Kralj Roglič in sin s telemarkom, častitljiva poteza drugega Thomasa

Z zlatimi črkami se je Primož Roglič zapisal v zgodovino Dirke po Italiji. Postal je kralj 106. izvedbe najprestižnejše dirke na Apeninskem polotoku. Zaključni udar je uprizoril v soboto na kronometru pred slovenskim avditorijem v sosednjem Trbižu in na Svetih Višarjah, v nedeljo pa je užival na poti do Rima. Dan pa ni bil poseben le zanj, ampak tudi za etapnega zmagovalca Marka Cavendisha, ki bo letos zaključil kariero. V velikem slogu je prišprintal do zmage, ob tem pa mu je pomagal tudi prijatelj Geraint Thomas.

Slovenija slavi Primoža Rogliča. Kot prvi Slovenec je osvojil Dirko po Italiji. Dirko, ki mu ni bila usojena leta 2019. Dirko, ki mu je povzročala preglavice tudi letos. A je še enkrat več pokazal borbeni značaj. Ni se predal in v velikem slogu prišel na vrh. Po hollywoodskem scenariju, bi lahko rekli.

Ko je v soboto že kazalo, da je strl Gerainta Thomasa, mu je na vzponu na Svete Višarje ponagajala veriga. Preskočil je tudi to oviro in z neverjetno hitrostjo zaključil zmagovalni kronometer, s katerim je zlomil vse tekmece, vključno s Thomasom, ki je bil do štarta v Trbižu v rožnati majici.

Roglič bi takoj podpisal, z Levom naredila telemark

Zasluženo je bil v nedeljo v središču pozornosti v paradi šampionov, preden so se šprinterji udarili za dnevno slavo. Na vprašanje novinarja Eurosporta takoj po koncu dneva, ali se zdaj zaveda, kaj pomeni zmagati na Giru po vsej napetosti in drami 20. etape, je odgovoril: "Ne še, eh. Uživam v trenutku, poskušam uživati v vseh čustvih in vsem. Vsa čustva, kar se je zgodilo včeraj, so nekaj posebnega. Na koncu je vedno lepo zmagati, v tem spektakularnem mestu in okolici z vsemi temi neverjetnimi zgradbami. Izjemno lepo je. Spet sem zelo užival."

Nato je z nasmehom še odgovoril na vprašanje, če je ta zmaga nagrada za "rollercoaster", ki ga je doživel v karieri: "Ja, ja, podpišem, a? Vsaka zmaga je nekaj posebnega in hvaležen sem, da sem lahko dosegel to. Do konca življenja mi bo ta zmaga ostala v spominu."

In kaj lepšega je bilo, da je uspeh proslavil z družino in prijatelji v večnem mestu Rimu. Na odru za zmagovalce se mu je pridružil sin Lev, ki se je z očetom veselil zgodovinskega uspeha, na koncu pa sta skupaj naredila še tradicionalni telemark, s čimer Roglič nadaljuje tradicijo proslavljanja ob uspehih in s tem daje vedeti, kako pomembna je bila zanj tudi skakalna kariera.

Thomas pomagal prijatelju

Drugo mesto v skupnem seštevku je osvojil Thomas, ki je navkljub 37 letom pokazal, da je še vedno vrhunsko pripravljen. Predvsem pa je pokazal, kako velik mož je. V soboto se je sprva poklonil Rogliču in športno priznal poraz, danes pa pomagal prijatelju Marku Cavendishu pri zaključnem šprintu, pa čeprav ne kolesarita za isto ekipo: "Videl sem ga, da ima le Luisa Leona Sancheza ob sebi. Rekel sem si, da bom pomagal prijatelju."

"Zelo vesel sem. Zelo dolga pot je bila. Nekajkrat smo bili blizu. Fantje so naredili izjemno delo, prijatelji so naredili dobro delo," je dejal Cavendish in na podvprašanje, a tudi prijatelj Thomas, je z nasmehom dodal: "Imam dobre prijatelje, že dolgo časa. Precej čustveno je."

Thomas je namreč 1,5 kilometra pred ciljem navil tempo v glavnini in pripravil teren šprinterjem. Dobro ga je pripravil prijatelju v dresu Astane, ki kolesari zadnje leto v bogati karieri. Za Britanca je bila to 17. etapna zmaga na Giru – prve se je veselil daljnega leta 2008. Preden letos zaključi kariero, pa ima pred seboj še eno misijo. Rad bi še enkrat doživel etapni uspeh na Dirki po Franciji. Trenutno je pri številki 34 in si deli prvo mesto z legendarnim Eddyjem Merckxom.

Jumbo od pekla do raja

Osrednja slava pa je pripadla ekipi Jumbo-Visme, za katero se je držal rek "slab začetek, dober konec". Spomnimo se, kako je namreč koronavirus redčil vrste tik pred štartom. Kar trije kolesarji, ki so se pripravljali za Giro, niso sploh prišli v Italijo. Wilco Kelderman, ki je bil predviden za osrednjega Primoževega pomočnika, po poškodbi denimo še ni bil optimalno pripravljen. Nato se je še tik pred začetkom zgodila nesreča našemu Janu Tratniku, ki ga je zbila voznica avtomobila. Vse prepreke so obšli in bili na koncu po izjemni sobotni vožnji Primoža Rogliča nagrajeni.

"Težak štart smo imeli. Vse skupaj smo težko prebrodili. Ko smo se pogovarjali, kako bomo nadaljevali, nas je kaj novega udarilo. Pokazali smo, da zmoremo. Odrasli smo. Dejali smo si, da ne moremo nič spremeniti za nazaj in moramo gledati naprej. Prišli so trije novi kolesarji. Škoda je, ker ne morejo proslavljati z nami tu. Danes je čas za zabavo, saj smo s Primožem osvojili Giro," pa je dejal športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef.

Skupni vrstni red na Giru

