Izjemni športni spektakli ob izjemnih predstavah slovenskih športnikov so slovenske navijače v ogromnem številu že nekajkrat zvabili v tujino. Sploh ekipni športi so že večkrat poskrbeli za prava romanja. Nogometaši so tako na evropskem prvenstvu leta 2000 v Amsterdamu proti Španiji igrali, kot bi bili doma, pravo evforijo in množični navijaški turizem so sprožile tudi odbojkarska (EP v Bolgariji 2015, v Franciji 2019 in na Poljskem 2021) in rokometna (EP 2018 na Hrvaške), predvsem pa košarkarska reprezentanca, ki je leta 2017 naslov evropskih prvakov osvojila v Istanbulu pred izjemno množico slovenskih navijačev. A magnet so vsekakor tudi posamezniki.

Roglič magnet

Foto: Anže Malovrh/STA Primož Roglič je v tujino že nekajkrat zvabil ogromno svojih navijačev. Slovenci so ga v lepem številu prišli spodbujat že na Dirko po Franciji leta 2018, pa si leta 2020 v še večjem številu ogledali tudi njegov spektakularni obračun s Tadejem Pogačarjem, a leto poprej na Giru 2019 je obisk Slovencev presegel vsa pričakovanja. Tisoči so Zasavca glasno pospremili na tedanji kraljevski 20. etapi v Feltreju, pa čeprav tedaj ni bil več kandidat za skupno zmago. Tokrat utegne na Višarjah pasti rekord, Rogla je namreč tudi po današnji 19. etapi 106. Gira v odličnem položaju in jutrišnji kronometer bo odločilen. Zasavcu pa bo v boju z Geraintom Thomasom prišla podpora še kako prav.

Naj se mu izide kot Prevcu

Foto: Sportida Upajmo, da se bo Rogliču in številnim njegovim navijačem v soboto izšlo tako, kot se je našemu skakalnemu asu Petru Prevcu leta 2016 v Bischofshofnu. Prevc je tedaj v "mali Planici", kot smo avstrijsko skakalnico preimenovali zaradi izjemnega števila slovenskih navijačev, z zmago osvojil prestižno novoletno turnejo in rajanje se je nato celo preselilo v Kulm na svetovno prvenstvo v poletih, kjer je izjemni Prevc prav tako osvojil zlato. Evforijo je skakalec stopnjeval od Garmisch-Partenkirchna prek Innsbrucka do Bischofshofna, ko je zmagoval kot po tekočem traku. Veter v Oberstdorfu mu je odnesel poker zmag, saj bi sicer tudi na prvi postojanki prestižne turneje slavil zmago. Po Primožu Peterki (1997) je tako postal še drugi Slovenec z znamenitim zlatim orlom.

Gajserjev Trentino

Foto: Grega Valančič/Sportida Domačo tekmo v tujini ima tudi naš motokrosist Tim Gajser. Zadnjih osem let petkratnega svetovnega prvaka (enkrat v razredu MX2 in štirikrat v MXGP) v Pietramurati na VN Trentina v Italiji spodbuja nepregledna množica slovenskih odvisnikov od bencinskih hlapov. Ti veseljaki vselej pripravijo pravo rajanje in Gajser jih skoraj po pravilu razveseljuje z odličnimi dosežki. Letos žal tam Gajserja ni bilo, saj se ubada s poškodbo, kar so zagotovo močno obžalovali tudi italijanski ponudniki gostinskih in turističnih storitev.

V Trbižu pa si te dni manejo roke, jutri se bo na njihov konec zgrnila množica slovenskih kolesarskih navijačev, tudi vreme, ki je še prejšnji teden kravžljalo živce tako kolesarjem kot tudi prirediteljem Gira, se je v zadnjih dneh izboljšalo. Imamo torej vse sestavine za nepozabno športno veselico.

