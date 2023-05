Roglič po peklu izrekel besede, ki jih bodo slovenski navijači radi slišali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je odlično opravil z zadnjim klancem in vzel Geraintu Thomasu tri sekunde. Pred odločilnim sobotnim kronometrom zdaj zaostaja 26 sekund.

Primož Roglič je odlično opravil z zadnjim klancem in vzel Geraintu Thomasu tri sekunde. Pred odločilnim sobotnim kronometrom zdaj zaostaja 26 sekund. Foto: Ana Kovač

Nov težak dan je za kolesarji na Dirk po Italiji, slovenski šampion Primož Roglič pa je dobil nekaj dodatne motivacije pred sobotnim odločilnim kronometrom na Svete Višarje, kjer bo dočakal ogromno podporo slovenskih navijačev. Osrednjemu tekmecu za skupno zmago Geraintu Thomasu je odščipnil tri sekunde, medtem ko je Joao Almeida spet izgubil čas v primerjavi z vodilnima. "Taktično smo dobro dirkali. Bil sem tam, kjer je bilo treba. Komaj čakam, da se jutri začne kronometer. Da damo vse na cesto in vidimo," je po koncu dneva na cilju Tre Cime di Lavaredo razlagal Roglič.

Pred kraljevsko etapo s 5.400 višinskimi metri je bilo nekako jasno, da se bo vse odločalo na zadnjem vzponu od jezera Misurina naprej. Pogled proti vrhu Tre Cime di Lavaredo ni bil nič kaj prijeten z vidika vožnje, saj je bila naklonina precejšnja, zato pa so bili razgledi prekrasni in vzdušje fenomenalno. Vsa podpora je dala kolesarjem dodatna krila za zaključno trpljenje.

Roglič pred koncem taktično zamenjal kolo: Malce sem preizkusil kolo in kako deluje

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je imel že danes ogromno podpornikov na zadnjem klancu. Slovenske trobojnice so vihrale, iz grl se je slišalo glasno navijanje slovenskih navijačev – od najmlajših do najstarejših. Član nizozemskega moštva se je dobro pripravil na finiš, saj je pred tem že v Coritni d'Ampezzo taktično zamenjal kolo, ki je bilo izključno namenjano gorski vožnji. "Da, malce sem preizkusil kolo in kako deluje. Malce morda trening za jutri," je dejal.

Fotogalerija petkovega dogajanja na Giru (Foto: Ana Kovač)

Kot prvi je od trojice kandidatov za skupno zmago skočil na Tre Cime di Laverdo. Joao Almeida (UAE Emirates) je odpadel, Geraint Thomas (Ineos Greandiers) je šel za njim. A se je trdoživi Portugalec vrnil za nekaj časa v igro. Dokler ni napadel izkušeni Britanec. Videti je bilo, da se je otresel tudi Rogliča, a je le-ta iz sebe iztisnil zadnje atome moči in povsem v zaključku prehitel člana Ineos Grenadiers ter mu celo odščipnil tri sekunde. Ni veliko manjkalo in bi pridobil še štiri bonifikacijske sekunde, a je bil ubežnik Magnus Cort na cilju za las pred njim, medtem ko je zmago že pred tem slavil Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) – drugi je bil večno drugi Derek Gee (Israel-Premier Tech).

"Še kar nekaj sekund je treba dobiti nazaj"

"Dal sem vse, kar sem lahko. Dolgo sem jima lahko sledil, nato sta mi pobegnila. Zadovoljen sem. Jutri je še nov težak dan. Dal bom vse od sebe," so bile besede Almeide, ki je priznal, da ni mogel napasti na zaključnem vzponu: "Strmo je bilo, da si težko napadel. Nisem imel nog za to. Na koncu sem malce trpel."

Joao Almeida je spet izgubil bitko z Rogličem in Thomasom. Foto: Ana Kovač

Roglič je torej pridobil nekaj časa v primerjavi s Thomasom, za katerim pred odločilnim kronometrom zaostaja 26 sekund, medtem ko ima Almeida pribitek 59 sekund. "Taktično smo dobro dirkali. Bil sem tam, kjer je bilo treba. Še kar nekaj sekund je treba dobiti nazaj. Dobro je bilo, zato sem lahko zadovoljen," je optimističen slovenski kolesar.

Čeprav ga je Roglič v zaključku prehitel, je bil 37-letni Thomas zadovoljen s prikazanim: "Ko sem napadel, sem po nekaj metrih spoznal, da je 400 metrov dolga razdalja na takšni višini. Skušal sem zaključiti v slogu, vendar je šel Roglič mimo mene. Nekaj sekund sem izgubil, vendar je bilo lepo, da sem jih pridobil v primerjavi z Joaom."

"Izredno bom užival v vsej podpori"

Kaj se da narediti na 18,6 kilometra dolgem kronometru od Trbiža do Svetih Višarij, je trenutno glavno vprašanje. Oziroma koliko časa se da pridobiti. V preteklosti smo lahko videli že veliko preobratov. Tudi Roglič ga je občutil na lastni koži, ko je Tadej Pogačar leta 2020 z neverjetno vožnjo na La Planche des Belles Filles in Primož z nekoliko slabšo prišel do skupne zmage na Dirki po Franciji."

Slovenski navijači so tudi v petek glasno bodrili Primoža Rogliča ob trasi. Navijaški spektakel v režiji Slovencev pa se obeta v soboto v Trbižu. Foto: Ana Kovač

"Še vedno smo skupaj. Zabavno bo spremljati, a bo težko za nas," se je proti soboti ozrl nosilec rožnate majice. "Dokler se dirka ne konča, se ne konča. Bomo videli. Na koncu bom v vsakem primeru zadovoljen," se ne predaja Almeida, medtem ko bi Roglič lahko letel na krilih slovenskih navijačev, ki jih bo ogromno na trasi od Trbiža do Svetih Višarij. "Komaj čakam, da se prične, štartam. Da damo vse na cesto in vidimo. Izredno bom užival v vsej podpori," je dal Roglič vedeti, kako ceni slovensko podporo na trasi, hkrati pa upa, da mu uspe velik preobrat in bi se skupaj s slovenskimi navijači veselil zgodovinske zmage na italijanski tritedenski dirki.

Rezultati po 19. etapi

