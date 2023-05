Dirka za Pogačarje in Rogliče prihodnosti

18. junija bomo dobili končnega zmagovalca dirke Po Sloveniji, že kmalu za tem pa stopijo na sceno veliko mlajši kolesarji, med katerimi je lahko tudi kakšen, ki bi lahko svetovno kolesarsko sceno krojil čez 10 let in še več. Kids Tour of Slovenia sestavljajo štiri etape različnih profilov.

Od 30. junija do 2. julija bo potekala že peta dirka Kids Tour of Slovenia na kateri pričakujemo najmanj 350 otrok iz desetih držav. Veliki novosti letošnje izvedbe sta vožnja na čas ter dve etapi v enem dnevu, seveda pa so razdalje in celotne trase prilagojene starostni kategoriji. Vožnja na čas bo potekala z običajnimi cestnimi kolesi, specializirana aerodinamična kolesa in dodatki niso dovoljeni v teh kategorijah.

Razpisane so štiri kategorije: dečki in deklice C (do 13 let), dečki in deklice B (do 14 let), dečki in deklice A (do 15 let) ter mlajši mladinci in mlajše mladinke (U17). Za skupno uvrstitev bo štel seštevek 1., 2. in 4. etape, 3. etapa oz. kriterij pa bo prinesla časovne odbitke.

Etape



30. 6.: Podturn - Baza 20 (gorska)

1.7.: Dolenje Karteljevo - Poljane - Dolenje Karteljevo (vožnja na čas)

1.7.: Kostanjevica na Krki (kriterij)

2.7.: Šentjernej (krožna dirka)

Med udeleženci in zmagovalci preteklih izvedb najdemo tudi imeni, kot sta Fran Miholjević, ki danes že vozi v profesionalni ekipi Bahrain-Victorious, ter Žak Eržen, katerega uspehe je že spoznala vsa Slovenija in tudi širše občinstvo.