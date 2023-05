Čeprav glavnino slovenskih navijačev pričakujemo na predzadnji etapi, današnjem gorskem kronometru na Svete Višarje, ko se bo slovita rožnata dirka, ki je letos že stošestič Apeninski polotok odela v rožnato barvo, najbolj približala Sloveniji, pa so tudi Dolomiti zadnja dva dneva dihali s Primožem Rogličem, edinim slovenskim kolesarjem na dirki in edinim Slovencem, ki je bil kdaj tako blizu skupni zmagi na Giru.

Galerija z 19. etape Dirke po Italiji:

"Kavč komentatorji so precej glasni"

Ob vzpenjanju na prvi del zaključnega klanca na Tri vrhove Lavaroeda (Tre Cime Di Lavaredo), kjer je bil cilj kraljevske etape, smo najprej naleteli na Jerneja Derenčina in Marka Bezjaka, strastna kolesarja iz Ilirske Bistrice.

"Ogledali smo si že četrtkovo etapo, se s kolesi povzpeli do Coia in tam navijali za Rogliča," sta pripovedovala. "Ob trasi smo bili ravno na delu trase, kjer je cesta z glavne ceste zavila na serpentine, oziroma na tistem mestu, kjer je Sepp Kuss prevzel pobudo in vozil pred Primožem. Na dirke sicer hodimo redno, tako na Giro kot Tour, naju pa izjemno veseli, da bo dirka Po Sloveniji letos obiskala tudi naš kraj (16. junija bo v Ilirski Bistrici leteči cilj 3. etape). Na kolesarske dirke sva hodila že takrat, ko naših kolesarjev sploh še ni bilo zraven, kaj šele, da bi kdo osvojil etapo ali bi se, tako kot letos, kdo celo boril za zmago v skupnem seštevku."

Jernej Derenčina in Marko Bezjak, kolesarska navijača iz Ilirske Bistrice, ki bo letos gostila leteči cilj 3. etape dirke Po Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Zanimalo nas je, ali so, smo slovenski navijači z rastjo uspehov slovenskih kolesarjev preveč zahtevni in je etapna zmaga na tritedenski dirki že skoraj obveza, ne pa nadpovprečni rezultat.

"Da, absolutno prezahtevni smo. Kavč komentatorji so precej glasni, sprašujejo se, zakaj Roglič ni napadel prej. Sam vedno pravim, pojdi in poskusi odpeljati en klanec, pa bomo videli, kako dolgo boš zdržal. Kar zadeva slovensko kolesarsko prihodnost, upam, da je svetla in da bo dolgo trajala. Pred Primožem so verjetno še dve, tri leta, potem bo najbrž počasi končal, Tadej Pogačar pa ima pred sabo zagotovo še deset let, njuni uspehi, tudi uspehi Mateja Mohoriča in drugih, na katere ne smemo pozabiti, so v ta šport pripeljali toliko mladih, da bo med njimi zagotovo kakšen nov talent," si obetata sogovornika.

Kar zadeva razplet letošnje rožnate pentlje, si seveda želita Rogličeve zmage, a tudi če tega sanjskega konca ne bo, to ne bo nobena katastrofa. "Tako kot Roglič gremo tudi navijači na dirko iz dneva v dan. Je pa zanimivo, da Primož nikoli ne poudarja svojih težav, kljub temu da menda njegova poškodba ni tako nedolžna," sta povedala navijača iz Ilirske Bistrice.

Foto: Ana Kovač

"Nerazumljivo, da na delu trase, kjer se bo odločil Giro, ne bo gledalcev"

Najbrž bosta oba danes na Višarjah, pri čemer je Derenčina opozoril prav na traso današnjega, tako težko pričakovanega kronometra, ki bo odločil letošnji Giro. "Kar jezen sem na organizatorje Gira. Dejstvo je, da se kolesarske dirke vozijo zaradi gledalcev in da narediš traso, kamor gledalci ne morejo, je bedarija, tako je moje mnenje. Zdi se mi nerazumljivo, da na delu trase, kjer se bo odločil letošnji Giro, ne bo gledalcev," je opozoril in se s tem seveda navezal na odločitev organizatorjev, da bodo navijači na Svetih Višarjah lahko spremljali zgolj ravninski del trase in zadnje tri kilometre in pol, vmes pa zaradi ozkega cestišča navijači ne bodo imeli dostopa do trase.

Navijači na Giru (foto: Ana Kovač):

Primož Roglič na roza majici s številko 141

Ob trasi 19. etape Gira, v kateri je Roglič vodilnemu Geraintu Thomasu, ki je dan prej praznoval 37. rojstni dan, odščipnil tri sekunde in zdaj za rožnato majico zaostaja 26 sekund, smo srečali tudi para iz Žirov, Darinko, Marjana, Stanko in Vinka, ki so ob cesti izobesili kartonasto rožnato majico z napisom Primož Roglič in njegovo startno številko 141.

