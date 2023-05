Rogliča spet selijo: če želi zmagati na Touru, mora zapustiti Jumbo-Vismo

Primož Roglič in njegovi kolegi iz Jumbo-Visme še praznujejo zmago na Dirki po Italiji, kolesarski svet pa Zasavca že seli v drugo ekipo. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

"Primož Roglič bo poskušal zdaj po zmagah na Vuelti in Giru osvojiti še Tour. Z Jonasom Vingegaardom v ekipi Jumbo-Visma pa to ne bo mogoče. Morda bo moral, če želi zmagati na Dirki po Franciji, zamenjati ekipo," je na Eurosportu razmišljal slavni Španec Alberto Contador.

Zloglasni Belgijec predlaga …

Johan Bruyneel ima rešitev. Foto: Guliverimage/Getty Images Še nekoliko dlje je šel v tovrstnem razmišljanju nekdaj slavni belgijski športni direktor Johan Bruyneel. "Roglič je zdaj star 33 let. Jumbo-Visma ima Vingegaarda, in če ta letos na Touru potrdi, tudi če mu ne uspe zmagati, da se lahko kosa s Pogačarjem, ne izključujem možnosti, da bo Roglič zamenjal ekipo," se je razgovoril v podkastu nekdanjega varovanca Lancea Armstronga. Nadaljeval je z besedami: "Obstaja ena ekipa, ki išče močnega vodjo, in to je Ineos." Poudaril je, da se Ineos že trudi Soudalu speljati Remca Evenepoela, ki ga šef te belgijske ekipe Patrick Lefevere zagotovo ne bo izpustil iz rok. "Če bi bil jaz v Ineosu, bi se s polnim plinom lotil lova na Rogliča. Idealno bi ustrezal ekipi, je garač, osredotočen, pa še ob sebi bi imel odlično ekipo. Poskušal bi dobiti Tour z Rogličem. Zagotovo bi ga poskusil dobiti," razmišlja Bruyneel.

Sicer nadvse obveščeni Belgijec pa morda ne ve tega, da je Ineos oziroma njegov predhodnik Sky že imel priložnost zaposliti Rogliča leta 2015. Tedaj so Novomeščani nekdanjega smučarskega skakalca ponujali številnim ekipam svetovne serije, pri Skyju pa so se ob tem le nasmehnili, edini, ki so bili pripravljeni tvegati, pa so bili Nizozemci. To modra tudi pojasni Primoževo lojalnost Jumbo-Vismi

Le štirje so sposobni dobiti francosko pentljo

Ob tem priznava, da je takšen prestop le malo verjeten, saj se Roglič, kot vse kaže, odlično počuti v Jumbo-Vismi, s katero ima sklenjeno tudi pogodbo do konca leta 2025. A vselej obstajajo možnosti, da se to uresniči. Trenutno najboljši kolesar bogate britanske ekipe Ineos Grenadiers je 37-letni veteran Geraint Thomas, ki je sicer na pravkar končanem Giru ponovno vzcvetel. Tao Geghegan Hart se je pred dnevi huje poškodoval, pa tudi povsem zdrav morda ni dovolj močan, da bi napadel zmago na francoski pentlji, enako velja za Toma Pidcocka, Kolumbijec Egan Bernal pa je po kalvariji, ki jo je preživel po lanski nesreči na treningu v Bogoti, še neznanka. Morda se nikoli več ne bo vrnil na raven, na kateri je bil leta 2019, ko je zmagal na Touru.

"Trenutno so le štirje kolesarji, ki so sposobni napasti Tour. To so Evenepoel, Vingegaard, Pogačar in Roglič. Vemo, da Pogačar ne gre nikamor, prav tako ne Evenepoel in Vingegaard, ostane tako le Roglič. Zagotovo bi ga poskušal dobiti," je še enkrat poudaril Bruyneel.

Hornerjevo mnenje: Jumbo-Visma naj se spametuje

"Primož Roglič je edini, ki se lahko enakovredno kosa s Pogačarjem," meni Chris Horner. Foto: Guliverimage Nekdanji ameriški profesionalec Chris Horner razmišlja nekoliko drugače. "Čeprav Alberto Contador misli, da bi moral Roglič menjati ekipo, če želi zmagati na Dirki po Franciji, sam menim, da se mora vodstvo Jumbo-Visme preprosto spametovati. Priznati si mora, da ima v ekipi drugega najboljšega kolesarja sveta in edinega, ki ima sploh možnost premagati Tadeja Pogačarja. Če sta oba na sto odstotkih, je Primož Roglič edini, ki se lahko enakovredno kosa s Pogačarjem. Skratka, Jumbo-Visma se mora spametovati, drugače se lahko uresniči Contadorjev scenarij in Roglič bo poskušal še tretjo tritedensko dirko dobiti v drugi ekipi."

