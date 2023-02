Red Bull sekundo hitrejši kot lani, vsi opozarjajo na Alonsa

Charles Leclerc Foto: Guliver Image Tretji in s tem že zadnji dan testiranj, ki so letos potekala na stezi Sakhir v Bahrajnu, kjer bo naslednji konec tedna uvodna velika nagrada prvenstva, je bil najhitrejši Sergio Perez (Red Bull). Čas 1:30,305 je bil tudi najboljši čas vseh treh dni dirkanja in obenem tudi sekundo hitrejši od lanskega kvalifikacijskega dosežka Charlesa Leclerca. Dirkača Ferrarija sta zadnji dan testiranj na četrtem in petem mestu zaostala sedem desetink. Po ne najbolj uspešnem petku je bil v soboto drugi najhitrejši Lewis Hamilton (Mercedes). Podobno kot v petek pa znova v ospredju Alfa Romeo, Valtteri Bottas je bil tretji. Rezultati testiranj so seveda daleč od verodostojnih, pa pravo razmerje moči bomo morali počakati do naslednje sobote in kvalifikacij pred prvo on 23 dirk nove sezone.

Testiranja v Bahrajnu, 3. dan:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:30,305

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,359

3. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,522

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,719

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,731

6. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,956

7. Kevin Magnussen (Haas) +1,076

8. George Russell (Mercedes) +1,137

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,145

10. Felipe Drugovich (Aston Martin) +1,770

11. Lando Norris (McLaren) +1,855

12. Pierre Gasly (Alpine) +2,457

13. Alex Albon (Williams) +2,488

14. Esteban Ocon (Alpine) +2,952

15. Nico Hulkenberg (Haas) +3,024

16. Oscar Piastri (McLaren) +3,350

17. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +7,939

V sredini največji korak naprej naredil Aston Martin

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Že pred testiranji se je govorilo, da so aerodinamični podatki iz vetrovnika za ekipo Aston Martin zelo obetavni in tudi po treh dneh testiranj v Bahrajnu se zdi, da je to ekipa iz zlate sredine, ki je pozimi naredila največji korak naprej. Takega mnenja so tudi njihovi tekmeci. Fernando Alonso je bil v četrtek drugi, v petek tretji, v soboto pa deveti. "Jasno je, da je Aston Martin naredil korak naprej. Alonso je bil zelo konkurenčen in to v vseh pogojih. Mislim, da bo eden najhitrejših v boju na sredini," je izpostavil v petek najhitrejši Guanju Džov (Alfa Romeo).

"Mislim, da je Aston Martin zelo hiter. Konstantno so delali hitre kroge tudi z veliko goriva. Ko so želeli odpeljati hiter krog, pa so ga prav tako. Mislim, da so naredili velik korak naprej," pritrjuje Kevin Magnussen (Haas). Zdijo se hitrejši od Alpina in McLarna, ki sta se lani borila za četrto mesto med konstruktorji. A kot pravi Esteban Ocon (Alpine): "Prezgodaj je še za končne ugotovitve. Trenutno se res zdijo konkurenčni, ampak tudi Williams se zdi konkurenčen. Mislim, da bo bitka zelo tesna."

Ob Aston Martinu naj bi korak naprej naredil tudi Haas (Kevin Magnusen). Slabše kaže Alpinu in McLarnu. Foto: Guliver Image

"Zelo čustveno, ko bom prvič dirkal za Aston Martin"

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Alonso je samo v petek odpeljal kar 130 krogov. Aston Martin za zdaj nima težav niti z vzdržljivostjo. Pri 41 letih začenja svojo že 20. sezono v formuli 1. "Dobro se počutim, dobro. Čeprav sem pozimi dobro treniral, pa se morajo mišice še ogreti in ni boljšega načina kot dirkanje. Tudi s tega vidika je bil dan dober." Španec bo dirkal za 33. zmago in 99. stopničke v karieri. "Zelo čustveno bo, ko bom prvič dirkal za Aston Martin."

Red Bull in Ferrari korak pred Mercedesom

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image V ospredju se zdi, da se od lani razmerje moči ne bo pretirano spremenilo. Red Bull in Ferrari sta pred Mercedesom. Temu pritrjuje tudi šef Mercedesove ekipe Toto Wollf: "Hitri so! Brez presenečenja." Kolikšen je njihov zaostanek, pa je na testiranjih nemogoče oceniti. "Vsak dirka z različno količino goriva. Malo se skrivajo tudi različne nastavitve motorja. Tudi mi se še malo skrivamo." Wolff ne skriva, da bi se po sezoni razočaranja, ko so pod njegovim vodstvom prvič ostali brez ene same zmage, spet radi borili za oba naslova prvaka. "To je naš cilj, pa moramo obenem ostati ponižni." Tudi Hamilton ni imel odgovora, koliko boljši od predhodnika je W14. "Imeli smo dva težka dneva, še posebej v petek. Zadnji dan gredo stvari na bolje. Smo pa skoraj povsem odpravili poskakovanje dirkalnika, kar je za nas velik korak."