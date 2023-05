Izjemen zaključek Rogliča, zmaga za Zano, ki je v ciljnem sprintu strl Pinota

V živo: 18. etapa, Oderzo−Val di Zoldo (161 km)







Cilj! Italijan Filippo Zana je v ciljnem sprintu strl Thibauta Pinota! Francoz bo spet silno razočaran. Izjemen je bil tudi Primož Roglič, ki je nadoknadil nekaj zaostanka iz torkove etape.

1.5 km do cilja: Thomas vs. Roglič, kdo bo močnejši? Tudi Almeide ne gre odpisati.

4 km do cilja: Jay Vine, ključen pomočnik Almeide v gorah, je zdrsnil s ceste. K sreči mu ni hudega in nadaljuje.

5 km do cilja: Ameriški kolesar Sepp Kuss je spet prevzel vajeti in vodi Primoža Rogliča proti cilju! Sledi jima lahko le Geraint Thomas, medtem ko Joao Almeida s pomočjo moštvenega kolega Jaya Vinea skuša najti priključek.

5.6 km do cilja: Napad Primoža Rogliča!!!! Kdo mu lahko sledi?

7 km do cilja: Sep Kuss, pomočnik Pirmoža Rogliča, se je pomaknil na čelo glavnine, Roglič se mu je brez težav prilepil na kolo. Se nam obeta preobrat? Geraint Thomas za zdaj še sledi dvojcu iz ekipe Jumbo-Visma, tudi Irec Eddie Dunbar, peti v skupnem seštevku dirke, nima težav, medtem ko Joao Almeida vse bolj zaostaja. Ga bo Jay Vine pripeljal nazaj?

8 km do cilja: Zana in Pinot se v najbolj strmem delu trase (16%) skušata odlepiti od ubežne skupine.

12 km do cilja: Marco Frigo je po težavah ujel ubežno skupino in je spet v igri za etapno zmago. Pred kolesarji sta še dva izjemno zahtevna klanca. Najprej se bodo začeli vzpenjati na Coi (5 km/9,8-odstotni naklon) s predznakom II. kategorije. Končni del vzpona na Coi bo izjemno težak (19%) in bo predstavljal priložnost za napad. Po zelo kratki vožnji navzdol bo sledil še sklepni vzpon na Val di Zoldo v dolžini 2,7 kilometra in s povprečnim naklonom 6,4 odstotka (max 10%). Cesta se bo zoožila, pozicije bodo izjemno pomembne.

26 km do cilja: Pinot je prvi prečkal gorski cilj na Forcello Cibiani in pobral novih 40 točk v boju za modro majico najboljšega hribolazca, ki je zdaj spet na njegovih ramenih. Laurens De Plus (Inoes) je medtem močno razredčil glavnino, kar je dobra novica za današnjega slavljenca Gerainta Thomasa, ki praznuje 37. rojstni dan. Kolesarji odpadajo kot zrele hruške. Almeida in Roglič še vedno sledita tempu. Prednost ubežne skupine se je v zadnjih petih minutah zmanjšala za skoraj pol minute. Zdaj znaša 4:26 minute.

27 km do cilja: kolesarji Ineosa v klanec na Forcello Cibiano (9,6 km/7,8-odstotni povprečni naklon), kjer bo tretji gorski cilj današnje etape, močno navijajo tempo. Kdo ne bo zdržal tempa? Roglič se dobro drži. Pinot je medtem moral menjati kolo, a mu je hitro uspelo ujeti kompanjone iz ubežne skupine. Ob trasi se je vse več slovenskih zastav.

Ob trasi Gira je vse več slovenskih zastav. Takole je bilo danes zjutraj na startu v Oderzi. Foto: Guliverimage

35 km do cilja: ubežniki, ki imajo že skoraj šest minut prednosti pred glavnino, začenjajo vzpon 1. kategorije na Forcello Cibiano (9,6 km/7,8-odstotni povprečni naklon). Ali moramo zmagovalca današnje etape iskati v ubežni skupini? Prednost zdaj znaša že več kot šest minut. Ineos spet navija tempo v glavnini.

