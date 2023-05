Spektakel v večnem mestu, ki pa so ga slovenski navijači morali spremljati od daleč #foto

Čeprav bodo prizori s Svetih Višarij pri Slovencih zagotovo zapisani kot najbolj nepozaben del 106. Dirke po Italiji, je bila enako spektakularna tudi razglasitev končnega zmagovalca. Na obeh je glavno vlogo odigral Primož Roglič, a razlika je v tem, da so slovenski navijači, mnogi od njih so v 800 kilometrov oddaljeni Rim pripotovali samo zaradi trenutka, v katerem je Roglič dvignil pokal, zaradi poostrene varnosti ob obisku italijanskega predsednika Sergia Mattarelle slovesnost v zgodovinskem jedru večnega mesta morali spremljati od daleč.

Primož Roglič s pokalom Trofeo Senza Fine, eno najlepših lovorik v svetu športa (foto: Ana Kovač):

Slavnostno podelitev ob koncu 106. izvedbe italijanskega Gira, najbolj pričakovan trenutek letošnje Dirke po Italiji, če seveda odmislimo sobotno kolesarsko romanje na Svete Višarje, ki bo zapisano v kolektivni spomin Slovencev in dan, ki ga bomo obnavljali in secirali po dolgem in počez, so slovenski navijači morali spremljati od daleč.

Zaradi prisotnosti italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, ki je le streljal od Koloseja podelil nagrade najboljšim na letošnjem Giru, je bila namreč varnost tako poostrena, da so prireditev lahko od blizu spremljali le redki. Med njimi je bil tudi nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor.

Zmagovalna trojka 106. Gira: Geraint Thomas, ki je v predzadnji etapi izgubil rožnato majico, zmagovalec Primož Roglič in Joao Almeida na tretjem mestu. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Če so bile Svete Višarje na zadnjo majsko soboto povsem slovensko obarvane, je treba priznati, da v Rimu ni bilo tako. Dolga pot do 800 kilometrov oddaljenega Rima je navijače odvrnila od še enega kolesarskega romanja. V Rimu smo tako srečali le nekaj deset slovenskih navijačev, zanimivo, da tudi duhovnike na izobraževanju in delu v glavnem mestu Italije.

"V Rimu študiramo, pa smo si prišli pogledat zaključek Gira. Živimo tukaj blizu in take priložnosti nismo hoteli zamuditi," so nam povedali. Na naše vprašanje, ali jim je sploh uspelo kaj videti, saj so se morali zadovoljiti s spremljanjem podelitve za ograjo, nekaj deset metrov od odra, so priznali, da ne veliko.

"Z enega vogala se je nekaj malega videlo, res pa ne prav veliko. Varnostnike smo prosili, ali bi nas s slovenskimi zastavami spustili naprej, pa niso hoteli nič slišati. No, se je pa vsaj dirka zelo lepo videla, Roglič nam je v zadnjem krogu celo pomahal," so povedali navijači, ki so se označili za ponosne Slovence.

Tudi slovenski duhovniki na izobraževanju v Rimu so prišli pozdravit Rogliča. Foto: Alenka Teran Košir

V soboto na Svetih Višarjah, dan pozneje pa še v Rimu. Najbolj zvesti Rogličevi navijači na čelu z nekdanjim kolesarjem Primožem Čerinom so morali zaradi poostrenih varnostnih razmer podelitev spremljati od daleč. Foto: Alenka Teran Košir

Slovenska družina, ki trenutno živi v Rimu. "Prišli smo pogledat zmago Primoža Rogliča." Foto: Ana Kovač

Uroš in Vesna sta se v Rim pripeljala iz Šenčurja. "Startala sva ob 7.00 in zdaj sva tukaj." Foto: Ana Kovač

Organizatorji Gira naj se pridejo učit na dirko Po Sloveniji

Naleteli smo tudi na večjo skupino s slovenskimi trobojnicami, v kateri je bil nekdanji kolesar, tesen prijatelj Primoža Rogliča in njegov soimenjak Primož Čerin. Tudi oni so morali podelitev spremljati od daleč, organizatorjem Gira pa namignili, naj se pridejo na dirko Po Sloveniji učit, kako se ravna z navijači. Ob koncu slovenske pentlje so namreč navijači vedno dobrodošli tudi pod zmagovalnim odrom.

"Tukaj pa nismo smeli niti blizu, za nameček je bilo slabo ozvočenje in tudi himne nismo slišali," je bilo slišati med slovenskimi navijači, ki so v Rim pripotovali ravno zato, da bi zgodovinski trenutek slovenskega športa lahko doživeli v živo.

Na zaključno slovesnost v Rim je pripotoval tudi nekdanji skakalni trener Primoža Rogliča Zvone Pograjc. Foto: Alenka Teran Košir

Zadnjo etapo Gira in podelitev sta si prišla pogledat tudi Rogličev skakalni trener Zvone Pograjc, pogovor z njim bomo objavili popoldne, in Matevž Šparovec, nekdanji skakalec, danes serviser slovenske moške članske skakalne reprezentance, ki smo ga srečali že na cilju prve etape letošnjega Gira, v Ortoni, včeraj pa se je z avtom pripeljal tudi na sklepno dejanje 106. italijanskega kroga.

