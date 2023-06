Šestindvajsetletni Danec, sicer lanski zmagovalec najbolj prestižne večetapne preizkušnje na svetu po Franciji ter klubski sotekmovalec Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri nizozemski ekipi, je na današnji razgibani preizkušnji pokazal svoje lepo razvite kolesarske mišice.

Približno 17 kilometrov pred ciljem je pri 3,6 km dolgem vzponu druge težavnostne kategorije najprej sledil napadu Kolumbijca Richarda Carapaza, v končnici etape pa se je otresel vseh svojih tekmecev iz ubežne skupine ter po samostojni vožnji v cilj prispel z 31 sekundami prednosti pred njimi.

