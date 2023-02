Verstappnu najbližje Alonso, v Mercedesu so si oddahnili

Carlos Sainz mlajši Foto: Reuters Povsem drugače kot lani so se testiranja začela za ekipo Mercedes. Tako imenovano delfinjenje oziroma poskakovanje dirkalnika na dolgih ravninah je bilo skoraj polovico sezone 2022 tako močno, da sta imela voznika na nekaj dirkah celo težave z bolečinami v hrbtu. Že po prvem dopoldnevu testiranj v Bahrajnu pa je vodja ekipe Toto Wolff dejal, da z novim dirkalnikom ni več poskakovanja. "Začetek je dober. Zbiramo predvsem podatke o dirkalniku. Za zdaj poskakovanja ni bilo." Delfinjenje je bil eden ključnih razlogov, da je bil lanski Mercedes težko vozen in toliko počasnejši, da so po osmih letih izgubili naslov konstruktorskega prvaka.

Max Verstappen Foto: Reuters Čeprav je Red Bull trdil, da jih bo Fiina kazen zaradi kršenja omejitve proračuna za leto 2021 veliko stala, prvi dan testiranj temu ne pritrjuje. Kazen je znašala sedem milijonov ameriških dolarjev in 10 odstotkov manj dovoljenega časa aerodinamičnega razvoja v vetrovniku. Aktualni svetovni prvak Max Verstappen je dopoldne namreč odpeljal najboljši čas (1:32,959). Bil je slabe tri desetinke hitrejši od drugouvrščenega Carlosa Sainza (Ferrari). Že po nekaj minutah je zaradi okvare na električnem delu pogonskega sistema ob progi obstal Felipe Drugovich (Aston Martin), ki je prvi dan testiranj zamenjal poškodovanega Lanca Strolla.

Fotografija iz Bahrajna, ki je prvi dan požela največ nasmeškov. Lewis Hamilton (Mercedes) in Valtteri Bottas (Alfa Romeo) sta pred začetkom testiranj malo poškilila v Red Bullov dirkalnik. Foto: Guliver Image

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Verstappen je ostal prvi tudi po popoldanskem dirkanju. Njegov četrtkov čas 1:32,837. Bil je edini, ki je dirkal dopoldne in popoldne, ostale ekipe so čas razporedile med oba svoja dirkača. Nizozemec je tako odpeljal kar 157 krogov. Tik pred koncem je sicer v desetem zavoju zapeljal s steze, a to je bila tudi edina drama za ekipo svetovnih prvakov. Časi testiranj seveda niso posebej verodostojni, pa vendarle potrjujejo, da bo prvi adut za prvaka prav aktualni prvak. Je pa bil le 29 tisočink hitrejši od Fernanda Alonsa (Aston Martin), ki je odpeljal 60 krogov. Na tretjem in četrtem mestu sta sledila oba voznika Ferrarija. Lewis Hamilton (Mercedes) je na šestem mestu zaostal dobrih šest desetink.

Testiranja v Bahrajnu, 1. dan:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:32,837

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,029

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,416

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,430

5. Lando Norris (McLaren) +0,625

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,671ž

7. Alex Albon (Williams) +0,834

8. Guanju Džov (Alfa Romeo) +0,886

9. George Russell (Mercedes) +1,337

10. Logan Sargeant (Williams) +1,487

11. Nico Hülkenberg (Haas) +1,587

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,721

13. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,722

14. Felipe Drugovich (Aston Martin) +1,727

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,834

16. Pierre Gasly (Alpine) +1,985

17. Esteban Ocon (Alpine) +2,023

18. Oscar Piastri (McLaren) +2,051

19. Kevin Magnussen (Haas) +2,250

Lando Norris (McLaren) tik za najhitrejšimi, povsem v ozadju pa Oscar Piastri in oba dirkača Alpina. Foto: Reuters

Kako so videti novi dirkalnikih najboljših ekip: