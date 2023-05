Ko je Primož Roglič v torek izgubil dragocen čas v primerjavi s preostalima tekmecema za skupno zmago Geraintom Thomasom (Ineos Greandiers) in Joao Almeido (UAE Emirates), se je v kolesarskem svetu veliko govorilo, ali mu bo zmanjkalo moči za zadnji udar. Pred začetkom četrtkove etape, ki je imela razburljiv zaključek, so številni strokovnjaki Primoža odpisovali in mu niso namenjali veliko možnosti za uspeh.

A so se morali kaj kmalu ugrizniti v jezik. V taboru Jumbo-Visme so na zadnjem vzponu prevzeli iniciativo. Sepp Kuss je navil tempo, ki je bil premočan za Almeido, ki je bil v torek junak dneva in se takrat prebil na drugo mesto v skupnem seštevku. Ob Rogličevem skoku je sledil le še rožnati Thomas, ki je danes praznoval 37. rojstni dan. Skupaj sta se odpeljala proti cilju in Almeidi odščipnila 21 sekund.

"Roglič ni šel nikamor"

"Že v torek smo poizkušali, ampak Primož ni imel pravih nog. A je takrat izgubil le 25 sekund. Verjeli smo vanj in danes je pokazal, da je še vedno eden od favoritov za skupno zmago. Moral je nekaj poizkusiti, saj je zaostajal pol minute. Jutri je nov dan in spet bomo poizkušali," je o predstavi moštvenega kolega dejal Keon Bouwman, medtem ko Roglič tudi tokrat ni dajal izjav.

Primož Roglič in Geraint Thomas sta bila danes od tekmecev za rožnato majico najbolj razpoložena. Foto: Guliverimage

"Ekipa Ineos Grenadiers je opravila odlično delo. Kolesarijo s petimi izredno močnimi kolesarji. A smo imeli načrt s Seppom Kussom, ki je navil tempo. Uspeli smo," je dodal in glede Rogliča z nasmehom dejal: "Po torku ni šel nikamor."

"Dobro se je počutil in bil zelo samozavesten. Najbrž je bil na trenutke nekoliko preveč sproščen. A kot ekipa smo dirkali dobro. Roglič je v dobrem položaju. Jutri je zelo pomemben dan, tudi na kronometru se da izgubiti po več minut, zato moramo ostati zbrani. Ineos Grenadiers imajo majico vodilnega, zato morajo oni najti odgovore," je po koncu četrtkovega dne za STA dejal zlata vredni pomočnik Sepp Kuss.

Foto: Anže Malovrh/STA

V boju za rožnato majico je Roglič spet napredoval na drugo mesto in za Thomasom zaostaja 29 sekund, medtem ko ima Almeida za našim šampionom zdaj zaostanek desetih sekund.

Vodilni Thomas sledil Rogliču, Almeida imel težave že pred štartom

Foto: Reuters Slavljenec Thomas je imel prav tako kot Roglič razlog za zadovoljstvo, saj je ostal na vodilnem položaju: "Dober dan je bil. Nisem izgubil časa in Roglič se me ni otresel. Dobro sem se počutil. Roglič ima rad spremembe tempa. Močan je bil, a sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal. Še naprej moram biti konstanten. Roglič je imel slabši dan v torek, Almeida danes. Moram iti dan za dnem, klanec za klancem."

Po besedah šefa ekipe UAE Emirates Maura Gianettija je imel Almeida že pred štartom težave: "Ni se najbolje počutil in ni veliko izgubil v primerjavi s tekmecema. Naš cilj je še vedno zmagovalni oder. Nismo še tam. Jutri pričakujem veliko. Obljubljajo spektakel. Roglič želi nadoknaditi nekaj zaostanka, Thomas želi končati pred kronometrom, Joao pa se seveda približati tekmecema. Zagotovo bo dobra borba."

Pred sobotnim slovenskim navijaškim praznikom v Trbižu in gorskim kronometrom do Svetih Višarij čaka kolesarje še zadnja peklenska gorska etapa, v kateri bodo naredili kar 5400 višinskih metrov, po 183 kilometrih pa se bo vse skupaj končalo na Tre Cime di Lavaredo, kjer se pričakuje navijaški spektakel, tudi s slovenskim pridihom.

Petkov pekel

Pravi pekel bo zadnja gorska etapa. Kolesarje čaka pot od Longaroneja do Tre Cime Lavaredo (Trije vrhovi Lavareda) nad jezerom Misurina. Na 183 kilometrov dolgi trasi bo pet kategoriziranih vzponov. Uvodoma se bodo dolgo vzpenjali na Passo Campolongo. Naslednji v vrsti bo Passo Valparola (14,1 km/5,6-odstotni naklon). Vzpon na gorski cilj Passo Giau bo dolg 9,9 kilometra z 9,3-odstotnim povprečnim naklonom. Predzadnji test bo predstavljal Passo Tre Croci v dolžini 7,9 kilometra in s 7,2-odstotnim povprečnim naklonom, nanj pa se bodo povzpeli iz mesta Cortina d'Ampezo, ki bo leta 2026 skupaj z Milanom gostila zimske olimpijske igre.

Povsem za konec se bodo kolesarji začeli vzpenjati na Tre Cime di Lavereda. Uvodoma jih čaka vzpon do jezera Misurina, kjer jih bodo čakali lepi razgledi. A se najverjetneje ne bodo preveč razgledovali, saj bodo osredotočeni na dirkanje. Takoj se bodo vzpeli do Laga d'Antorno v dolžini 1,4 kilometra in s povprečnim 10,6-odstotnim naklonom. Vzpon na Tri vrhove Lavareda (Tre Cime di Lavaredo) je dolg 7,2 kilometra in ima 7,6-odstotni povprečni naklon. Brutalni bodo zadnji štirje kilometri, na katerih se bo povprečni naklon podvojil, najtežji del pa bo imel več kot 18-odstotni naklon.

Rezultati po 18. etapi

