Kako se je odzval Roglič, ko je izvedel, da je zmagal? #video

Slovenski kolesar Primož Roglič je s sobotno zmago na kronometru na Višarje poskrbel za pravo navijaško norišnico. Ali ste videli, kako se je odzval glavni junak letošnjega Gira in kako drugi v njegovi ekipi, ko so izvedeli, da ima naš kolesar zmago v žepu?

V soboto je na Višarjah vsa slovenska športna javnost dihala za Primoža Rogliča, saj je moral v odločilni etapi nadoknaditi kar 26 sekund zaostanka. A tudi tokrat ni šlo brez drame, Rogliču se je med brutalnim vzponom na kolesu snela verižnica.

Takrat je mnogim zastal dih, a Primožu je s požrtvovalno vožnjo vseeno uspelo, saj si je v skupnem seštevku nabral 14 sekund prednosti pred Thomasom in si pred zadnjo etapo zagotovil zmago na eni najprestižnejših kolesarskih dirk.

Izjemno veseli niso bili samo navijači, ampak tudi 33-letni slovenski kolesar, ki je takoj po tem, ko je izvedel, da je zmagal na Giru, iz sebe spustil krik veselja in olajšanja. Takoj za tem so sledili objemi sreče in veselja.

Zelo napeto je bilo tudi med njegovimi ekipnimi kolegi in v vodstvu ekipe. A ko so izvedeli, da je Zasavec zmagal, so tudi oni ponoreli od veselja.

Utterly incredible from Primož Roglič 🤯



From heartbroken to hero - experience one of the most dramatic time trials in pro cycling history alongside Team Jumbo-Visma on @RoadCode 😱



🎥 Watch: https://t.co/r0Ow8czOo2

🇮🇹 #Giro

Zadnja etapa je le še formalnost

Z 21. etapo, ki se je začela ob 15. uri, se v Rimu končuje 106. Dirka po Italiji. Primož Roglič bo v rožnati majici le še zapeljal v cilj 126 kilometrov dolge zadnje etape, se z moštvenimi kolegi nastavljal fotografom, predvsem pa pazil, da se mu ne zgodi kakšna nevšečnost, zaradi katere bi odstopil z dirke.

