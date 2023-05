Se bosta Valižan in Roglič letos pomerila še na Vuelti?

"Ta teden se bom bolj ali manj izklopil," je v Rimu po koncu 106. Dirke po Italiji, na kateri je zasedel končno drugo mesto, z le 14 sekundami zaostanka za slovenskim šampionom Rogličem, povedal Geraint Thomas. A s tekmovanji, dirkami za letos seveda še ni končal, čeprav je njegov tekmovalni koledar za zdaj še prazen. Česa se bo torej letos še lotil zmagovalec Dirke po Franciji iz leta 2018?

Dva pomembna izziva na Otoku

"Po krajšem počitku se bom počasi spet spravil v pogon. Moja naslednja preizkušnja bo državno prvenstvo, ki se ga veselim," pravi Thomas, ki je na cestni dirki naslov britanskega prvaka osvojil leta 2010, leta 2018 pa je bil državni prvak tudi v vožnji na čas. Letos bo britansko prvenstvo gostil Dalton-on-Tees, posamična vožnja na čas v moški konkurenci elite bo potekala 21. junija na dirkališču Croft, cestna dirka najvišje moške kategorije pa bo na sporedu 25. junija v treh 41-kilometrskih krogih po cestah okoli Daltona.

Zanimivo bo tudi svetovno prvenstvo, ki ga bo od 3. do 13. avgusta gostil Glasgow na Škotskem, še pravi Thomas. "Svetovno prvenstvo bo najbrž moj naslednji veliki cilj, saj ga gosti Velika Britanija in je to kar velika stvar, kajne? Tam bom morda kaj poskušal na posamičnem kronometru," še razkriva Valižan. Nazadnje je na svetovnem prvenstvu dirkal leta 2020 v italijanski Imoli in v kronometru zasedel četrto mesto.

Se bosta pomerila še v Španiji? Foto: Reuters

V vroči Španiji ponovni spopad z Rogličem?

Za konec sezone pa bi se utegnil lotiti še španske Vuelte. "To je povsem mogoče," pravi, a za zdaj še ni pripravljen potrditi nastopa na španski pentlji, na kateri je doslej dirkal le enkrat v karieri, leta 2015, ko jo je končal na 69. mestu v skupnem seštevku. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo," pušča odprte možnosti, če pa bi se le odločil za zadnjo tritedensko dirko v sezoni (Vuelta bo letos potekala od 26. avgusta do 17. septembra), bi se tam lahko spet srečal s Primožem Rogličem.

Tudi slovenski junak letošnjega Gira sicer še ni uradno potrdil, da bo petič v karieri vozil na španski pentlji in tam lovil svojo četrto zmago, s katero bi se na vrhu večne lestvice izenačil s Špancem Robertom Herasom, a je Zasavčev nastop na dirki, na kateri je leta 2019 pisal zgodovino in kot prvi Slovenec osvojil Grand Tour, je zelo verjeten.

Kaj pa Tour de France?

Tako Roglič kot Thomas si močno želita spet dirkati tudi na najslavnejši od treh tritedenskih dirk, na francoskem Touru, a letos po tako napornem Giru je ta možnost pri obeh izjemno majhna. "Tour je največja kolesarska dirka na svetu, ki jo bo težko izpustiti. Bilo bi nenavadno, če na Touru ne bi več dirkal, a če je bil lanski moj zadnji, mi bo vsaj ostal v lepem spominu," je še pred letošnjo sezono Thomas razmišljal v pogovoru za Cycling Weekly. Lani je bil na Touru namreč tretji.

