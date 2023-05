Športni direktor Jumbo-Visme spregovoril o Rogliču in njihovi prednosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pričakovano se je 17. etapa Dirke po Italiji razpletla mirno brez pretresov, zaradi česar so bili kandidati za skupno zmago zadovoljni. A se od njih že v četrtek spet pričakuje, da bodo pokazali močne noge in se skušali otresti rivalov za končno zmago. V taboru Jumbo-Visme so bili veseli, da je slovenski šampion Primož Roglič porabil čim manj energije, ki jo bo potreboval v naslednjih treh peklenskih dneh.