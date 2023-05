Rogličev šef razbil mizo, nato mu je bilo žal

"Odličen dan je bil za nas," je v Rimu ob velikem zmagoslavju Primoža Rogliča dejal šef Jumbo-Visme Richard Plugge. "Pokazali smo veliko odpornosti, od začetka naprej. Polovico ekipe smo morali zamenjati zaradi koronavirusa. Veliko stvari se je dogajalo tudi na trasi. Primož povzema moto naše ekipe: vzdržljivost, zrela glava in pogled naprej. Takšen način ustreza meni, naši ekipi in Primožu. On pooseblja vse to."

Šef ekipe Richard Plugge je bil vesel zgodovinskega uspeha Primoža Rogliča. Foto: Reuters Ključnega trenutka, ko je slovenski šampion zlomil do takrat rožnatega Gerainta Thomasa, ni videl. Kronometer od Trbiža do Svetih Višarij si je ogledal še na Nizozemskem. Takrat je doživljal vsa mogoča čustva. "Najprej sem zlomil klubsko mizico na pol," se je zasmejal, ko se je dotaknil trenutka, v katerem je Rogliču ponagajala veriga. "Po tem sem bil spet zelo srečen. To je tisto, kar vedno izpostavljam: vedno nadaljuje in tudi mi nadaljujemo. Fantastično je, da se je vse sestavilo tako, kot se je."

V ekipi Jumbo-Visma so leta 2019 prvič osvojili Grand Tour, potem ko je Primož postal kralj Vuelte. Tudi v letih 2020 in 2021 je bil slovenski kolesar najboljši na španskih tleh. Lani je Jonas Vingegaard premagal vse tekmece na Dirki po Franciji, letos pa je Primož zaokrožil trojček zmag na tritedenskih dirkah in osvojil Giro.

A pri nizozemski ekipi se ne nameravajo ustaviti. Njihov cilj je spet Tour de France. Jasno je, da bo Vingegaard branil lovoriko, ni pa še jasno, ali bo nastopil tudi Primož Roglič, ker sprva dirke ni imel v načrtu. Zdaj bi lahko ob pravem počitku tudi sam sproščen pokazal kaj konkretnega na dirki vseh dirk.