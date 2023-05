Številni vprašaji pri Tadeju Pogačarju

Pogačar je na spomeniku Liege–Bastogne–Liege 23. aprila padel na enem od krajših spustov in si zlomil dve kosti v zapestju. V Belgiji so številko ena svetovnega kolesarstva nemudoma operirali in mu svetovali pet tednov dolg počitek. Po tej časovnici bo pet tednov minilo ravno v ponedeljek po koncu Dirke po Italiji. Ker je slovenski as dobro prestal poseg, tudi okrevanje pa je minilo brez zapletov, bo kmalu spet sedel na kolo in začel trenirati, pravi šef njegove ekipe.

"V naslednjih dveh, treh dneh bo, upamo, začel trenirati s cestnim kolesom. Upamo, da bo to še dovolj zgodaj za ustrezno pripravo na Tour," je o prvem zvezdniku ekipe dejal 59-letni Mauro Gianetti. Za zdaj ni jasno, kje in kdaj se bo Pogačar tekmovalno vrnil na ceste pred Dirko po Franciji.

"Tega za zdaj še ne vemo in moramo še nekoliko počakati, da začne trenirati na kolesu. Dali mu bomo teden dni, da vidimo, kakšno raven je zadržal. Ne vemo namreč, koliko moči je izgubil v zadnjih tednih, ko ni bil na kolesu. Preden bomo sprejeli odločitve o njegovem koledarju, moramo videti, v kakšnem stanju je. Vzeli si bomo vsaj deset dni časa," je o rokih do naslednjih odločitev dejal švicarski strokovnjak.

Pri dirki Po Sloveniji še vedno vprašaj

Čer bi res trajalo deset dni oziroma dva tedna, vključno z dnevi do začetka treningov, bi lahko dvakratni zmagovalec Toura (2020, 2021) predvidoma nastopil na domači dirki Po Sloveniji. Na njej bi dvakratno zaporedno zmago branil od 14. junija naprej. A tudi tega Gianetti ni potrdil.

Je pa zadovoljen z njegovim psihološkim stanjem. "Saj veste, to je Tadej, trenutno je dobro, zelo trdo bo garal za Tour. Na Dirko po Franciji gremo po zmago, a ta cilj ni obvezujoč. Zanj bo podobno, to so njegove sanje. Vemo, da je pot do Toura in prave pripravljenosti še dolga. Vendar imamo dovolj časa in verjamemo, da nam lahko uspe, zato bomo nadaljevali delo z nasmeškom na obrazu," je še o Pogačarju in ciljih ekipe dodal Gianetti.

"Almeida v četrtek ni imel ravno najboljšega dne"

Ta na Giru trenutno spremlja svojega varovanca Joaa Almeido, ki v skupnem seštevku tri etape pred koncem zaseda tretje mesto. Za vodilnim Britancem Geraintom Thomasom Portugalec zaostaja 39 sekund, vmes pa je še slovenski as Primož Roglič (+0:29). "V četrtek ni imel ravno najboljšega dne, a če ne bi bilo napake Jaya Vina na spustu, bi se lahko oba priključila Thomasu in Rogliču ter imela na voljo en kilometer, da si nekoliko odpočijeta pred zadnjim klancem. V torek je bil Joao najmočnejši in pridobil 20 sekund, dva dni kasneje jih je izgubil," je o svojem varovancu na dirki sprva dejal Gianetti.

"Trenutno je najbolj soliden na dirki Thomas, tudi danes (v četrtek, op. STA) je bil v dobri formi in ni izgubljal sekund. Mi se še borimo za skupno zmago, vsaj na stopničkah smo. Naslednja etapa je zahtevna, tudi v soboto. Še vedno verjamemo," je za STA sklenil športni direktor UAE.