Matevž Šparovec, nekdanji skakalec, danes serviser slovenske moške članske skakalne reprezentance, si je v živo ogledal start 106. Gira v Ortoni in cilj v Rimu. Foto: Alenka Teran Košir

Šparovec je dan prej stal ob trasi na Višarje. Tako kot Mitja Mežnar, ki je čez noč postal veliki junak sobotnega gorskega kronometra in za katerega so se po tem, ko je Rogliču pomagal v trenutku, ko se mu je snela veriga in je moral zamenjati kolo, zanimali tudi tuji novinarji na Giru. Šparovca smo vprašali, zakaj je Roglič med Slovenci tako zelo priljubljen, da ima že skoraj kultni status. "Mislim, da je takih, kot je on, malo, da je to človek, ki nam je lahko vsem za zgled. Mislim, da je tak že do nekdaj in da je tako predvsem zaradi vzgoje."

Gorazd Štangelj, nekdanji kolesar, danes športni direktor ekipe Bahrain-Victorious, že razmišlja o francoskem Touru. Foto: Ana Kovač

Srečali smo tudi nekdanjega kolesarja, danes športnega direktorja ekipe Bahrain-Victorious Gorazda Štanglja, ki je imel po zelo dobrem Giru za ekipo veliko razlogov za dobro voljo. Bodoči zvezdnik sprinta Jonathan Milan je Giro končal v ciklamni majici najboljšega po točkah, Santiago Buitrago kot zmagovalec kraljevske etape s ciljem na Treh vrhovih Lavareda, Damiano Caruso je dirko končal na skupno 4. mestu, ekipa Bahraina pa je slavila v posebni razvrstitvi ekip. Vprašali smo ga, kakšen davek pustijo trije težki tedni na športnem direktorju.

"Nisem še utrujen, verjetno se bo to zgodilo dan po dirki. Dokler si v pogonu in pod adrenalinom, te to rine naprej, neprestano je treba nekaj organizirati, nekaj urejati, da je za kolesarje poskrbljeno tako, kot je treba. To je nikoli dokončana zgodba od jutra do večera," se je smejalo Štanglju, ki pa veliko počitka ne bo imel. "Jutri začenjamo razmišljati o Tour de Franceu," je napovedal.

Kje se bo Derek Gee, večno drugi na letošnjem Giru, končno dokopal do zmage? "Upam, da na državnem prvenstvu Kanade," je povedal v krajšem pogovoru za Sportal. Foto: Ana Kovač

Derek Gee - MVP letošnjega Gira

Ustavili smo tudi Kanadčana Dereka Geeja, ki je eno največjih odkritij letošnjega Gira. Simpatični 25-letnik iz ekipe Israel - Premier Tech, v kateri je kot mehanik zaposlen nekdanji biatlonec, olimpijec Mitja Drinovec, ki ga bomo predstavili v eni od rubrik Druga kariera, se je skoraj vsak dan poskušal pregristi do etapne zmage, a je vedno znova v cilju ostajal praznih rok. Kar štirikrat je etapo končal na drugem mestu, drugi pa je bil tudi v posebnem seštevku točk (v tem je zmagal Italijan Jonathan Milan) in pri gorskih ciljih, kjer je modra majica pripadla Thibautu Pinotu, priljubljenemu Francozu, ki se poslavlja po koncu te sezone. Geeja, sicer velikega ljubitelja in opazovalca ptic v prostem času, smo vprašali, na kateri dirki bo končno le dočakal zmago.

Dejal je, da si želi, da bi to bilo na državnem prvenstvu Kanade. Če mu uspe, to pomeni, da ga bomo v nadaljevanju sezone spremljali v dresu s prepoznavnim javorjevim listom, simbolom Kanade. Dejal je še, da je presrečen zaradi odziva navijačev na Giru, ti so ga zaradi njegove borbenosti spodbujali na vsakem koraku, v Rimu pa je včeraj prejel tudi priznanje za najbolj borbenega kolesarja dirke in nekako končno enkrat tudi zmagal. Geeja so sicer v ekipi že dopoldne presenetili s posebnim obiskom, v Rim so pripeljali njegovo dekle in starše, ki so pokali od ponosa.

Foto: Ana Kovač

Zadnjo etapo si je iz častne lože od blizu ogledal tudi nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor, ki se je pred tem srečal s svojim kolegom, italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello, ki je bil uradni podeljevalec na zaključni slovesnosti. Na naše vprašanje, zakaj je Primož Roglič tako priljubljen med Slovenci, je Pahor odvrnil, da zaradi svojega značaja. "Njegov značaj je nekaj, po čemer ljudje hrepenimo. Po eni strani je to njegova skromnost, po drugi je to njegova šampionskost, po tretji strani pa je izjemna vztrajnost. Pri vsem tem vedno misli na ljudi okrog sebe, to pa zelo poboža slovensko dušo," je prepričan nekdanji predsednik Slovenije.

