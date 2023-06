Vendarle tudi dobra novica za Jumbo-Vismo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski kolesar Christophe Laporte je po prvi dobil še tretjo etapo kriterija po Dofineji. Nizozemska ekipa Jumbo-Visma, katere član je Primož Roglič, je tako dosegla 32 zmago v letošnji sezoni. V etapi, ki so jo zaznamovali številni padci, je bil Laporte na ciljni črti močnejši od Irca Sama Bennetta in Nizozemca Dylan Groenewegna. Odlično se je boril tudi edini Slovenc na dirki Matevž Govekar in zasedel sedmo mesto.

Matevž Govekar Foto: Grega Valančič/Sportida V skupnem seštevku osemdnevne dirke ima Laporte 11 sekund prednosti pred rojakom Julianom Alaphilippom, ki je dobil drugo etapo. Tretji Ekvadorec Richard Carapaz zaostaja 17 sekund. Govekar zaostaja slabih 13 minut na 111. mestu. Alaphilippe bo moral preboleti težak torkov dan, ki ga je končal s padcem in kar dvema okvarama kolesa in stalno lovil priključek z glavnino.

Na dirki v pripravi na francosko pentljo sodeluje tudi lanski zmagovalec Toura Danec Jonas Vingegaard, ki je tako kot zmagovalec Toura 2019 Egon Bernal etapo končal v glavnini. V skupnem seštevku Danec in Kolumbijec zaostajata 23 sekund.

O zmagovalcu bo bržkone odločala sreda. Kolesarje čaka posamični kronometer na relaciji od Coursa do Belmon-de-la-Loira, dolg 31,1 km. Dirka se bo končala v nedeljo v Grenoblu.