Patrick Lefevere, direktor ekipe Soudal Quick-Step, je v pogovoru za belgijski medij Nieuwsblad povedal, da je bil test na covid-19 glavnega zvezdnika njegove ekipe Remca Evenepoela v četrtek končno negativen, in razkril njegov program dirk za nadaljevanje sezone.

Belgijski kolesar Remco Evenepoel, ki je v nedeljo zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus odstopil z Dirke po Italiji, je bil v četrtek negativen. "Mislimo, da je bil vsega skupaj bolan pet dni. Simptomi so bili najmočnejši v torek, poleg velike utrujenosti je imel še glavobol in boleče grlo. Zdaj se počuti bolje. Počival bo še ta konec tedna, v začetku prihodnjega tedna pa bomo opravili testiranje srčne mišice," je v pogovoru za belgijski Nieuwsblad povedal šef ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere.

Razkril je še, da Evenepoela letos ne bomo videli ne na Dirki po Franciji (od 1. do 23. 7.) ne na španski Vuelti (od 26. 8. do 17.9.), se bo pa spet osredotočil na nastop na svetovnem prvenstvu v Glasgowu na Škotskem (od 5. do 13. 8.), kjer bo branil naslov na cestni preizkušnji.

Potrdil je, da bo Evenepoel nastopil tudi na državnem prvenstvu Belgije v vožnji na čas (22. 6.) in na cestni dirki (25. 6.), potem pa je koledar še nekoliko ohlapen. "Razmišljali smo tudi o nastopu na Kriteriju po Dofineji (od 4. do 11. 6.), a je za to še prezgodaj," je ocenil Lefevere.

Zatrdil je, da Evenepoela letos zagotovo še ne bomo videli na najpomembnejši dirki sezone, na Dirki po Franciji. Razlog? "Če tam ne bo blestel, bodo nekateri nanj streljali z bazukami," je bil spet slikovit Lefevere, ki je znan po tem, da vedno govori brez dlake na jeziku. Svetovni prvak prav tako ne bo nastopil na Vuelti. "Remco je že zmagal na Vuelti, kar pomeni, da se nihče ne bi zadovoljil s čim drugim. Poleg tega bi dirka spet terjala zelo težke in specifične priprave," je dejal.

Evenepoel bo namesto na še eni tritedenski dirki v tej sezoni raje nastopil na enodnevnih dirkah ali krajših etapnih preizkušnjah, kot so Dirka po Britaniji (od 3. do 10. 9.), Clasica San Sebastian (29. 7.), kanadski klasiki za Veliko nagrado Quebeca (8. 9.) in Veliko nagrado Montreala (10. 9.), sezono pa bo sklenil na zadnjem spomeniku sezone, na dirki po Lombardiji (7. 10.).