Navijači iz Žirov Foto: Ana Kovač

"V Dolomite smo pripotovali samo zaradi Gira in Primoža Rogliča. Prišli smo že v torek, s kamperjem smo prevozili vse bližnje prelaze, si ogledali tudi četrtkovo etapo, medtem ko bomo kronometer zaradi drugih obveznosti morali izpustiti. Kolesarska mrzlica nas je zgrabila ob prvih uspehih Rogliča, zdaj pa spremljamo vse, tudi maraton Franjo, ki pelje skozi našo Poljansko dolino, pa dirko Po Sloveniji, letos se spet odpravljamo na Tour. Za nas je to najboljši dopust. Napovedi? Zagotovo bo zmagal Roglič."

Želela sta videti Almeido na delu

Vse glasnejše navijaške podpore je v zadnjih dneh deležen tudi Joao Almeida, ki se prav po levje bori za zmagovalne stopničke na letošnjem Giru. "V Italijo sva pripotovala samo zaradi Joaa. Za pot sva se odločila že pred dvema, tremi meseci, želela sva ga videti na delu," sta v pogovoru za Sportal povedala Tome Pires in Rafael Rodrigues iz okolice Lizbone.

"Uspeh Almeide na Giru na Portugalskem zelo odmeva. Zdi se mi, da smo kolesarstvo podrobneje začeli spremljati šele z Ruijem Costo, pred tem je bilo nekaj zatišja, ljudem se je zaradi odkritih dopinških primerov kolesarstvo nekoliko zamerilo. Zdaj je drugače, imamo več kolesarjev v ekipah WorldToura in to je za Portugalce zanimivo. Kar zadeva uvrstitve Almeide, težko napovem, kaj se bo zgodilo, upava na vse najboljše," je povedal Pires.

Ob trasi Gira je vse navijačev Joaja Almeide. Foto: Ana Kovač

Greipl bi stavil na Rogliča

Med navijači smo naleteli tudi na nekdanjega nemškega sprinterja Andreia Greipla, seveda nas je zanimala njegova napoved razpleta današnje etape. "Težko je karkoli napovedati, je pa dejstvo, da bo zmagal tisti, ki bo na takšni trasi najboljši. Tako kot ima Roglič dobre možnosti za zmago, jih ima tudi Thomas, očitno bo zadnji klanec Gira odločilen, a če bi se moral odločiti za enega izmed njih, bi izbral Rogliča."

Nekdanji sprinter Andre Greipel bi v ključni etapi letošnjega Gira stavil na Rogliča. Foto: Ana Kovač

Z zmago Buitrage je vse poplačano

Med srečneži petkvega dne na Giru pa sta bila zagotovo Kolumbijca Carlos in Juan, ki sta bila povsem iz sebe ob etapni zmagi rojaka Santiaga Buitrage iz ekipe Bahrain-Victorious. Vso etapo sta poskakovala ob cesti, se fotografirala, s kredami risala po asfaltu.

"Iz Kolumbije sva pripotovala samo zato, da bi Santija videla v živo. Nismo prijatelji, niti se ne poznamo, sva pa zelo strastna navijača in kolesarja, člana kolesarskega kluba Etapa Reina. Na Giru sva zadnji pet dni, seveda sva za pot in vse preostalo zapravila precej denarja, a po današnji zmagi Santija lahko rečeva le: Bilo je vredno."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Iskali smo tudi navijače iz Walesa, domovine trenutno vodilnega na Giru, a jih žal nismo zasledili, ima pa Valižan močno navijaško podporo tudi med Italijani, ki jih navdušuje, da G. pri 37 letih dokazuje, da korenina nikakor ne pozebe.

Večina navijačev, s katerimi smo se pogovarjali med kraljevsko etapo, ki se je odvijala v pravljični kulisi Dolomitov, je zagotovila, da se danes srečamo tudi na Višarjah.

Foto: Ana Kovač

Če se glede navijaške evforije ponovi zgodba iz Goriških brd leta 2020 in če bi Rogliču s sanjsko vožnjo uspelo ujeti zaostanek za valižanskim veteranom in bi oblekel rožnato majico ter v Rimu dvignil eno od najlepših lovorik v svetu kolesarstva, bi bil slovenski navijaški praznik popoln.

In kot je Roglič razkril v kratki izjavi po brutalni petkovi etapi, če ne bi verjel, da mu to lahko uspe, ne bi niti poskušal.

Že zdaj pa je jasno, gneča bo v soboto nepopisna.

