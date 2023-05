Belgijski komentator prepričan: Remco bi dobil ta Giro

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v nedeljo tudi uradno postal zmagovalec 106. Dirke po Italiji. Odločil je sobotni kronometer na Svete Višarje, v katerem je Zasavec nadoknadil 26 sekund zaostanka za Britancem Geraintom Thomasom, z izjemnim dosežkom pa mnogim kolesarskim poznavalcem zaprl usta. Nekateri so Kisovčana že odpisali, ko se mu v napornih etapah v zadnjem tednu Gira ni uspelo otresti Thomasa. Nekateri Belgijci pa so sploh nezadovoljni z razpletom letošnje rožnate pentlje.

"Menim, da bo Roglič ostal šampion Grand Tourov, a omejen na Dirko po Španiji. Ne vidim ga kot zmagovalca tega Gira," je bil pred štirimi dnevi neposreden Jens Voigt, nekdanji nemški as, letos pa odličen poročevalec z dirke za televizijo Eurosport. Duhoviti Nemec se je po fenomenalni sobotni etapi, v kateri je Primož Roglič pometel s konkurenco in oblekel rožnato majico, pošteno posul s pepelom in se opravičil: "Vsekakor sem ga prezgodaj odpisal."

Belgijski komentator prepričan: Remco bi zmagal

Mnogi, predvsem v Belgiji, pa kar ne morejo preboleti odstopa njihovega aduta Remca Evenepoela ob koncu prvega tedna dirke. "Prepričan sem, da bi Remco dobil ta Giro. Ne pravim, da bi ga lahko dobil, pač pa, da bi zanesljivo ga," meni belgijski komentator časnika Het Laatste Nieuws Michel Wuyts. "To lahko trdim zaradi njegovega neskončnega talenta, na podlagi tega, da se je na Giro pripravljal pol leta in je bil pripravljen dirkati na vrhuncu vse tri tedne. Prepričan sem, da bi Remco razburkal dogajanje, le bolezen mu je preprečila zmago," je še povedal 66-letni Belgijec.

Dirko je Wuyts kritiziral, da je bila dolgočasna in je ljubitelje kolesarstva pustila lačne. Pričakoval je, da bo na Giru slavil Geraint Thomas: "Thomas je izžareval moč, a na koncu se je izkazalo, da je Roglič očitno boljši. Po njegovih težavah s kolesom sem že pomislil, da ga bosta smola in nesreča spremljali večno. A težave so ga še podžgale, kolesaril je še hitreje in v zadnjem delu vzpona podvojil razliko. Odlično delo."

"Kakšen cirkus? Samo poglejte okoli, neverjetno je." Foto: Guliverimage

Evenepoelov šef nejevoljen: To je cirkus

Sobotni spektakularni kronometer na Svete Višarje pa niti približno ni navdušil šefa Evenepoelove ekipe Soudal – QuickStep Patricka Lefevera. Ta je predzadnjo preizkušnjo letošnjega Gira opisal kot "cirkus", povedal, je, da je "300-odstotno proti" takšnim etapam. Ob besedah nejevoljnega belgijskega šefa pa so se včeraj čudili številni kolesarji.

"Kakšen cirkus? Samo poglejte okoli, neverjetno je," je bil navijaške veselice, v kateri so prevladovali slovenski podporniki Primoža Rogliča, navdušen Italijan Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla). Kot domačin je užival v bučni podpori, ki so jo številni navijači ob progi namenili prav vsakemu kolesarju. "vsakdo uživa v lepem in nekoliko drugačnem dnevu na Giru", je še povedal.

Tudi Francozu Thomasu Championu (Cofidis) ni bilo povsem jasno, kaj je tako zmotilo Lefevera. "Bila je neverjetna trasa, prav veseli smo, da smo dobili to priložnost, italijanski in slovenski navijači so bili ognjeviti. To sta bila etapa in vzdušje, ki ju pričakuješ na pravem Giru," je dejal.

"Moj bog, kaj vse gre lahko temu človeku še narobe?!"

No, nad Rogličevo sobotno zmagovito predstavo so bili navdušeni tudi Eurosportovi komentatorji v studiu. "Videli smo že Primoževe neverjetne predstave, toda tole danes se mi je zdelo kot vožnja življenja," je po infarktnem sobotnem kronometru povedala voditeljica Orla Chennaoui. Z nekdanjim britanskim profesionalcem Danielom Lloydom sta se popolnoma strinjala. "Ne vem, kaj naj si zdaj mislim. Kapo dol Primožu Rogliču. Čeprav je imel tudi Geraint Thomas v veliko smole, se zdi, da pa ta Rogliča spremlja res povsod. Bil je že tako blizu zmage na Giru in Touru, in ko smo videli to njegovo mehansko okvaro, sem si rekel samo: 'Moj bog, kaj vse gre lahko temu človeku še narobe?!"' je dramatične trenutke, ko se je z Rogličevega kolesa snela veriga, opisal Lloyd.

No, 106. Dirka po Italiji se je v nedeljo končala z velikim in zgodovinskim zmagoslavjem Primoža Rogliča. Vsa ugibanja, kaj bi bilo, če bi bilo, so zdaj brezpredmetna. Geraint Thomas sam je že v soboto športno čestital celotni ekipi Jumbo-Visme in dejal: "Primož si je to zmago zaslužil." V nedeljo je 37-letni Valižan Giro končal v svojem gentlemanskem slogu, Marku Cavendishu je pomagal v zaključnem sprintu. "Ko sem videl, da ima ob sebi le Luisa Leona Sancheza, sem pomislil: 'Pomagal bom prijatelju,"' je pojasnil v cilju v Rimu. Je razočaran? Seveda, bil je izjemno blizu zmage, a pravi, da se še vedno počuti, kot bi bil star 27 let, kar najbrž pomeni, da se še ne misli prav kmalu pridružiti prijatelju Cavendishu med upokojenci. Cavendish je namreč že napovedal, da je to njegova zadnja sezona.

