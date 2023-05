Pogačar in Vingegaard na isti višini, pri slovenskemu šampionu še vprašaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard bosta na Dirki po Franciji kanila največ pozornosti.

Foto: Reuters

Po poškodbi in operaciji zapestja se je pretekli konec tedna slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar le usedel na kolo in se z njim zapeljal po cestah, v začetku tega tedna pa je odpotoval na višinske priprave v Sierra Nevada, kjer je tudi njegov veliki tekmec za Tour de France Jonas Vingegaard. Iz ekipe UAE Emirates pa medtem še niso sporočili ali bomo Pogija videli na dirki Po Sloveniji ali ne.

V nedeljo je Tadej Pogačar z nasmeškom na obrazu objavil sliko na svojem Instagram profilu in dal vesoljnemu kolesarskemu svetu vedeti, da se je vrnil na cesto.

Aprila si je na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege pri padcu poškodoval zapestje in nemudoma opravil operacijo. Sledila je rehabilitacija in čas brez kolesa na cesti. Na trenažerju je nabiral kilometre in se na nekoliko drugačen način pripravljal na Dirko po Franciji.

V torek se je priključil ekipi na pripravah v Sierra Nevadi v Španiji, kjer je trenutno 13 kolesarjev UAE Emirates, ki bodo nastopili bodisi na Kriteriju po Dofineji bodisi na Dirki po Švici. Na omenjenih preizkušnjah Pogi ne bo kolesaril, zato pa je imel v prvotnem načrtu zapisano dirko Po Sloveniji, ki jo je v letih 2021 in 2022 osvojil. Ali bo nastopil tudi letos na največji slovenski pentlji, ki bo potekala od 14. do 18. junija, še ni znano. Nekoliko bo treba še počakati na uradno izjavo odgovornih pri UAE Emirates, ki imajo v mislih Tour de France.

Na višinskih pripravah v Sierri Nevadi pa je tudi ekipa Jumbo-Visme, kjer lanski zmagovalec Jonas Vingegaard prav tako usmerja misli proti Dirki po Franciji. V začetku aprila je Danec nazadnje dirkal na Dirki po Baskiji. Ob njem so na pripravah še Wout van Aert, Tiesj Benoot, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte inSteven Kruijswijk. Večino maja so kolesarji nizozemskega moštva preživeli priprave na jugi Španije, med drugim odpeljali tudi 244-kilometrsko traso s 5328 višinskimi metri.

Če je pri Pogačarju zapisan še vprašaj glede dirkanja pred Tourom, pa je jasno, da bo Vingegaard nastopil na Kriteriju po Dofiniji, ki se začne 4. junija.