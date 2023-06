Kar je storil Dars, je postalo viralno po vsem svetu

Slovenski kolesar Primož Roglič je 28. maja visoko v zrak dvignil prestižni pokal, ki mu je pripadel po veliki zmagi na Dirki po Italiji. To je dosegel po neverjetni vožnji na kronometru na Svete Višarje pred številnimi slovenskimi navijači. Zdaj so njegovo ime inovativno uporabili tudi pri Darsu.

Leave the racing to Roglič.



As seen today on one electronic highway message board in Slovenia.



🏁🚴‍♀️🚴🚴‍♀️🚴🏻‍♂️🚙🚗 pic.twitter.com/GyG2ZmjZzZ — Zlatko Čajić @zlatkoc@mastodon.social (@zlatkoc) June 5, 2023

"Leave the racing to Roglič – Prepustite dirkanje Rogliču," je pisalo na elektronskih nadvozih na avtocesti. Pri Darsu so tako voznikom dali vedeti, naj ne vozijo prehitro in naj po cestah ne dirkajo. Zato pa je dirkal Primož Roglič nazadnje na Dirki po Italiji, kjer je osvojil rožnato majico in kot prvi Slovenec tritedensko italijansko kolesarsko pentljo končal na najvišji stopnički odra za zmagovalce.

Na Darsov zapis so se odzvali tudi v tujini: na Eurosportu, kjer so prenašali dirko, njihovo potezo pa je pozdravil tudi šef Jumbo-Visme Richard Plugge.

Primož si je po velikem zmagoslavju vzel nekaj časa za počitek, ni pa še znano, kje ga bomo videli dirkati v prihodnje. V letošnjem letu sploh še ne pozna poraza. Osvojil je tako dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, pa tudi Dirko po Kataloniji. Govori se, da bi lahko nastopil na Dirki po Švici in tako poskušal osvojiti zadnjo zmago na enotedenskih dirkah, ki je še nima v vitrini.