"Pravi vzor. Kar te ne ubije, te naredi močnejšega!"

Le kdo ni kričal od veselja. Od Primoža do Slovencev, ki so etapo spremljali doma. Foto: Guliver Image

Zmaga Primoža Rogliča na odločilni, predzadnji etapi na dirki po Italiji in prevzem vodstva v skupni razvrstitvi je povzročila pravo evforijo med slovenskimi uporabniki družbenih omrežij, tudi znanih slovenskih športnikov in politikov.

Mnogi slovenski kolesarski navdušenci so se predzadnji dan dirke odpravili čez mejo, na kraj trase od Trbiža do Svetih Višarij, ki bo z zlatimi črkami zapisan v slovensko kolesarsko zgodovino. Še veliko jih je trepetalo ob spremljanju prenosa dirke v domovini. Vsem je zastal dih ob težavah 33-letnega Primoža Rogliča s kolesom, ko se mu je okoli dva kilometra pred ciljem na strmem klancu snela veriga. A ko je bilo etape konec, Rogliču pa je kljub težavam uspelo priti do roza majice, se je razvnel splet v Sloveniji.

"Primož Roglič se je dobesedno snel s ketne," je razplet ob 40-sekundni prednosti Slovenca pred Geraintom Thomasom v cilju in prevzemu vodstva v skupni razvrstitvi zapisal komik in član Radio Ga Ga na Radiu Slovenija Jure Mastnak. "Noro" je bila najpogostejše zapisana beseda na profilih slovenskih uporabnikov družbenih omrežjih. "Waaa, noro! Jokam. Rogla ti si car," je zapisala dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec. "Dobr da je ketna dol padla," pa v smehu pravi Peter Prevc.

"Znova se piše zgodovina slovenskega kolesarstva. Osvojena še zadnja velika dirka. Bravo Rogla. Kakšno dirkanje," je zapisal Luka Mezgec. "Bravo," je bil v svojem slogu kratek in jedrnat slovenski košarkarski as Luka Dončić. Odzval se je tudi Rogličev moštveni kolega Jan Tratnik, ki je je moral zaradi trka z avtomobilom odstopit še pred začetkom dirke: "Primož Roglič. Pravi zgled. Kar te ne ubije, te naredi močnejšega. Zaslužiš si to!"

History written again for SLO cycling. Last GT conquered. Bravo @rogla 🔥🔥

What a ride! — Luka Mezgec (@lukamezgec) May 27, 2023

Primož Roglič. A true inspiration. What doesn’t kill you, makes you stronger. You truly deserve it!👏🏻👏🏻 Enjoy it! @rogla 😍 #wishtobethere pic.twitter.com/I1NObEBTJo — Jan Tratnik (@JTratnik) May 27, 2023

Mal knedla, pa mal orošenih oči in neizmeren ponos in spoštovanje. Ponosen na slovenske navijače za pripravljeno vzdušje in neizmerno spoštovanje do @rogla . Vzor vsem nam. Poklon. Do tal.🇸🇮🇸🇮🇸🇮💪💪💪 pic.twitter.com/kUtLslRHWm — Backovic Ognjen (@BackovicOgnjen) May 27, 2023

Čestitke Rogliču so deževale tudi iz političnih vrst. "Izjemna predstava, o tem se bo še dolgo govorilo, zgodovinsko!" je zapisal nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki je Rogliča na Twitterju označil za njegovega junaka. "Težko je zbrati besede v teh trenutkih. Za Rogliča res ni ovir. Neverjetna vožnja ob neverjetni kulisi slovenskih zastav na Svetih Višarjah. Dan za zgodovino, čestitke Primož," je na Twitterju zapisala aktualna predsednica Nataša Pirc Musar.

IZJEMNA PREDSTAVA, O TEM SE BO ŠE DOLGO GOVORILO, ZGODOVINSKO! @rogla @giroditalia — Borut Pahor (@BorutPahor) May 27, 2023

Po napornem dnevu, tik pred zasluženim počitkom, sta si prek Twitterja čestitala še oba tekmeca za zmago. "Je bila dobra bitka, kajne," je v odgovor Thomasu zapisal Roglič. "Zaslužiš si," mu je naprej čestital Thomas."