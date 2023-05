Ozadje pokala, ki ga bo v Rimu dvignil najboljši #foto

Pokal brez meja so v obliki, kot ga poznamo danes, v delavnici Maria Penelle v Padovi na severovzhodu Italije prvič izdelali leta 1999, podelili pa leto pozneje. Čast je takrat pripadla Italijanu Stefanu Garzelliju iz ekipe Mercatone Uno–Albacom, zmagovalcu Gira leta 2000.

Razlog, zakaj so pokalu nadeli takšno ime, izvira iz zgodovine Gira, je v pogovoru za Sportal pojasnila Eva Visentin, ki pri agenciji RCS skrbi za brand marketing. "Z imenom Pokal brez meja želimo povedati, da zgodovina Gira nima konca, vsaj tega si želimo. Pokal pripoveduje o zgodovini Gira, o neskončni podpori ljudi, ki kolesarje spodbujajo ob trasi … Želimo si, da bi bila ljubezen, ki jo ljudje čutijo do Dirke po Italiji, brezmejna. Tako kot je brezmejna neskončna slava vseh zmagovalcev te dirke. Gre za slavo, ki se nikoli ne konča, zmagovalci postanejo del kolesarske zgodovine. Od tod takšno ime."

Pokal brez meja, ki je pozlačen, meri 54 centimetrov in tehta skoraj deset kilogramov, v delavnici Maria Penelle izdeluje njegov sin Luca Penello. Za izdelavo pokala mojster potrebuje približno mesec dni. Postopek poteka tako, da bakreno palico najprej zaokroži, jo nato oblikuje s posebnim strojem in spolira. Sledita toplotna obdelava in zvijanje v njegovo prepoznavno spiralno obliko. Nato ga izrežejo na želeno velikost, dodajo podlago in trofejo ponovno spolirajo. Z laserjem dodajo imena preteklih zmagovalcev in nato pokal speskajo.

Penello, ki je tudi sam strasten kolesar, je v pogovoru za www.rouleur.cc povedal, da je najtežji del procesa oblikovanje trofeje in vpisovanje imen. Ko je namreč pokal enkrat zvit v spiralo, je vsaka najmanjša izboljšava lahko problematična.

Na spirali so izpisana imena vseh zmagovalcev Gira zadnjih 22 let. Kaj bo, ko bo zmanjkalo prostora? "Umetnik, ki izdela pokal, vsaki dve leti ali tri leta nekoliko spremeni grafiko, tako da pridobi nekaj več prostora," je pojasnila Visentinova.

"Zame je izjemna čast, da lahko izdelam pokal, ki je tako pomemben, tako slaven in tako bogat z zgodovino," pravi Penello, ki je vse od leta 2017 prisoten tudi v cilju Gira, kjer ročno vgravira ime skupnega zmagovalca dirke.

Mimogrede, v delavnici, kjer izdelujejo Pokal brez meja, so odgovorni tudi za izdelavo pokalov za dirke Milano–Sanremo, Milano–Torino, Strade Bianche in trizob za zmagovalca dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

Pokal med Girom potuje s kolesarji, vsak dan je prisoten na odru, kjer predstavijo ekipe, 28. maja pa bo v Rimu dobil svojega lastnika. Če se bodo želje slovenskih ljubiteljev kolesarstva uresničile, bo njegov lastnik Primož Roglič.

Nekaj zadnjih zmagovalcev Dirke po Italiji:

Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), zmagovalec Dirke po Italiji leta 2020. Foto: Guliverimage Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), zmagovalec Gira 2019- Foto: Guliverimage Chris Froome (Ineos Grenadiers), zmagovalec Gira 2018. Foto: Guliverimage

Tom Dumoulin (Sunweb), zmagovalec Gira 2017. Foto: Guliverimage

Vincenzo Nibali, zmagovalec Dirke po Italiji v letih 2013 in 2016. Foto: Guliverimage

Nairo Quintana (takrat v ekipi Movistar), zmagovalec Gira 2014. Foto: Guliverimage