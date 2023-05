Norišnica na Višarjah: Roglič je dal vse od sebe, navijači so storili povsem enako! #foto

Kakšen fantastičen dan! Kdor je v soboto, 27. maja, manjkal na Svetih Višarjah, mu je lahko žal in pika. Bil je namreč eden tistih dni, o katerem bodo ljubitelji športa vedno znova radi razglabljali in obujali spomine. Glede na sanjski razplet, Primožu Rogliču je dan pred revijalno etapo v Rimu, ki ne more več spremeniti ničesar, kljub težavam s kolesom uspelo izničiti zaostanek za valižanskim veteranom Geraintom Thomasom in se vpisati med zmagovalce slovitega Gira, je to dan za slovensko športno zgodovino. Slovenski navijači, ki so bučno navijali in spodbujali vse tekmovalce na tem Giru, so si danes večkrat prislužili pohvale na Eurosportu, ki ima pravice za prenos Gira, prizori z Višarij pa se bodo vpisali v zgodovino. Na dan, ko je Roglič iz sebe iztisnil največ. so tudi slovenski navijači iz sebe iztisnili največ.

Koliko ljudi se je v soboto zbralo na Višarjah, je na "uč" težko oceniti, je pa logično, jasno in pričakovano, da je bila v romarskem središču na tromeji med Slovenijo, Avstrijo in Italijo, večina Slovencev. Na trenutke se je zdelo, kot da se je na priljubljeni romarski destinaciji zbralo pol, na momente skoraj cela Slovenija. Igrala je harmonika, odmevala je slovenska glasba, drugega kot slovenske govorice skoraj ni bilo mogoče zaznati. Zmaga Primoža Rogliča, in to kakšna zmaga (!), z naskokom kljub težavam s kolesom, je bila samo še dodatna pika na i že tako popolni zadnji majski soboti.

Foto: Ana Kovač

Galerija navijaškega utripa na Svetih Višarjah (foto: Ana Kovač)

Kar se je napovedovalo, se je uresničilo. Predzadnja etapa letošnje Dirke po Italiji, ki se je s startom v Trbižu in ciljem na Svetih Višarjah najbolj približala Sloveniji, je bila povsem slovensko obarvana. "Navijači so se začeli zbirati že okoli pol osme ure zjutraj," nam je povedal Jure Prešeren, ki ima na Svetih Višarjah, priljubljeni romarski destinaciji na tromeji med Slovenijo, Avstrijo in Italijo, svojo restavracijo. Tudi zanj je bil 27. maj poseben dan.

Tudi za gostinca Jureta Prešerna je bil obisk Gira na Višarjah poseben dan. Foto: Ana Kovač

"Na Višarjah se še nikoli ni zbralo toliko ljudi, to je nekaj zelo posebnega za nas, velika promocija za prihodnost. Veseli nas tudi to, da smo po zaslugi obiska Gira dobili novo cesto, ki bo nam gostincem olajšala prevoz hrane in pijače, reševalcem pa omogočila lažji in hitrejši dostop. Skratka vse skupaj je velik plus za Višarje in celo Kanalsko dolino," je na hitro razlagal Prešeren, ki je imel že od jutra polne roke dela. "Ekipo smo za ta poseben potrojili, v naši restavraciji nas danes dela 30," je pojasnil.

Foto: Ana Kovač

Navijači so na Višarje dostopali na različne načine. Tri tisoč srečnežev, ki so pravočasno nabavili vozovnice za gondolo, se je na goro pripeljalo najbolj udobno in najhitreje, z gondolsko žičnico, medtem ko so preostali pot pod noge ubrali po romarski poti iz Trbiža ali čez Predil, številni, ki so se v Trbiž pripeljali s kolesi, so dirko spremljali v ravninskem delu trase, saj kolesarjem pot naprej ni bila dovoljena.

"Prišli smo po rožnato majico, prej ne gremo domov," nam je vzneseno razlagal Gašper Potočnik iz Polhovega Gradca, ki je na Višarje iz Predila kolena grizel skupaj z očetom in njegovim prijateljem. "Na poti smo srečali ogromno ljudi, očitno smo vsi imeli isti cilj. Do Višarij smo potrebovali dve uri. Kolesarstvo redno spremljamo že deset let, zadnja leta, ko blestijo Roglič, Pogačar, Mohorič in še kdo, pa še toliko bolj intenzivno," je povedal sogovornik.

