Po številnih napadih Pinota zmaga v roke Rubiu, Roglič v cilju brez težav

Podrobnosti 13. etapa Dirke po Italiji (75 km):



Vrstni red po 13. etapi:

Cilj! Nova etapna zmaga za ubežnike! 25-letni Kolumbijec Einer Rubio (Movistar Team) je veliki zmagovalec 13. etape, Thibaut Pinot pa se bo danes moral zadovoljiti z 2. mestom. S številnimi napadi na ciljem vzponu, kjer se je bodel z Ekvadorcem Alexandrom Cepedo, ta je v cilj pripeljal kot tretji, se je enostavno iztrošil.

Geraint Thomas in Primož Roglič sta v cilj pripeljala skupaj, kar pomeni, da stanje na vrhu razpredelnice ostaja nespremenjeno. Valižan bo tudi jutri nosil roza majico, Slovenec pa z dvema sekundama zaostanka ostaja na drugem mestu.

1 km do cilja: akcija v skupini s favoriti! Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) se je odločil za skok iz glavnine, nihče od favoritov ne reagira.



4 km do cilja: na čelu dirke so spet trije kolesarji, Pinot in Rubio sta ujela Cepedo, boj za etapno zmago se nadaljuje. Zasledovalna skupina s Carthyjem in Fortunato ima dobri dve minuti zaostanka, glavnina s favoriti pa 2:33 minute. Primož Roglič ima še vedno ob sebi večino svojih moštvenih kolegov.



5 km do cilja: Cepeda je odločno napadel, Pinot pa ne zmore slediti. Je sanj o etapni zmagi za 32-letnega Francoza, ki po koncu te sezone zaključuje kariero, konec?

6 km do cilja: ubežna trojica ima 3:15 minute prednosti pred glavnino, kar pomeni, da bo najverjetneje eden izmed njih zmagovalec etape. Končno nekaj dogajanje med favoriti. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) se je odločil za skok iz glavnine. Britanec je z zaostankom 3:22 minute za roza majice v skupnem seštevku na 12. mestu.



7 km do cilja: iz glavnine se je uspel odlepiti kolesar Eolo-Komete Lorenzo Fortunato, ki je s 16 minutami zaostanka 25. v skupnem seštevku dirke. V ekipi Eolo-Kometa danes žalujejo. Ponoči je umrl njihov kolesar Arturo Gravalos, ki je pri 25 letih izgubil bitko z možganskim tumorjem.



9 km do cilja: Thibaut Pinot se s konstantnimi napadi poskuša otresti zasledovalcev, a kaj, ko Jefferson Alexander Cepeda vedno znova uspe najti priključek. Od zadnje zmage Pinota je minilo že 355 dni, ko je Francoz slavil v 7. etapi Dirke po Švici. Glavnina ima 2.55 minute zaostanka.

11 km do cilja: Še en napad Pinota! Bosta Južnoameričana zdržala tempo? Bosta. Sta. Vzpon do smučarskega središča Crans Montana je dolg 13 km in ima 7.2-odstotni povprečni naklon. Na najbolj strmem odseku je naklon 13-odstoten. Trojici se je pridružil Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech), ki na svoje prvem Giru kaže izjemne predstave.



12 km do cilja: Thibaut Pinot je napadel na vzponu, a mu Jefferson Alexander Cepeda sledi. V ozadju se jima z velikim pospeškom približuje Einer Augusto Rubio.

13 km do cilja: ubežna skupina kolesarjev je že dosegla vznožje zaključnega vzpona na Crans Montano (1.456 m). Bo Thibaut Pinot izpeljal svoj načrt in zmagal etapo ali mu bodo načrt prekrižali favoriti, ki imajo tri minute zaostanka?

25 km do cilja: še 10 kilometrov do ciljnega vzpona Crans Montana, ubežna skupina spet zgledno sodeluje. Besede izkušenega Thibauta Pinota, ki je danes izredno motiviran, so očitno zalegle.



28 km do cilja: na čelu dirke je pet kolesarjev. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), Derek Gee (Israel - Premier Tech), Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), Einer Augusto Rubio (Movistar Team) in Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) imajo že 3:46 minute prednosti pred glavnino, v kateri so na varnem tudi vodilni trije kolesarji Primož Roglič, Joao Almeida in Geraint Thomas v roza majici.

32 km do cilja: kolesarji so že opravili s spustom in zdaj drvijo skozi dolino Rone, kjer bo edini popolnoma raven del etape, vse do vznožja končnega vzpona do mondenega smučarskega središča Crans Montana. Zaključni vzpon (13 kilometrov pri sedemodstotnem povprečnem naklonu) je v prvem delu strm, z več serpentinami. Klanec nato nekoliko popusti, sledi rahel spust, ki vodi v zadnji del etape, kjer kolesarje najprej čaka 300 metrov ravnine, sledi rahel spust, zadnjih 300 metrov pa je spet navkreber.

37 km do cilja: Francoz Thibaut Pinot in kompanjoni iz ubežne skupine so na spustu pridobili kar minuto in pol prednosti pred glavnino s favoriti. Njihova prednost je narasla na 3:30 minute. Pinot je danes več kot očitno na misiji!

46 km do cilja: ubežna skupina, v kateri je Francoz Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) na spustu preverjal meje svojih 'spustaških' sposobnosti, ima že 3:22 minute prednosti pred glavnino s favoriti.