"Naslednji izziv za Rogliča je seveda Tour, saj tega še ni dobil"

"Naslednji izziv za Rogliča je seveda Tour, saj tega še ni dobil, vprašanje pa je, ali je pametno, da gre nanj že letos," je dejal Jani Brajkovič. Foto: Planet TV "Ne vem. Seveda vsi vemo, kaj še manjka v moji statistiki," je v Rimu povedal Roglič. ki ne skriva svoje največje želje. Je pa dodal, da se s Tourom ne obremenjuje. "Bomo videli, kaj mi bo življenje prineslo," pravi, z zanimanjem pa bomo spremljali, kdaj se bo ponovno lotil znamenitega Toura.

Skoraj vsi se strinjajo, da letos Rogliča na julijski francoski pentlji še ne bo. Giro je bil prenaporen, psihično še celo bolj kot fizično. "Naslednji izziv za Rogliča je seveda Tour, saj tega še ni dobil, vprašanje pa je, ali je pametno, da gre nanj že letos. Čeprav nekateri mislijo, da je bil Giro dolgočasen, je bil zelo težak za kolesarje. Vreme naredi svoje, stres naredi svoje. Še posebej v teh deževnih etapah morajo biti kolesarji zelo osredotočeni, kar jih psihično izžame. Menim, da iti na Tour na skupno razvrstitev ni pametno. Mislim pa, da ga je sposoben dobiti. Vedno," je v oddaji Giro po Giru na Planet TV povedal naš nekdanji profesionalec Jani Brajkovič.

Sveži upokojenec Jan Polanc je v isti oddaji spomnil, da je Roglič lani na Dirki po Franciji odigral pomembno vlogo pri odločilnem napadu Jumbo-Visme na Tadeja Pogačarja v 11. etapi. Čeprav je na lanskem Toru Roglič padel in se poškodoval že v peti etapi, je nato trpel vse do 14. etape, ko so bile bolečine zanj le prehude. A v enajsti je bil eden ključnih mož pri lomljenju Pogačarja. "Zagotovo bodo morali neke vloge določiti, če bosta šla oba (Roglič in Vingegaard, op. p.) na Tour. Vsaka ekipa si želi imeti dva tako močna kolesarja na dirki, se pa morata razumeti med seboj," pravi Polanc.

"Ne, ne, na Tour letos zagotovo ne gre"

"Primož se bo moral zdaj verjetno tudi sam vprašati, kaj si želi, in se iskreno pogovoriti z ekipo," je prepričan Jan Polanc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Eden bi se moral podrediti drugemu in to je skoraj nemogoče, saj sta oba zmagovalca. "Oba sta zmagovalca, in čeprav se dobro razumeta, se je težko podrediti nekomu, če veš, da lahko tudi sam zmagaš," še dvomi Brajkovič. Njegov nekdanji šef pri ekipi RadioShack Bruyneel dvomov nima. "Ne, ne, na Tour letos zagotovo ne gre. Po tako napornem Giru bodo kolesarji potrebovali kar nekaj časa, da pridejo k sebi, nekateri mlajši se ne bodo sestavili do konca sezone," pravi.

Tudi če bi se po kakšnem čudežu Zasavec le spravil v formo za Tour v le mesecu dni, bi bilo dirkanje na skupno zmago malo verjetno. Enako velja za Remca, ki je z Gira zaradi bolezni odstopil že po deveti etapi. "Psihično to ni mogoče. Roglič potrebuje počitek, enako velja za Remca. Taka kolesarja se preprosto ne moreta kar pojaviti na Touru in tam ugotavljati, kako se počutita. Priti morata nabrušena, v najboljši formi, z jasnim ciljem in uglašenima ekipama. Tega pa v tem trenutku nimata," je odločen Bruyneel.

Veliko bolj verjetno je, da bo Roglič avgusta napadel še četrto zmago na španski Vuelti. Ta dirka privlači tudi Gerainta Thomasa, ki je na vprašanje, ali ga vleče na Tour, po sobotnem kronometru na Višarjah v svojem šaljivem slogu odgovoril: "Se šalite? Zdaj bom dva meseca samo popival."

Tour zagotovo ostaja velika Rogličeva želja in dirka, s katero ima neporavnane račune. "Primož se bo moral zdaj verjetno tudi sam vprašati, kaj si želi, in se iskreno pogovoriti z ekipo, kakšne možnosti mu daje za Tour. Če mu bodo rekli, da bodo vsako leto stavili na Vingegaarda, se bo verjetno tudi on odločil, da zamenja ekipo," razmišlja Polanc.