Nekaj po osmi uri zjutraj so prizadevni navijači opravljali zadnje popravke na velikanskem transparentu. Foto: Ana Kovač

Velikanski transparent v čast slovenskemu kolesarskemu junaku

Za še veličastnejši vtis, ki so ga navijači doživeli ob prihodu na Višarje, te so zaradi lokacije v objemu gora že same po sebi veličastne, sta poskrbela ogromna transparenta, ki sta na travnati površini tik pod vrhom nakazovala, za koga je v soboto bilo srce večine, če ne kar vseh navijačev. Na enem je bil natisnjen navijaški pozdrav Rogliču, na drugem pa je bil upodobljen pokal, ki ga prejme zmagovalec Gira.

Pobudnik posebne akcije je Cene Šubic, nekdanji atlet, danes direktor podjetja Promotor. Kot je povedal v pogovoru za Sportal, kot nekdanji športnik natanko ve, koliko truda in odrekanja je potrebnega za uspeh, kaj šele za vrhunske dosežke, "kot nam jih niza Gospod slovenskega kolesarstva. Tako, da ni težava ušpičiti kaj podobnega za Roglo," je dejal.

"V projekt nas je bilo vpetih več in rad bi se vsem lepo zahvalil. Plakat sem stiskal sam, prijatelji pa so se dogovorili z gospodom Juretom Prešernom, lastnikom restavracije na Višarjah, za lokacijo in dovoljenje. Projekt je podprlo največje pivovarsko podjetje, tako da smo se lastniku zemljišča za prijaznost oddolžili z nekaj pijače. Prijatelji so že teden prej material dostavili na Višarje, v petek pa smo ga s prijatelji, nekdanjimi atleti, tudi namestili in se ves dan prav lepo zabavali. Vse skupaj je večje od 600 kvadratnih metrov in je res kar veliko. Dimenzija največjega transparenta je 10 x 50 m. Edino, kar nas skrbi, je vremenska napoved, ker nimamo vpliva na transparent, upam, da ga veter ne odpihne. Trenutno ne moremo na vrh hriba, ker imamo pod vzpetino še drugo lokacijo, posvečeno Primožu. Upam, da bo Primožu Rogliču transparent všeč, sicer lahko naslednjič pričakuje še večjega," je namignil Šubic.

Foto: Ana Kovač

Enzo Cainero, ki pa žal ni dočakal, da bi to, česar si je tako dolgo želel in o čemer je sanjal, videl v živo. Januarja letos je namreč umrl, njegovo dediščino pa nadaljuje sin Andrea Cainero, ki je v pogovoru za Sportal priznal, da je bil to res unikaten dan, in dejal, da si želi, bi na Višarjah v roku dveh, treh let gostili tudi cilj klasične in ne zgolj kronometrske etape. Domačini so se pokojnemu Enzu poklonili z več plakati, na katerih sporočajo, da ga ne bodo pozabili, in ogromnim kolesom na vhodu v Trbiž.

Med nepregledno množico navijačev smo srečali veliko tistih, s katerimi smo se pozdravili že na petkovi etapi v Dolomitih, naleteli pa smo tudi na Jožeta Ravbarja, rednega spremljevalca kolesarskih dirk, ki je nestrpno pričakoval razplet današnje etape, zraven pa vihral s slovensko trobojnico, ki naj bi Rogliču prinesla srečo že leta 2015, ko je prvič dobil dirko Po Sloveniji.

"Roglič je enkraten, ima pa smolo s padci, žal tudi na letošnjem Giru. Prepričan sem, da brez padca v 11. etapi ne bi bilo takega zaostanka pred kronometrom," je bil pred začetkom predzadnje etape prepričan Jože, ki si je v petek v skupaj sinom Urošem etapo Gira ogledal v živo. "Prekolesarila sva zadnjih 16 kilometrov vzpona na Tre Cime di Lavaredo, uživala v prečudovitem razgledu in dogajanju ter glasno spodbujala Rogliča," je povedal. Tudi danes sta se strateško postavila na del trase, kjer je Roglič iz sebe moral iztisniti še zadnje atome moči.

Foto: Ana Kovač

Tudi sogovornika sta opazila, da Rogliča ne letošnjem Giru spremljamo v bolj sproščeni različici. "Roglič je lahko ponosen na vse, kar je do zdaj dosegel, zdaj lahko dirka povsem sproščeno in vse, kar bo še dosegel, je samo bonus. Slovenci se zelo poistovetimo z Rogličem, ker gre čez vsa mogoča trpljenja in se nikoli ne preda. Zato je tako zapisan v srcih slovenskih navijačev," je prepričan Uroš.

Po tistem, kar je Roglič prikazal danes, bo ta pečat še veliko bolj globok.