59 km do cilja: ubežniki so že prečkali prvi gorski cilj 13. etape, Croix de Coeur, sledi zahteven, kar 20 kilometrov dolg spust. Francoz Thibaut Pinot je prvi prečkal cilj in zbral kar 40 točk v boju za modro majico najboljšega hribolazca na Giru. Davide Bais (EOLO-Kometa) ima samo še 14 točk prednosti. Začelo je deževati.

Izidi gorskega cilja, Croix de Coeur (1. kat.):

1. Pinot 40 točk

2. Rubio Einer 18

3. Gee 12

4. Cepeda 9

5. Paret-Peintre 6

6. Riccitello 4

7. Armirail 2

8. De Plus 1

61 km do cilja: ubežna četverica se bliža vrhu prvega vzpona današnjega dne, ki mu sledi dolg, tehničen spust. Kolesarji si začenjajo oblačiti anorake in brezrokavnike. Spust bo dolg kar 20 kilometrov, mrzlo bo, k sreči pa ne dežuje.

64 km do cilja: ubežna skupina se počasi krči, na čelu dirke so samo še štirje kolesarji: Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), ki je na lovu za točkami na prvem gorskem cilju današnje etape, Derek Gee (Israel - Premier Tech), Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) in Einer Augusto Rubio (Movistar Team). Skupina ima že 1:45 minute prednosti pred glavnino.

65 km do cilja: ubežna skupina je dosegla leteči cilj v kraju Verbier, kjer so se delile bonifikacijske sekunde. Največ, tri, je uplenil Kolumbijec Einer Augusto Rubio (Movistar Team). Skupina ima že skoraj minuto prednosti pred glavnino s favoriti.

Izidi letečega cilja, Verbier:

Rubio 3 bonifikacijske sekunde

Gee 2

Riccitello 1

67 km do cilja: v ospredju se je izoblikovala skupina šestih kolesarjev, v kateri so Thibaut Pinot in Bruno Armirail (oba iz ekipe Groupama - FDJ), Derek Gee in Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech), Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) in Einer Augusto Rubio (Movistar Team).

15.00 in 75 km do cilja - start 13. etape 106. izvedbe Gira. Čaka nas kratka in eksplozivna etapa, napadi se vrstijo že od kilometra 0. Med najbolj aktivnimi je 24-letni Ekvadorec Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost).

14.40 - Po informacijah iz tabora kolesarske ekipe Astana Qazaqstan bo start 13. etape Gira ob 15.00.

14:20 - karavana se je že preselila v Švico, kjer bi se ob 14.25 moral začeti start skrajšane 13. etape, a je problem v tem, da vse ekipe sploh še niso prispele do bližine starta, zato je prišlo do zamude. Kolesarji se bodo ogreli kar na trenažerjih zraven avtobusov, saj jih že takoj na uvodu čaka zahteven, 15 kilometrov dolg vzpon na 2.174 metrov visoki Croix de Coeur, ki mu sledi izjemno tehničen, 20 kilometrov dolg spust. Dobra novica za kolesarje je, da na švicarski strani ne dežuje.

11:10 - S spremembo trase v 13. etapi Gira se strinja tudi vodilni na dirki Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). "Mislim, da je to dobra odločitev, bo pa to še vedno izredno težka etapa. Pomeni samo to, da ne bomo še dlje časa v mrazu in na dežju," je Valižan povedal v pogovoru za Eurosport/GCN

Geraint Thomas podpira spremembo 13. etape. Foto: Reuters



"Ogromno kolesarjev je zaradi bolezni že zaključilo z dirko in če želimo v Rim (tam bo 28. maja cilj 106. izvedbe Gira) priti z vsaj 50 kolesarji, je to dobra odločitev. Še vedno pa nas čaka težka dirka in menim, da gre za dober kompromis. Če kaj, je zaradi spremembe trase vse skupaj samo še težje. Začnemo namreč pod drugim vzponom prvotne etape, gre za izjemno težak klanec, ki se ga bomo lotili brez ogrevanja. Zelo težko bo, že takoj bomo priča številnim napadom. Kar zadeva nas (Ineos, op. a.), bomo poskušali nadaljevati s tem, kar smo delali do zdaj, dobro komunicirati in poskušati nadzorovati dogajanje na prvem vzponu dneva."

Kolesarji so dans sicer startali ob 11. uri v mestu Borgofranco d'Ivrea, kot je bilo to prvotno predvideno, a so se kmalu zatem ustavili, sedli na avtobuse in se odpeljali do mesta Le Châble, na vznožje vzpona na Croix de Coeur, kjer bo nov start močno skrajšane etape Foto: Guliverimage

11.00 - Letošnja Dirka po Italiji prinaša nov preobrat. Zaradi ekstremno slabega vremena so organizatorji dirke korenito spremenili 13. etapo. Ta bo dolga samo 75 kilometrov ter bo vključevala vzpon na Croix de Coeur in ciljni vzpon na Crans Montano. Kolesarji so sicer startali ob 11. uri v mestu Borgofranco d'Ivrea, kot je bilo to prvotno predvideno, a so se kmalu zatem ustavili, sedli na avtobuse in se odpeljali do mesta Le Châble, na vznožje vzpona na Croix de Coeur, kjer bo ob 14.25 nov start močno skrajšane etape. Na startu je danes samo še 135 kolesarjev, 41 manj kot na začetku Gira.

Fotografije z vzpona na Croix de Coeur, prvi vzpon današnje etape:

10.25 - Pestro je že pred startom današnje etape. Dež bo spet nagajal kolesarjem. Jasno je, da na delu ne bomo videli Madsa Pedersena, ki je zbolel. Danec iz ekipe Trek-Segafredo se je boril za ciklamno majico najboljšega po točkah na Giru.