40 km do cilja: kolesarji se približujejo delu etape, kjer si bodo sledili trije gorski cilji. Prvi bo Forcella Cibiana (9,6 km/7,8-odstotni povprečni naklon). Po 12 kilometrov dolgem strmem spustu se bodo takoj začeli vzpenjati na Coi (5 km/9,8-odstotni naklon) s predznakom II. kategorije. Končni del vzpona na Coi bo izjemno težak in bo predstavljal priložnost za napad. Po zelo kratki vožnji navzdol bo sledil še sklepni vzpon na Val di Zoldo v dolžini 2,7 kilometra in s povprečnim naklonom 6,4 odstotka.

45 km do cilja: Ubežniki so že prečkali leteči cilj Pieve di Cadore na 115.7. kilometru trase. Derek Gee je brez težav prvi prečkal cilj in pobral 12 točk. Kanadčan je drugi v razvrstitvi najboljšega po točkah, kjer z 215 točkami sicer močno vodi Italijan Jonathan Milan.

49 km do cilja: ekipe s favoriti se pripravljajo na veliki finale. Na čelu glavnine vozijo kolesarji Ineosa, ki skrbijo za vodilnega na dirki Gerainta Thomasa. Za zdaj je še vse mirno, a kmalu se bo to spremenilo. Ubežniki na čelu dirke spet povečujejo prednost. Zdaj ta znaša že več kot pet minut. Očitno je zelo vroče, Pinot se hladi z ledom. Bo danes končno dočakal etapno zmago, ki so jo na svojem zadnjem Giru tako močno želi?

55 km do cilja: kolesarji se približujejo zadnjim 40 kilometrom današnje etape, kjer si bodo sledili trije gorski cilji. Prvi bo Forcella Cibiana (9,6 km/7,8-odstotni povprečni naklon). Po spustu se bodo takoj začeli vzpenjati na Coi (5 km/9,8-odstotni naklon) s predznakom II. kategorije. Končni del vzpona na Coi bo izjemno težak in bo predstavljal priložnost za napad. Po zelo kratki vožnji navzdol bo sledil še sklepni vzpon na Val di Zoldo v dolžini 2,7 kilometra in s povprečnim naklonom 6,4 odstotka.

64 km do cilja: ubežna skupina je povečala prednost pred glavnino z roza majico. Prednost zdaj znaša že več kot štiri minute. Na Eurosportu ugibajo, da je razlog za naraščanje prednosti v tem, da so se kolesarji Ineosa, ki narekujejo tempo glavnine, opremili z novo zalogo hrane in pijače, in nekoliko ustavili konje. Finalni del je vse bližje!



79 km do cilja: ubežna sedmerica: Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Marco Frigo, Derek Gee (oba Israel-PremierTech), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Filippo Zana (Jayco AlUla) in Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) si je pred glavnino z roza majico nabrala že 2:20 minute prednosti. Kolesarje po krajšem spustu s Pieve d'Alpago čaka nekaj položnejšega dela trase, a ne povsem ravninske. Cesta se bo naslednjih 30 kilometrov vseskozi rahlo dvigovala. Prvič nekoliko bolj strmo proti letečemu cilju Pieve di Cadore, ki kolesarje čaka na 115.7. kilometru.

92 km do cilja: ubežna skupina na čelu s Pinotom, ki je pobral tri točke, je že prečkala drugi gorski cilj današnje etape, Pieve d'Alpago (3.4 km à 5.5%). Francoza tako do modre majice loči samo še sedem točk. Ineos še vedno narekuje oster tempo glavnine. Roglič se vozi za kolesarji ekipe UAE, ki skrbi za Almeido.



