Rogličev moštveni kolega neposreden: Tisti, ki bo imel večja j…

Kako ste sami doživeli sobotno etapo, ki je bila iz vidika vaše ekipe Jumbo-Visma uspešna? Primož Roglič je pridobil tri sekunde v primerjavi z Geraintom Thomasom, a še vedno zaostaja 26 sekund.

Zelo hitro je šlo in zelo težko. Vedelo se je, da bo pestro na zadnjem klancu. Bilo je že na prejšnjem. Predvideli smo, da bodo kolesarji Ineos Greandiers pritiskali in zmanjševali skupino. To se je uresničilo. Pomagali smo Primožu in mu pripravili prostor za zadnje tri kilometre, ki so pomenili pekel.

Na zaključnem vzponu bo treba iti v rdeče, je jasen Dennis. Foto: Ana Kovač Kaj ob današnjem kronometru pomeni, da je Primož pridobil nekaj časa?

Lepo je pridobiti. Jutri je še težji klanec na koncu in bo sobotni videti preprost. Videli bomo, kako bosta oba kolesarila. Upam, da ima Primož boljše noge od Thomasa, ko bo govora o individualni vožnji.

Ali je mogoče pridobiti 26 sekund na takšnem kronometru?

Tako bom povedal, zmagal bo tisti, ki bo imel večja jajca. Preprosto je tako. Prvi štirje kilometri so lahki. Kdor bo imel noge in bo šel bolj v rdeče v zadnjih 30 minutah, za nas normalne 50 minutah (smeh, op. a.), bo zmagovalec.

"Verjamem vanj. Pridobil si je samozavest. Zdaj je vse odvisno od njega. V dobri formi je," o Primožu pravi Dennis. Foto: Ana Kovač

Ali vas je morda Geraint Thomas na tem Giru kaj presenetil?

Ne, niti malo ne. Vidi se, da se je dobro pripravil in ima stvari pod nadzorom. Forma je bila na prvem kronometru dobra, zato nisem presenečen.

Verjamete, da lahko Primožu danes uspe pridobiti 26 sekund?

Verjamem vanj. Pridobil si je samozavest. Zdaj je vse odvisno od njega. V dobri formi je. Odvisno je od tega, ali se bo Thomas zlomil ali ne.