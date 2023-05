Slovenija se skupaj s Primožem Rogličem veseli zgodovinskega uspeha na Dirki po Italiji. A na posamičnem kronometru od Trbiža do Svetih Višarij ni šlo vse gladko. Na strmem klancu je Rogliču ponagajala veriga. Ker je imel predstavnik ekipe Jumbo-Visma na svojih ramenih rezervno kolo, ga je težko potisnil navzgor. In takrat je dobesedno priletel slovenski navijač in pomagal Rogli, da je spet lahko zavrtel pedala. Ta navijač je bil Mitja Mežnar, s katerim sta v mladinskih vrstah osvojila zlato medaljo.

Pri Primožu Rogliču očitno ne gre brez drame. Tudi na posamičnem kronometru od Trbiža do Svetih Višarij je bila prisotna. Slovenski kolesar je s šampionsko vožnjo pokazal, zakaj je olimpijski prvak v tej disciplini. Pedala je vrtel na vso moč in zmanjševal 26-sekundni zaostanek za Geraintom Thomasom.

Ko je bilo videti, da ga je na sredini vzpona na Svete Višarje virtualno že prehitel, mu je ponagajala veriga. Zaradi ozke ceste je organizator ekipnim avtomobilom prepovedal vožnjo za kolesarji, kar je bila dodatna težava. Tako je moral nekdo iz ekipe na ramenih na motorju nositi rezervno kolo.

Lahko si predstavljate, kako težko je bilo članu Jumbo-Visme, ko je imel Roglič nevšečnosti z verigo. Na rami je imel kolo, z eno roko pa je poskušal pomagati našemu kolesarju, da je na strmem delu lahko spet zajahal kolo in se odpeljal.

Slovenska navijaška norišnica v Trbižu

K sreči je takrat dobesedno priletel slovenski navijač in potisnil Primoža. Na koncu se je izkazalo, da je to nekdanji skakalec Mitja Mežnar. Skupaj z Rogličem, Jurijem Tepeš in zdajšnjim selektorjem Robertom Hrgoto so se veselili zlate medalje na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2007. Prvenstvu, ki ga je gostil prav Trbiž.

Na koncu je Roglič za kar 40 sekund prehitel Thomasa in za 14 sekund prevzel vodstvo v skupnem seštevku, kar je pomenilo, da je zmaga na Giru njegova, danes pa ga čaka le še parada šampionov z zaključkom v Rimu.

"Primož je bil že v mladinski reprezentanci na zelo visoki ravni. Prvo leto, ko sem bil zraven tudi jaz, je bil zelo perspektiven. Pred mano je prišel v mlado ekipo A. Takrat je kazal talent za skoke. Da je tako močan v kolesarstvu, si po mojem mnenju ni mislil niti sam. Prav on me je navdušil za tek. On in Jurij sta bila tista, ki sta tekla," je pred štirimi leti v Sportalovi rubriki Druga kariera govoril Mežnar.