Razvrstitev v gorskih ciljih:

1. Ben Healy (EF Education-EasyPost) - 164 točk

2. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) - 156

3. Davide Bais (Eolo-Kometa) - 144

4. Einer Rubio (Movistar) - 118

5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - 55

100 km do cilja: ubežna skupina se je okrepila. V njej je zdaj sedem kolesarjev: Aurélien Paret-Peintre, Vadim Pronskiy, Marco Frigo, Derek Gee, Warren Barguil, Filippo Zana in Thibaut Pinot. Glavnina, v kateri je samo še 46 kolesarjev, ima 1.40 minute zaostanka. Pobudo imajo kolesarji Ineos Grenadiers. Karavana se približuje drugemu gorskemu cilju 18 etape, Pieve d'Alpago (3.4 km à 5.5%), klanec 4. kategorije, ki ji bržkone ne bo predstavljal prevelike težave. Na vrhu so na voljo samo tri točke.

120 km do cilja: Thibaut Pinot je prvi prečkal prvi gorski cilj 18. etape na Crosetti in pobral 40 točk. V posebni razvrstitvi za modro majico za Benom Healyjem (164 točk) zaostaja samo še deset točk. Bo modra majica spet zamenjala lastnika? V glavnini so kolesarji Ineosa navili tempo, ki je bil očitno preoster za nekaj kolesarjev Jumbo-Visme, tudi za Koena Bouwmana. Tempo je bil prehud tudi za kolesarja Ineosa Salvatoreja Puccia.

125 km do cilja: v ospredju se je izoblikovala skupina petih kolesarjev, med katerimi sta tudi Thibaut Pinot in Derek Gee, ki imajo pred skupino z roza majico 1:16 minute prednosti, pred zasledovalno skupino pa 37 sekund. Roglič vozi na repu glavnine. Kaj se dogaja?

132 km do cilja: kolesarji so se začeli vzpenjati na prelaz Crosetta (11,6 km/7,1-odstotni povprečni naklon), kjer je prvi gorski cilj današnje etape. V modri majici najboljšega hribolazca na dirki vozi Irec Ben Healy, napadi pa se še vedno vrstijo.



137 km do cilja: na čelo dirke so zapeljali Jack Haig, Luis Leon Sanchez, Alexandre Delettre, Davide Gaburro in (ponovno) Ben Healy, a jih je glavnina, kjer so oster tempo narekovali kolesarji ekipe EOLO-Kometa, ki imajo danes visoke ambicije, že po nekaj kilometrih ujela.

155 km do cilja: z napadom poskuša tudi Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech), ki je že skoraj stalnica ubežnih skupin na letošnjem Giru, a je za zdaj še neuspešen. Še 20 kilometrov je do vznožja prvega gorskega cilja v današnji etapi, Passo della Crosetta (11,6 km/7,1-odstotni povprečni naklon), ki je ocenjen kot klanec 1. kategorije.



161 km do cilja: 18. etapa letošnje Dirke po Italiji se je tudi uradno začela. Prva sta v napad krenila Thomas Champion (Cofidis), ki vodi v posebni razvrstitvi za največ kilometrov v begu, in Michael Matthews (Jayco AlUla), ki je včeraj za las zgrešil novo etapno zmago (3. mesto).



12.30: za vodilnega na Giru Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers) je danes pomemben dan. Ne samo, da ga čaka pomemben obračun za rožnato majico, danes praznuje 37. rojstni dan. Organizatorji so ga že na startu razveselili s torto v roza barvi:

12.20: kolesarji so se v zaprti vožnji odpeljali iz mesta Oderze, kjer smo lahko videli kar nekaj slovenskih zastav. Tekom današnjega dni jih bo ob traso zagotovo še precej več. Karavano danes čaka izjemno zahtevna etapa v italijanskih Dolomitih. Tik pred startom so iz ekipe Intermarché-Circus-Wanty sporočili, da njihov kolesar Niccolò Bonifazio zaradi bronhitisa danes bo nastopil in bo tako predčasno končal dirko. To je že 50. odstop na letošnji rožnati pentlji, kjer je v igri samo še 126 kolesarjev.