥹#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/Sazb0sXi4h — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2023

15.35 - Rožnati Primož Roglič se je predstavil številni publiki na štartu zadnje etape Gira. Pred njim je le še 126 kilometrov vožnje, nakar ga bodo proglasili za kralja Dirke po Italiji.

15.10 – Pozdravljeni. Pred nami je praznični dan, saj bo Primož Roglič okronan za kralja Dirke po Italiji. Pred kolesarji je le še parada šampionov, po koncu katere se pričakuje ciljni šprint. Po neverjetno vožnji na posamičnem kronometru je Roglič v soboto zadnji možni dan slekel rožnato majico Geraintu Thomasu. Veselil se je pred številnimi slovenskimi navijači.

Lepo kolo Primoža Rogliča, a ne?

Danes so kolesarji zjutraj s čarterskim letalom odpotovali iz Trsta do Rima, kjer bo zaključek. In Roglič bo kolesaril v posebnem kolesu, ki bo povsem rožnate barve.